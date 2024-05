Die besten Laufstrecken in München

Strecke:

Diese

entlang der Isarauen beginnt an der Reichenbachbrücke, Ecke Eduard-Schmid-Straße. Von hier läuft man am Ostufer in südlicher Richtung immer an der Isar entlang rund 5 km bis zur Marienklausenbrücke. Diese überquert man und läuft anschließend am Westufer der Isar zurück in Richtung Norden. Auf dem Rückweg überquert man die Thalkirchner Brücke, und läuft anschließend vom Tierpark über den Flauchersteg vorbei am Isarwerk 2, kreuzt die Brudermühlbrücke und folgt den Westermühlbach bis zur Auenstraße. Entlang der Wittelsbacherstraße geht es schließlich zurück zum Start an der Reichenbachbrücke.