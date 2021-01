Schöne Next-Gen-Welt: Diese Games solltet ihr erneut spielen

Red Dead Redemption 2

Halo: The Master Chief Collection

Die Halo: The Master Chief Collection bekam ein Next-Gen-Upgrade spendiert, das sich gewaschen hat und erstrahlt mit 1 20 Bildern pro Sekunde in ganz neuem Glanz. Dass ihr darin sechs der besten Konsolen-Shooter aller Zeiten findet, ist mehr als nur eine nette Dreingabe.

Days Gone

Der PS4-Exklusivtitel hatte trotz spielerischer Qualitäten zum Release mit herben technischen Problemen zu kämpfen und war selbst auf der PS4 Pro nicht immer flüssig spielbar. Hier schafft die Power der PlayStation 5 Abhilfe: In 60 FPS und einer dynamischen 4K-Auflösung erstrahlt die postapokalyptische Spielwelt so schön, wie noch nie zuvor.

No Man’s Sky