Die 6 spannendsten Weltcup-Rennen aus Nové Město aller Zeiten

Nino Schurter ist einer der größten Mountainbikesportler aller Zeiten und wer den Beweis dafür sehen möchte, braucht nur einen kurzen Blick auf die Siegerliste von Nové Město bei den Elite-Herren werfen. In den zehn Jahren, in denen das Rennen in Tschechien ausgetragen wird, haben nur eine Handvoll Athleten das Rennen für sich entscheiden können -- oder genauer gesagt, nur vier Fahrer haben Schurter hier jemals geschlagen. Die Siegesserie des Schweizers begann 2012 bei seinem erst zweiten Weltcup-Rennen, bei dem er auch noch seinen 26. Geburtstag feierte. Seitdem hat er vier weitere Weltcup-Rennen und den Weltmeistertitel in Nové Mesto gewonnen -- ein Rekord, der vielleicht für die Ewigkeit bestehen bleiben wird. Nur bei den Damen kommt Annika Langvad mit zwei Weltcupsiegen und einem WM-Titel zumindest knapp an Schurters Erfolgsbilanz heran.