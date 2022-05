MTB-Downhill-Action pur: Das sind die besten 10 Rennen in Fort William

zum ersten Mal in Fort William ausgetragen wurde. Seitdem war die Location in den schottischen Highlands nicht mehr aus dem UCI-Kalender wegzudenken - und das aus gutem Grunde.

Um Fort William einzunehmen, braucht es jede Menge Skills und Leidenschaft. Die Rider sind nicht selten mit den traditionellen schottischen Sommer-Bedingungen konfrontiert (was meist mit brutalem Wetter zusammenhängt). Daneben gehört die Strecke zu den längsten auf dem Rennkalender, während sie die gesamte Länge hinweg an Challenges für die Athleten und Athletinnen nicht müde wird: Löcher, Wurzeln, Matsch und ein langer Sprint stehen hier an der Tagesordnung. Ist man hier erfolgreich, dann hat man bewiesen, dass man ein echter Allrounder ist.

Innerhalb der vielen verschiedenen Siegesfahrten, die in Fort William bestritten wurden, gibt es einige, die ganz klar in die Geschichtsbücher eingingen - ob aufgrund des unfassbar geringen Abstandes zwischen den Performances, den atemberaubenden Hintergrundgeschichten oder den schier nicht zu bändigenden Bedingungen der Location. Bevor wir in

Der Aussie Chris Kovarik war schon damals für seinen furchtlosen Fahrstil bekannt - und das zeigte er auch in den Highlands, wo er so kompromisslos an den Start ging, wie kein anderer zuvor! Kovarik erwischte die Menschenmenge im Ziel völlig auf dem falschen Fuß, den keiner erwartete, dass er dermaßen früh schon im Zielbereich zu sehen sein würde. Er droppte in die Arena, fuhr die schnelle Rechtskurve und ging mit satten 14 Sekunden Vorsprung über die Ziellinie. Kovarik war an diesem Tag eindeutig eine Klasse für sich!

Es war aber nicht nur Kovariks außergewöhnlicher Sieg, der die Menge an diesem Tag im Juni 2002 mächtig zum Jubeln brachte. Die Britin Tracy Moseley war in ihrer gesamten Karriere dazu in der Lage, ihr Händchen bei allen Bedingungen voll und ganz auszuspielen und mit dem immensen Druck bei ihren Heimrennen umzugehen, womit sie insgesamt sechs Mal in Fort William triumphieren konnte -

Würden Ergebnisse in Dezibel gemessen, dann wäre Steve Peats Sieg im Jahr 2005 wohl die einzige Performance, die mit jener von Moseley mithalten könnte. Das Bild, wie er inmitten der Zielarena steht, sein britisches Bike in die Höhe stemmt und die Menge einfach nur laut jubelt, ist eines, das sich in unsere Erinnerungen festgebrannt hat und nicht mehr wegzudenken ist.

