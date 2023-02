" Klettern kann für Orte auf der ganzen Welt eine Bereicherung sein", meint Sasha DiGuilian. "Es liegt in unser aller Verantwortung, diese Orte mit Respekt zu behandeln."

Dieses Zitat stammt aus der Show "No Days Off" , als Sasha in einen abgelegenen Teil Griechenlands reiste, um neue Kletterrouten einzurichten und sich von der puren Schönheit der Insel Kalymnos überwältigen zu lassen.

Sasha DiGiulian klettert auf der malerischen Insel Kalymnos © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

In den letzten Jahren begeben sich immer mehr Menschen von der Halle in die Natur, um ihre Skills an echten Felswänden zu testen. Egal, ob du gerade dein nächstes großes Abenteuer planst oder einfach auf der Suche nach spektakulären Ergänzungen für deine Bucket List bist -- das sind die 12 besten Klettergebiete der Welt! Machen wir es zu unserer gemeinsamen Mission, diese atemberaubenden Orte respektvoll und sorgsam zu behandeln, damit wir noch lange Freude an ihrer wilden Schönheit haben können.

01 Yosemite

Tommy Caldwell auf der berüchtigten Dawn Wall im Yosemite © Brett Lowell / Red Bull Content Pool

Der Yosemite Nationalpark wird von vielen als das Epizentrum des Klettersports in den USA angesehen und ist wahrlich ein wahres Paradies für Kletterer. Bereits bei der Anreise wirst du sehen, warum: Spektakuläre Granitfelsen erheben sich aus dem breiten Tal und bieten mehr als 350 etablierte Big-Wall-Kletterrouten für alle Erfahrungsstufen. Einige der anspruchsvollsten Klettertouren der Welt, wie der El Capitan oder Half Dome, befinden sich ebenfalls hier.

Location : Yosemite Nationalpark, Kalifornien, USA -- nächstgelegener Ort: Mariposa.

02 Red Rocks, Nevada

Eine herrliche und zugleich surreale Wüstenlandschaft, warmes Wetter und Hunderte Bohrhaken machen das Klettern im Red Rocks Canyon zu einem schnellen und außergewöhnlichen Vergnügen. Dass dieser Hotspot in Nevada so gut entwickelt ist, verdankt er (zum Teil) den Kletterern aus dem Yosemite. Als der Klettersport in den 1970ern einen Aufschwung erlebte, zog es viele Outdoor-Abenteurer in den Südosten, um den Red Rocks Canyon zu erschließen. Der Canyon befindet sich tatsächlich nur wenige Autominuten entfernt vom weltbekannten Las Vegas Strip -- perfekt also für einen Spontanausflug, wenn man gerade in der Sin City sein sollte.

Location : Ungefähr 30 km westlich des Las Vegas Strip.

03 Rocklands, Südafrika

Die Rocklands liegen auf einer Höhe zwischen 200 m und 1.000 m und sollten unbedingt auf deiner Bucket List stehen. Hunderte von Sandsteinbrücken, anspruchsvolle Höhlen und Dachklettereien machen dieses Gebiet zu einem wahren Boulder-Paradies. Die Felsen in den Rocklands sind bekannt für ihren extrem guten Grip, was wohl der größte Unterschied zu ähnlichen Gebieten in den USA ist. Wer sich die Mühe macht, hierher zu kommen, wird mit viel Einsamkeit belohnt. Außerdem gibt es in den Rocklands noch die Möglichkeit, neue Routen zu entwickeln.

Location : 3 Stunden nördlich von Kapstadt, 20 Minuten von Clanwilliam entfernt.

04 Dolomiten, Italien

Sasha DiGiulian klettert Bellavista auf den Drei Zinnen in den Dolomiten © Jensen Walker / Red Bull Content Pool

Für alle Technik-Liebhaber unter euch ist dieser abgelegene Teil Norditaliens nahezu unübertroffen. Tausende von vulkanischen und dolomitischen Felsen -- daher auch der Name -- und steile Kalkgebilde, die hoch in den Himmel ragen, warten darauf, von dir erklommen zu werden. Die durchschnittliche Höhe der Dolomitengipfel liegt bei etwa 3.000 m, also solltest du vielleicht einen Tag in einem nahe gelegenen Bergdorf verbringen, um dich bei einem italienischen Espresso an die Höhe zu gewöhnen.

Location : Südlich der österreichischen Grenzen in Norditalien.

05 Patagonien, Südamerika

Patagonien ist bekannt für seine zerklüfteten Gipfel, niedrigen Täler, schneebedeckten Gipfel und unberührten Seen und Flüsse. Kletterer, die es so weit in den Süden schaffen, werden mit zahlreichen technisch anspruchsvollen Mehrseillängen und Crack-Climbs belohnt, die am besten im Sommer angegangen werden, wenn es gerade nicht viel Schnee und Eis gibt. Da Patagonien ein beliebtes Touristenziel ist, findest du Dutzende Kletterunternehmen, die dir dein Kletter-Erlebnis erleichtern können. Der höchste und wohl bekannteste Gipfel ist der Cerro Torre mit 3.128 m.

Location : Der südlichste Punkt Südamerikas, in Argentinien und an der Grenze zu Chile.

06 Peak District, England

Alex Megos klettert am Raven Tor im Peak District National Park © Frank Kretschmann / Red Bull Content Pool

Es ist kein Zufall, dass viele der besten Kletterer Europas, Städte in der Nähe des Peak District Nationalparks zu ihrer Wahlheimat gemacht haben. Der Zugang zu diesem sumpfigen, nebligen und hügeligen Hotspot Großbritanniens ist unerwartet günstig -- man kann mit dem Auto direkt bis zu einigen der beliebtesten Abschnitte fahren -- und es warten über 10.000 registrierte Kletterrouten! Einheimische empfehlen erfahrenen Kletterern den Stanage Edge, einen anspruchsvollen Schotterpfad, der mit einer fantastischen Aussicht auf die Moorlandschaft des Dark Peak belohnt wird. Der Peak District liegt übrigens nur etwa 200 m über dem Meeresspiegel.

