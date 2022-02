PlayStation 5: Diese Gaming-Highlights erscheinen 2022

Sonys aktuelle Konsole PlayStation 5 bescherte allen Glücklichen, die sich bisher die neue Hardware sichern konnten, einige Gaming-Highlights. Darunter Ratchet and Clank: Rift Apart , das Demon’s Souls Remake oder Returnal . Doch die Riege der besten PS5-Spiele wird im Jahr 2022 noch deutlich länger. Wir stellen euch 10 (+1) PlayStation-5-Highlights vor, die noch in diesem Jahr für die Sony-Konsole erscheinen.

01 Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Release : 28.01.2022

In der Uncharted: Legacy of Thieves Collection wird es abenteuerlich © Sony Interactive Entertainment

Wenn zwei der besten Action-Adventures der vergangenen Jahre dank eines PS5-Remasters in neuem Glanz erstrahlen, haben nicht nur Serienneueinsteiger Grund zur Freude. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für PS5 umfasst den exzellenten vierten Teil der Reihe um Nathan Drake, sowie das Spin-off The Lost Legacy , um die Protagonistinnen Chloe Frazer und Nadine Ross.

Bereits auf der PS4 zählten beide Games spielerisch wie technisch zu den absoluten Highlights, die im PS5-Remake nochmal deutlich zulegen. Dank flüssiger 60 FPS , umfangreicher Grafikverbesserungen , adaptiver Trigger und 3D-Audio gehört die Uncharted: Legacy of Thieves Collection zum absoluten Pflichtprogramm für alle abenteuerlustigen Besitzerinnen und Besitzer der PlayStation 5.

Auf ins Abenteuer: Malerische Landschaften, halsbrecherische Kletterpartien und Abenteuer pur stehen nicht nur bei Uncharted im Fokus. Diese erwarten euch auch in unserer Reihe ' Explorers: Adventures of the Century '. Seid dabei, wie Kletter-Legende Stefan Glowacz die Erstbegehung der Felswand des Mount Roraima wagen.

Geheimnisse des Mount Roraima

02 Sifu

Release: 08.02.2022

Entwickler Sloclap bewies bereits mit seinem Erstlingswerk Absolver ein Händchen für ein exzellentes Martial-Arts-Kampfsystem , das im neuen Spiel namens Sifu im Fokus steht. Entsprechend setzt auch das Third-Person-Actionspiel auf brachiale Nahkämpfe. Ihr schlüpft in die Haut eines jungen Kunfg-Fu-Schülers, den es nach Rache dürstet.

Der besondere Clou bei Sifu ist allerdings, dass eure Spielfigur nach jedem Ableben altert. Was optische wie spielerische Folgen nach sich zieht, während ihr versucht, den realistisch dargestellten Kung-Fu-Kampfstil zu meistern.

03 Horizon: Forbidden West

Release: 18.02.2022

Mit Horizon: Forbidden West kommt das erste große PS5-Highlight des Jahres. © Sony Interactive Entertainment

Das Action-Adventure Horizon: Zero Dawn um Protagonistin Aloy wartete zum Release im Jahr 2017 mit einer einzigartigen und spannenden Spielwelt auf, dank der das Game für uns bis heute zu den besten Open-World-Games schlechthin zählt.

Mitte Februar steht uns mit Horizon: Forbidden West endlich der Nachfolger ins Haus, in dem es die junge Heldin in den Verbotenen Westen verschlägt. Im postapokalyptischen Amerika stellt sich Aloy neuen Gefahren, noch größeren Maschinen und erkundet beeindruckende Umgebungen, die dank der Leistung der PlayStation 5 in einer beeindruckenden Open World resultieren. Schleichfans und erkundungsfreudige Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf ein echtes Gaming-Highlight einstellen.

