Die besten Mountainbike-Events der Welt

Mach dich bereit für die Crème de la Crème der Mountainbike-Events - egal ob Downhill, Cross-Country, Enduro oder Freeride:

Hier sind 10 MTB-Veranstaltungen, die man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte – entweder noch in diesem Jahr oder, weil einige Events aufgrund von Covid-19-Maßnahmen abgesagt werden mussten – hoffentlich nächstes Jahr. Gib dir die geballte Action online oder via Live-Übertragung - oder noch besser - gehe selbst hin und überzeuge dich vor Ort davon, wie wild es wirklich zugeht.

1. Crankworx Rotorua

Crankworx Rotorua ist der erste große Slopestyle-Bewerb in der Saison © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Wann: 05. bis 08. März 2020

Wo: Rotorua, Neuseeland

Crankworx ist ein MTB-Festival der besonderen Art und hat sich in den vergangenen Jahren von seinem Geburtsort in Whistler, Kanada, zu einem globalen Phänomen mit mehreren Stationen entwickelt. Die MTB-Saison begann im März auf den legendären Trails von Rotorua in Neuseeland, mit dem größten Event des Jahres in der südlichen Hemisphäre.

Crankworx Rotorua steht für Slopestyle pur und Rider aus der ganzen Welt geben Jahr für Jahr ihr Bestes, um auf ihren Bikes der Schwerkraft zu trotzen und sich beim ersten internationalen Treffen der MTB-Elite den begehrten Titel zu sichern.

2. Downhill Weltcup #1

Loïc Bruni voll fokussiert © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Wann: 30. Oktober bis 01. November 2020

Wo: Lousã, Portugal

Die UCI hat auf die aktuelle Covid 19-Situation reagiert und das heiß ersehnte Event in Lousã, Portugal, das zum ersten Mal an diesem Ort stattfinden wird, nach hinten verschoben. Dabei handelt es sich aber nicht um irgendeinen beliebigen kleinen Hügel im portugiesischen Niemandsland, sondern um nichts weniger als Portugals inoffizielle Hauptstadt des Mountainbikesports und eine der beliebtesten Trainingslocations zahlreicher Rider aus der ganzen Welt.

Massive Jumps, jede Menge Baumwurzeln und die vielleicht leidenschaftlichsten Fans des Sports warten auf dich - lass dir das nicht entgehen!

3. XCO und XCC Weltcup #1

Für Kate Courtney war der letzte Besuch in Tschechien höchst erfreulich © Jan Kasl/Red Bull Content Pool

Wann: 28. September bis 04. Oktober 2020

Wo: Nové Město, Tschechien

Nové Město zieht regelmäßig einige der größten Menschenmassen der MTB-Welt an, die Zeugen von packender Cross-Country-Action werden - mit dabei auch Cross-Country-Kurzstrecken-Rennen, die seit 2018 am Programm stehen.

Können Nino Schurter und Kate Courtney ihre Titel aus dem letzten Jahr verteidigen? Oder haben ihrer Verfolger im wurzelverseuchten Wald Tschechiens noch ein Wörtchen mitzureden?

4. Crankworx Innsbruck

Sieger-Run – Crankworx Innsbruck

Wann: 30. September bis 04. Oktober 2020

Wo: Innsbruck, Österreich

Der einzige europäische Stopp der diesjährigen Crankworx World Tour findet in Innsbruck, Österreich, statt und wurde aufgrund der aktuellen Lage ebenfalls terminlich angepasst. Wir dürfen uns auf steilen Downhill, Dual Slalom und Pumptrack-Racing vom Feinsten freuen, sowie auf außergewöhnliche MTB-Action in den Disziplinen „Speed & Style" und „Slopestyle". Das Event findet nur einen Steinwurf entfernt vom pulsierenden Stadtzentrum Innsbrucks statt, das sich hervorragend für eine kurze Spazierfahrt mit dem eigenen Bike eignet. Begib dich in die einzigartigen Berge, die rundum Innsbruck in den Himmel ragen, oder besuche eines der zahlreichen Resorts. Es ist großartig Crankworx online zu verfolgen, noch besser ist es aber garantiert persönlich vor Ort zu sein.

5. Downhill und Pumptrack Weltmeisterschaft

Red Bull Pump Track Weltmeisterschaft Finale: Die Highlights

Wann: 07. bis 11. Oktober 2020

Wo: Leogang, Österreich

Die UCI Mountainbike Weltmeisterschaften in Leogang, Österreich, finden in diesem Jahr zwar ohne Zuschauer statt, mit Red Bull TV bist du aber trotzdem live dabei und hautnah an der Action dran. Kann sich Loïc Bruni seinen vierten Titel in Folge holen? Und kann Rachel Atherton ein erfolgreiches Comeback nach ihrer Achilles-Verletzung im letzten Jahr hinlegen und die Krone zurückgewinnen? Schalte ein und finde es heraus!