Location : 30 Minuten von Sheffield entfernt.

07 Kalymnos, Griechenland

Sasha DiGiulian auf einer Route auf Kalymnos © Alex Grymanis / Red Bull Content Pool

Auf dieser abgelegenen griechischen Insel, die nur knapp über dem Meeresspiegel liegt, kommen Sportkletterer aus aller Welt zusammen, um sich ihrer Leidenschaft auf allerhöchstem Niveau zu widmen. Die Insel beheimatet unzählige Touren und bietet herrliche Ausblicke auf die Ägäis, mit 65 Felsen und fast 4.000 etablierten Single-Pitch-Routen, von denen die meisten zwischen 10 und 20 m lang sind. Aber auch Abenteurer kommen hier voll auf ihre Kosten, denn es gibt gleich vier Gebiete zu erkunden, darunter Telendos, wo brutale Touren und weniger bekannte Routen warten. Um dorthin zu gelangen, musst du allerdings eine Fähre nehmen.

Location: Eine Insel in der Nähe der türkischen Grenze. Flugverbindungen gibt es vom Flughafen Kos in Griechenland.

08 Railay, Thailand

Der Railay Beach ist ein weiteres Kletterparadies direkt am Ozean. Der unberührte Strand auf der Halbinsel der Provinz Krabi in Südthailand ist mit seinen steilen Kalksteinfelsen direkt am Wasser absolut einzigartig. Am Strand gibt es außerdem eine Kletterschule. Dieses Juwel in Südostasien eignet sich deshalb für Kletterer aller Schwierigkeitsgrade -- egal, ob Mehrseillängen, Sportklettern, Bouldern oder atemloses Kletterabenteuer beim Deep Water Soloing.

Location: In der südthailändischen Provinz Krabi. Zum Strand gelangt man nur zu Fuß.

09 Zermatt, Schweiz

Einmal Bergsteigen in den Schweizer Alpen ist für viele Outdoor-Abenteurer ein Lebenstraum! Warum also nicht gleich auf das Matterhorn, den berühmtesten Gipfel der Schweiz? In Zermatt gibt es 38 Gipfel, die über 4.000 m hoch sind -- also gibt es genug Möglichkeiten, die perfekte Tour für deine Bedürfnisse zu finden. Der Matterhorn-Aufstieg ist ein zweitägiges Big-Wall-Klettererlebnis in großer Höhe. Nichts für Anfänger!

Location : Außer für Einheimische sind Autos hier nicht erlaubt, also nimm am besten den Zug nach Zermatt.

10 Mallorca, Spanien

Abhängen mit Daniel Fong in Palma de Mallorca © Dan Krauss / Red Bull Content Pool

Mallorca gilt weithin als eine der besten Urlaubsdestinationen in ganz Europa, aber was die wenigsten wissen, ist, dass die spanische Insel gleichzeitig eines der besten Klettergebiete der Welt beherbergt. Der große Reichtum an Kalksteinfelsen und spektakulären Überhängen direkt am Meer sorgen für herausfordernde und garantiert unvergessliche Kletterpartien -- und das kühle Getränk bei Sonnenuntergang am Strand ist nie weit entfernt. Für Sportkletterer warten im Landesinneren außerdem packende Kalksteinabschnitte auf einer moderaten Höhe von 1.500 m.

Location : Insel im Mittelmeer östlich von Spanien, in der Nähe von Ibiza. Die besten Flüge findest du von Madrid oder Barcelona.

11 Squamish, Kanada

Mike Foley klettert in Squamish © Christian Adam / Red Bull

Kletterer aus aller Welt reisen nach Squamish, um den berüchtigten und beeindruckenden Stawamus Chief zu besteigen -- eine riesige Granitkuppel mit mehr als 500 Routen, die majestätisch auf die kanadische Stadt hinunterblickt. Die überraschend langen und stabilen Granitplatten am Chief sind ein wahrer Traum für alle Mehrseillängen-Spezialisten. Im südlichen Teil gibt es auch einige aufregende Boulder. Genug Gründe, dem Westen Kanadas endlich einen Besuch abzustatten!

Location : British Columbia, 45 Minuten nördlich von Vancouver.

12 Fontainebleau, Frankreich

Teilnehmer bei Red Bull Font&Bleau © Little Shao / Red Bull Content Pool

Zwei Worte: Boulder-Paradies! Eingebettet in den uralten Wald von Fontainebleau -- beliebtes Motiv vieler französischer Gemälde -- gibt es in dieser europäischen Kletterhochburg fast 500 bekannt Boulderrouten. Fontainebleau ist außerdem bekannt für ihre vielfältige Fauna (mit etwas Glück siehst du Elche). In den friedlichen Wäldern von Fontainebleau wirst du aber nicht nur von der Tiervielfalt überrascht sein, sondern auch vom Sand auf dem Boden -- ein sonderbares geologisches Phänomen in diesem Gebiet. Das Klettergebiet liegt nur unweit der französischen Hauptstadt entfernt, auf einer Seehöhe von unter 100 m, also keine Ausreden!

Location : 50 Minuten außerhalb von Paris.

Fazit

Nun kennst du die 12 besten Klettergebiete der Welt. Du hast Lust auf mehr? Hier zeigen wir dir einige der besten und spektakulärsten Free Solos!