Die besten MTB-Trails in und um Bayern: Top 5

Die Jumpline im Bikepark Weingarten verläuft an einem unscheinbaren Hügel und hat doch mit große und kleine Sprünge zu bieten. Kleine Downside: Es gibt keinen Lift, das heißt, man muss sein Bike nach jedem Run wieder hochschieben. Es ist aber angenehm, weil man beim Besuch der Jumpline nicht nur mitten in ein Naherholungsgebiet fährt und direkt neben dem Trail ein Freibad liegt, die frei zugängliche Jumpline ist außerdem 1A geshaped. Und zwar so, dass man stets sehen kann, packt man den nächsten Sprung, oder nicht? Dieses Gesamtpaket macht für einen Tag echt Laune. Achtung nur bei Regen: da ist die Jumpline gerne mal gesperrt.

