Mountain Biking in Neuseeland: Die 10 besten Strecken

Brook Macdonald A downhill mountain biker from New Zealand, Brook Macdonald is known for his never-say-die attitude and hard-charging style.

Das Fahren auf der Nordinsel unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom Fahren auf der Südinsel. Auf der Nordinsel gibt es viele großartige Waldstrecken mit lehmigen Vulkanböden, die meist per Bike oder Shuttle erreicht werden. Auf der Südinsel gibt es mehr alpine Höhenunterschiede mit felsigem Terrain und großartigen Aussichten. Außerdem gibt es im Süden viel mehr Lift- und Gondelzugänge."

ist Aucklands bestgehütetes Geheimnis. Die Dome Valley DH-Strecke ist ein 18-minütiger Downhill-Spaß der Klasse 5. Staubig, offen und unglaublich schnell - sie ist etwas für die selbstbewussteren Rider. Der Park ist nur an Shuttle-Tagen geöffnet und hat eine ausgeprägte Clubkultur, so dass du im Handumdrehen Tipps von den Einheimischen bekommst. Reservierungen sind über

Whakarewarewa Forest in Rotorua ist zweifellos einer der besten MTB-Parks in Neuseeland und ein wahres Mekka für Biker. Es ist auch Brooks Empfehlung Nummer 1 für Touren durch das Land. Die schnell trocknenden vulkanischen Böden sorgen das ganze Jahr über für lehmige Qualität. Mit einem irrsinnigen MTB-Streckennetz, das sich über 180 km erstreckt, gibt es für jeden etwas, um sich auszutoben.