04 Gran Turismo 7

Release : 04.03.2022

Gran Turismo 7 dürfte Rennspiel-Fans lange beschäftigen © Sony Interactive Entertainment

Der 1997 veröffentlichte Serienauftakt der Rennsimulations-Reihe sorgte für eine waschechte Revolution im Genre. Nachdem man mit dem letzten Ableger GT Sport einen etwas anderen Weg einschlug, kehrt Gran Turismo 7 zu den Wurzeln der Serie zurück und bietet alles, was das GT-Fanherz begehrt.

Als waschechte Rennsimulation wartet GT7 mit einem extrem realistischen Fahrverhalten der Boliden auf, von denen sich über 400 im Fuhrpark tummeln. Gefahren wird dabei in 34 Locations mit insgesamt 97 Streckenvarianten . Natürlich dürfen sämtliche Fahrzeuge umfangreich getunt, angepasst, lackiert, gewaschen und mit neuen Bauteilen versorgt werden.

Die Rückkehr eines echten Karrieremodus samt Fahrprüfungen, Gebrauchtwagenmarkt sorgen gemeinsam mit spannenden Neuerungen wie einem Musik Rally-Modus und einer Technik, bei der Rennsport-Fans genüsslich mit der Zunge schnalzen für ein Gesamtpaket, das nicht nur Fans des Rennspiel-Genres lange begeistern dürfte.

05 GhostWire: Tokyo

Release : 25.03.2022

Düsterer Mystery-Horror erwartet euch in GhostWire: Tokyo © Bethesda

Auch wenn Publisher Bethesda mittlerweile zu Microsoft gehört: Das Horrorgame GhostWire: Tokyo erscheint noch immer (Konsolen)exklusiv für die PlayStation 5. Der neue Titel der japanischen Genre-Legende Shinji Mikami spielt, wenig überraschend, in Japan.

Im düsteren First-Person-Action-Adventure seid ihr in der Millionen-Metropole Tokio plötzlich ganz auf euch allein gestellt und geht den Gründen für das mysteriöse Massenverschwinden der Bewohner nach. Dabei spielen im Verlauf der Handlung Geister eine wichtige Rolle, denn während euch einige nach dem Leben trachten, sind euch andere Spukgestalten freundlich gesinnt. Dass Mikami und sein Team Horror und spannende Welten beherrschen, haben sie ja bereits mit der The Evil Within -Reihe eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Japan und Gaming: Unsere Doku ' Playing Fields ' rückt die vielen Facetten der japanischen Gaming-Szene in den Mittelpunkt. In der vierten Episode beleuchten wir die innovativen AAA-Titel aus Japan.

Japan's AAA gaming

06 Forspoken

Release : 24.05.2022

Forspoken wartet mit einem spannenden Fantasy-Twist auf © Square Enix

Mit dem Action-RPG Forspoken haben die Final Fantasy 15-Macher von Luminous Productions und Square Enix ein ganz heißes Eisen im Feuer. Darin steuert ihr die Heldin Frey Holland , bei der es sich um ein ganz normales Mädchen aus New York handelt.

Als Frey zufällig in der Fantasy-Welt Athia strandet, nimmt das Abenteuer erst richtig Fahrt auf. Ganz so normal ist die Gute aber doch nicht. Denn Frey eignet sich im Laufe des Spiels selbst magische Fähigkeiten an, die ihr beim Erkunden der grafisch beeindruckenden offenen Spielwelt und im Kampf gegen allerlei fiese Kreaturen gute Dienste leisten. Ein frisches Setting mit einzigartigem Twist, das definitiv Lust auf mehr macht.

07 F1 2022

Release : Sommer 2022

So könnte der Red Bull-Bolide 2022 aussehen © formula1.com

Voraussichtlich um den Juli herum bringen Codemasters und EA mit F1 2022 den Asphalt erneut zum Glühen. Nach dem hervorragenden Vorgänger dürften die neuen F1-Regeln und der aktualisierte F1-Kalender samt Debüt-Rennen in Miami für frischen Wind und ein neues Fahrgefühl sorgen.

