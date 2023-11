Die 10 besten Momente der League of Legends Weltmeisterschaft 2023

Bei der League of Legends Weltmeisterschaft kommen die besten Teams aus Asien, Europa und Amerika zusammen. Das internationale Turnier zieht Hunderttausende Zuschauer an, die sehen wollen, wie die weltbesten Spieler um den prestigeträchtigen Summoner's Cup kämpfen.

Das diesjährige Turnier fand in Südkorea statt, und das große Finale wurde im Gocheok Sky Dome Baseballstadion ausgetragen.

Hier trat der legendäre T1-Starspieler Lee "Faker" Sang-hyeok zum ersten Mal in der Weltmeisterschaft auf heimischem Boden gegen das mächtige Weibo Gaming an und beendete damit ein unglaubliches Jahr voller Höhen und Tiefen, einschließlich seines Comebacks nach einer Verletzung.

Bevor die beiden Titanen aufeinander trafen, bekamen die Fans eine Reihe intensiver Matches im neuen Swiss Stage Format zu sehen.

01 T1 besiegt Team Liquid

T1 trat an Tag 1 gegen Team Liquid an © Colin Young-Wolff/Riot Games

In diesem Jahr wurde die traditionelle Gruppenphase durch ein neues Schweizer Format ersetzt, bei dem die Teams nach ihrer Sieg/Niederlage-Bilanz gegeneinander antraten. Hier bekamen die Fans T1 zum ersten Mal im Turnier in Aktion zu sehen, wo sie das Team Liquid aus der League of Legends Champion Series besiegten. Faker und Co. brauchten in diesem ersten Spiel einige Zeit, um sich zurechtzufinden, und die Amerikaner zeigten eine überraschend starke Leistung. Ein unglaubliches Manöver wendete jedoch das Blatt für T1, als Lee 'Gumayusi' Min-hyeong einen Double Kill erzielte.

02 Cloud9 und G2 Esports geben in der Schweizer Phase alles

Cloud9 erwischte ebenfalls einen guten Start in die Schweizer Gruppenphase und besiegte die europäischen MAD Lions, konnte diesen Erfolg aber nicht lange aufrechterhalten und scheiterte in den späteren Runden an LNG Esports und Fnatic aus Europa. Cloud9 traf in der Gruppenphase auch auf T1, wo sie eine weitere Niederlage gegen die besten Spieler Südkoreas hinnehmen mussten. T1 dominierte das Spiel und erspielte sich einen unüberwindbaren Vorsprung von 6.000 Gold und beendete das Spiel in der kürzesten Zeit der Swiss Stage mit 22:25. Diese Niederlage bedeutete das Ende von Cloud9s Worlds-Kampagne, da T1 in die K.O. Runde einzog.

Cloud9 kämpft um Ruhm bei der Worlds Swiss Stage © Colin Young-Wolff/Riot Games G2s Rasmus "Caps" Winther war bereit zu spielen © Christian Betancourt/Riot Games T1 war von Anfang an ein starker Kontrahent © Colin Young-Wolff/Riot Game Fans feuern ihre Heimhelden an © Colin Young-Wolff/Riot Games

Die Reise von G2 Esports, dem Gewinner der League of Legends-Europameisterschaft, endete in der Schweizer Phase mit einer Niederlage gegen das nordamerikanische Team NRG. Juan Arturo "Contractz" Garcia zeigte in diesem Match seine Qualitäten und richtete mit Jarvan großen Schaden an. Die Kampagne von G2 war jedoch nicht ohne Höhepunkte, darunter ein atemberaubendes Neeko-Spiel von Rasmus "Caps" Winther, bei dem er BLGs Yagao in einem knallharten 1v1 niederrang.

03 Ein neuer Geheimfavorit der LPL taucht auf

Das chinesische Team LNG Esports kristallisierte sich als möglicher Favorit heraus und belegte mit Siegen über Fnatic, Cloud9 und KT Rolster den dritten Platz. Lee "Scout" Ye-chan und Chen "GALA" Wei bildeten ein unaufhaltsames Duo, das gegen die KT Rolster das ganze Ausmaß seiner Kräfte zeigte und seine Gegner in einem herausragenden Dschungel-Teamkampf bestrafte.

Die Fans erlebten eine aufregende Atmosphäre © Colin Young-Wolff/Riot Games LNG war "on fire" © Colin Young-Wolff/Riot Games Hans Sama wollte hoch hinaus © Colin Young-Wolff/Riot Games

Der erste Platz wurde durch ein Unentschieden zwischen JD Gaming aus China und Gen.G entschieden. Das südkoreanische Team Gen.G legte einen fast makellosen Drei-Match-Run hin und besiegte GAM Esports, T1 und G2 Esports. JDG ließ Team BDS, Billibi Gaming und LNG hinter sich, als sie ihre drei Spiele gewannen, um ins Viertelfinale einzuziehen.

04 Festlegung der K.O. Runden

Mit acht verbleibenden Teams wurde das Format auf Best-of-Five umgestellt. Im Viertelfinale wurden Gen.G, NRG, KT Roster und LNG nach Hause geschickt, während Bilibili Gaming, Weibo Gaming, JD Gaming und T1 siegreich blieben und ins Halbfinale einzogen.

05 TheShy von Weibo Gaming spielte überragend

TheShy glänzte auf der Bühne © Colin Young-Wolff/Riot Games

Weibo Gaming behielt in ihrem Halbfinalkampf die Oberhand über den anderen League of Legends Pro League-Anwärter Bilibili Gaming, auch dank der Superstylings von Kang "TheShy" Seung-lok, der mit einem atemberaubenden Doppelkill gegen Luo "ON" Wen-Jun und Zeng "Yagao" Qi ein schwieriges Spiel drehte. Die beiden Teams tauschten ihre Siege aus, bevor es zu einem spannenden fünften Spiel kam, das mit einem unglaublichen Teamkampf in der Mitte der Bahn zu Gunsten von WBG endete und den Einzug ins große Finale sicherte.

