Greg Callaghan präsentiert die besten MTB-Trails & Touren Irlands

ist in mehrfacher Hinsicht mein Zuhause. Es ist mein Heimatort und ich bin dort mein ganzes Leben lang gefahren. Der Ort wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. In den letzten Jahren hat sich Ticknock enorm entwickelt, von ein paar inoffiziellen Trails an den Hängen südlich von Dublin wurde ein umfangreiches Netz an offiziellen Routen. Das Schöne an diesem Ort ist, dass er so nah an der Stadt liegt. Wenn man also ein Wochenende in Dublin verbringt, kann man sich all die Sehenswürdigkeiten gleich mit dem Bike ansehen."