Neben den spannenden Entscheidungen in den Disziplinen Downhill, Cross-Country und E-Mountainbike wird Leogang auch Host der Red Bull Pump Track World Championships sein. Der mächtige Pumptrack im alpinen Resort liegt am Fuße des Berges und sowohl Mountainbiker als auch BMXer werden sich im legendären Bikepark heiße Duelle um den Sieg liefern.

Um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was dich erwarten wird, haben wir hier einen exklusiven Teaser vorbereitet:

Red Bull Pump Track World Championships

6. Downhill und Cross-Country Weltcup

Les Gets © Bartek Woliński

Wann: 2020 abgesagt

Wo: Les Gets, Frankreich

Les Gets und der Nachbarort Morzine sind seit mittlerweile 30 Jahren zwei der wichtigsten Hotspots in der Mountainbikewelt. In den 90ern und frühen 2000er-Jahren fanden in Les Gets einige der denkwürdigsten Downhill-Weltcups statt, unter anderem das Rennen 2004 mit dem unvergesslichen Crash von Steve Peat nur wenige Meter vor der Ziellinie.

2019 kehrte der MTB-Zirkus mit einem der spektakulärsten Events der Saison wieder zurück auf die sagenumwobene Strecke in Les Gets. Aufgrund der aktuellen Lage müssen wir in diesem Jahr aber leider auf haarsträubende Downhill- und Cross-Country-Action in Les Gets verzichten.

Um dir die Wartezeit auf das nächste Event in den französischen Alpen etwas zu versüßen, haben wir hier ein ausführliches Recap vom DH-Rennen aus dem letzten Jahr .

7. Enduro World Series Trophy of Nations

Richie Rudes Team USA holte sich den Titel 2019 © Dave Trumpore/Red Bull Content Pool

Wann: 2020 abgesagt

Wo: Finale Ligure, Italien

Die Trophy of Nations , die erst seit 2019 im internationalen Rennkalender zu finden ist, ist ein Event, bei dem die bestplatzierten Rider der Enduro World Series nach Nationalität in Dreier-Teams antreten und sich heiße Duelle um die Trophy of Nations und den Weltmeistertitel liefern.

Aber auch die Veranstalter dieses brandneuen Rennformats mussten aufgrund der globalen Gesundheitssituation reagieren und somit kann die Trophy of Nations in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Wir hoffen aber auf eine Rückkehr im kommenden Jahr, denn das Format ist einzigartig! Die Dreier-Teams müssen alle Enduro-Etappen gemeinsam bestreiten, wobei die Zeiten von allen drei Ridern kombiniert werden, um ein Ergebnis zu ermitteln. Wenn das für dich nach Spaß klingt, dann wird es dich freuen zu hören, dass es bei dem Event auch eine Kategorie für Amateurteams gibt. Jetzt ist nur noch Geduld gefragt.

Um dir das Warten zu verkürzen, gibt es hier die Highlights aus 2019.

8. Red Bull Hardline

Best of Red Bull Hardline 2019

Wann: 2020 abgesagt

Wo: Wales, Vereinigtes Königreich

Red Bull Hardline ist der ultimative Test für die Skills und Nerven der besten Rider der Welt und verspricht regelmäßig eines der größten MTB-Spektakels der Saison zu sein. Eine Auswahl der talentiertesten und wagemutigsten Fahrer stellt sich den extremen Herausforderungen von unglaublichen Jumps, haarsträubenden Drops und technischen Rätseln bei erbarmungslosen Wetterverhältnissen, um den begehrten Hardline-Titel zu gewinnen. Aber auch dieses legendäre Event muss aufgrund der Coronalage vertagt werden.

9. Red Bull Rampage

Unvergleichliche Action

Wann: 2020 abgesagt

Wo: Utah, USA

Leider ist die Austragung des vielleicht spektakulärsten und außergewöhnlichsten Events in dieser Liste ebenfalls nicht mit der aktuellen Lage vereinbar und wir müssen uns mit einem Neustart 2021 zufriedengeben.

Wir freuen uns auf wagemutige Spins und Flips in der staubigen Wüste Utahs und bis dahin vertreiben wir uns gemeinsam die Zeit mit dem epischen Siegerrun aus dem letzten Jahr . Bitte anschnallen!

10. Red Bull Radical

Red Bull Radical - 10 Dinge, die du wissen musst

Wann: 24. Oktober 2020

Wo: Steinbruch Oetelshofen, Deutschland

Am Ende dieser Liste haben wir noch richtig gute Nachrichten für alle MTB-Fans, denn es wird radikal, und zwar beim Red Bull Radical !

Ein Steinbruch, ein Mountainbike-Rennen im Massenstartformat und eine Strecke, gegen die viele andere Cross-Country-Kurse wie ein Kinderspielplatz wirken. Extrem steile Anstiege, ein Untergrund aus losem Kies und Sand, herausfordernde Trails, nahezu unfahrbare Downhillpassagen und eine ganze Menge Überraschungen. Wer hierbei an das Erzbergrodeo auf einem Mountainbike denkt, ist auf der richtigen Spur.

Und auch du kannst dabei sein - entweder am Streckenrand als Zuschauer oder mittendrin im Teilnehmerfeld. Zur Anmeldung gehts hier . Hast auch du den Mut?