06 T1 begleicht die Rechnung mit JD Gaming

T1 waren bereit für ihren Halbfinal-Gegner © Colin Young-Wolff/Riot Games

Nachdem T1 Anfang des Jahres beim Mid-Season Invitational gegen die chinesischen Vertreter ausgeschieden sind, mussten sie sich diesmal gegen JD Gaming beweisen. T1 setzte seine Gegner von Anfang an mit einigen Nicht-Meta-Picks unter Druck, mit denen die Gegner nur schwer umgehen konnten. Nach einer dominanten Leistung in Spiel 1 antwortete JDG mit einem knappen Sieg in Spiel 2, den sie mit einigen Skalierungen im späten Spiel durchsetzen konnten.

Spiel 3 war eine ausgeglichene Angelegenheit, bis Faker mit einem ultimativen Blitz durchbrach, der T1 die Führung ermöglichte. Die südkoreanischen Vertreter beendeten die Serie in Spiel 4 mit einem 31-minütigen Sieg. Min-seok "Keria" Ryu wurde aufgrund seines taktischen Einsatzes von Ultimates in großen Teamkämpfen zum MVP dieser Serie gewählt.

07 Ein großes Finale

Als wir in die Endphase des Turniers eintraten, waren die Fans gespannt darauf, ob es ein vierter Titel für T1 oder der erste für Weibo Gaming sein würde? Die Fans versammelten sich im Sky Dome in Seoul, um das Finale zu verfolgen, und eine rekordverdächtige Anzahl von sechs Millionen Zuschauern schalteten sich von zu Hause dazu.

Alles läuft hierauf hinaus © Colin Young-Wolff/Riot Games

Während der Eröffnungszeremonie herrschte im Dome Hochspannung, aber Spieler und Fans konnten es kaum erwarten, den Ausgang des Spiels zu sehen, auf das sie seit Wochen hingearbeitet hatten. T1 spielte weiterhin sein eigenes Spiel und setzte in Spiel 1 den Off-Meta-Pick Yone für Choi 'Zeus' Woo-je ein. Kang "TheShy" Seung-lok von der WBG entschied sich für Aatrox, während Senna und Tahm Kench in der Bot-Lane spielten.

08 Keria übernimmt

Keria sorgte für magische Momente © Colin Young-Wolff/Riot Games

Die Teams waren in ihrem ersten Spiel gleichauf, bis nach 18 Minuten ein Teamkampf ausbrach. Ryu "Keria" Min-seok entschied das Spiel zu Gunsten von T1, als er die feindliche Übernahme einleitete und es Faker und Zeus überließ, sich einzuschalten und die Kills zu holen. Mit dem gewonnenen Baron hatte T1 nun einen starken Vorsprung, der nach 28 Minuten gesichert war, als sie den zweiten Baron gewannen.

09 T1 überrascht mit Off-Meta-Draft

Eine wahrhaft elektrische Atmosphäre © Colin Young-Wolff/Riot Games Faker schafft es zum vierten Mal © Colin Young-Wolff/Riot Games

In Spiel 2 war T1 noch dominanter und überraschte die WBG mit den Rogue-Picks Draven, Nocturne und Gwen. Die Effizienz der Südkoreaner war in diesem Spiel unübertroffen, denn sie entfernten jeden Spieler der WBG mit chirurgischer Präzision. Bald war T1 so weit, dass der Sieg sicher war und nur noch ein Match zwischen ihnen und dem Pokal lag.

10 Faker holt den Titel nach Hause

Für den letzten Kampf stellte die WBG ihren Draft um und fügte Azir, Bard und Kennen hinzu. Dieser erneuerte Kader erwies sich für die WBG zu Beginn als sehr effektiv und ermöglichte es ihnen, in der Anfangsphase des Spiels mit den Kills von T1 gleichzuziehen. Aber letztendlich waren sie der brachialen Macht des Faker nicht gewachsen. Als Akali erzielte der unbesiegbare Dämonenkönig einen riesigen Triple-Kill, der es dem Team ermöglichte, das Spiel in nur 25 Minuten zu beenden.

High-five für alle © Colin Young-Wolff/Riot Games Sieg für T1 © Colin Young-Wolff/Riot Games Ein verdienter Ausgang für Faker © Colin Young-Wolff / Riot Games

Es war ein triumphaler Abschluss für den Starspieler, der an acht Worlds-Turnieren teilgenommen und sie schließlich auf seinem Heimspielfeld gewonnen hatte. Der vierte Worlds-Sieg war ein großer Moment für T1 als Ganzes und Zeus wurde im letzten Spiel zum MVP gewählt. Das Team, das bereits als eines der besten, wenn nicht sogar als das beste League of Legends-Team der Welt gilt, fügt seiner glorreichen Erfolgsgeschichte eine weitere Seite hinzu.

Auch wenn die League of Legends-Saison mit dem Abschluss der Weltmeisterschaft zu Ende gegangen ist, kannst du den frischgebackenen Weltmeister T1 und andere Weltklasse-Teams noch beim Red Bull League of Its Own antreten sehen. Bei diesem einzigartigen Turnier tritt T1 im prestigeträchtigen Velodrom von Berlin gegen mehrere europäische Teams an. Du kannst die ganze Action ab 9. Dezember live auf Twitch und YouTube verfolgen.