Gleichzeitig wird F1 2022 mit Sicherheit auch technisch deutlich zulegen, denn aus spielerischer Sicht gab es ja bereits im vergangenen Jahr eigentlich kaum etwas zu beanstanden. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, mit dem amtierenden Formel-1-Weltmeister Max Verstappen die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen.

Road Trip on Ice : Seid dabei, wie F1-Weltmeister Max Verstappen zu einem ganz besonderen Road Trip aufbricht - in ' Red Bull Racing Road Trips '.

GP on Ice

08 FIFA 23

Salzburg in FIFA 22 © EA

Die FIFA-22-Saison ist noch in vollem Gange, doch Fußballfans fiebern schon jetzt dem Release des neuesten Serienteils entgegen. Viel wissen wir noch nicht über FIFA 23 , mal abgesehen davon dass das Game zur neuen Saison im Herbst 2022 an den Start gehen dürfte.

Release : Herbst 2022

09 God of War: Ragnarok

Kratos und Atreus wollen in Ragnarok der Götterdämmerung trotzen. © Sony Interactive Entertainment

Im Laufe des Jahres lädt Kriesgott Kratos in God of War: Ragnarok zum zweiten Abenteuer in der nordischen Mythologie. Der Reboot aus dem Jahr 2018 verfrachtete den sympathischen Glatzkopf nicht nur in ganz neue, deutlich kühlere Gefilde, sondern revolutionierte auch das Gameplay der Reihe , die im Jahr 2005 auf der PlayStation 2 ihren Anfang nahm.

Release : 2022

Viel ist über das neue Abenteuer von Kratos und Atreus bislang nicht bekannt. Wohl aber, dass das Kampfsystem hinsichtlich des Umfangs und der Abwechslung deutlich zunehmen wird. Außerdem werdet ihr zur namensgebenden Götterdämmerung der nordischen Mythologie erstmals auf Donnergott Thor samt seines legendären Hammers Mjölnir treffen.

Serientypisch spielen die Gottheiten in God of War: Ragnarok abermals eine zentrale Rolle, ob ihr diesmal gegen Asen und Wanen in den Ring steigen dürft, ist bisher nicht bekannt. Dass uns hier ein echtes PS5-Highlight erwarten dürfte, ist aber so sicher wie Kratos‘ schlechte Laune.

10 Stray

Release : 2022

Das Cyberpunk-Action-Adventure Stray erscheint Konsolen-exklusiv für die PlayStation 5 und gilt seit der ersten Ankündigung vor rund zwei Jahren als echter Geheimtipp. Warum das so ist, ist schnell erklärt. In Stray schlüpft ihr in die Haut – oder besser gesagt in das Fell – einer streunenden Katze .

Auf Samtpfoten erkundet ihr eine dystopische, in grelles Neonlicht gehüllte Sci-Fi-Metropole, stellt euch allerlei Gefahren oder umgeht diese in bester Stealth-Game-Manier, um den Weg zurück zu eurer Familie zu finden. Ein Game mit einer Katze in der Hauptrolle? Das kann doch nur gut werden.

Release : 2022

11 Bonus: PlayStation VR2

Playstation VR2: Das neue Headset für PS5 samt neuer Controller © Sony

Die Vorstellung des PlayStation VR2 -Headsets gehörte zu den Gaming-Highlights der CES 2022 . Das neue VR-Headset von Sony ist voll und ganz auf die Power der PlayStation 5 ausgelegt und wartet gegenüber der ersten Version mit zahlreichen technischen Verbesserungen auf.

Das Headset setzt auf ein OLED-Display mit einer Auflösung von 2000 x 2040 Pixeln pro Auge und das bei einer Bildrate von 90 oder 120 Hz , abhängig vom jeweiligen Spiel.

Gesteuert wird mit Sense Controllern, die euch Games noch intensiver erleben lassen. Mit Horizon Call of the Mountain steht auch der erste heiße PSVR2-Exklusivtitel in den Startlöchern.