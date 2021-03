Diese Athletinnen mischen die Radsport-Szene groß auf

Um im Profi-Sport an die Spitze zu gelangen, braucht es Talent, harte Arbeit, Mut und Hingabe. Eine neue Generation an Bike-Athletinnen ist gerade drauf und dran, ebendieses Ziel zu erreichen und alles dafür zu geben, was notwendig ist - egal, ob sie dabei bergauf oder bergab fahren; egal, ob auf Dirt, im Skatepark oder auf einem BMX-Track. Diese Athletinnen sind bereit, sich einen Namen in ihren jeweiligen Disziplinen zu machen.

1. Vali Höll

Disziplin: Mountainbike Downhill

Cooler Fakt: Vali sackte im Alter von 13 Jahren ihren ersten Sponsorenvertrag ein

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Vali ist bereits jetzt die spannendste DH-Athletin ihrer Generation

Valentina "Vali" Höll gehört zu den spannendsten Jung-Talenten des DH Mountainbikings, womit ihr mittlerweile eine Menge Hype entgegenschlägt. Die Österreicherin steht zwar noch vor ihrem Debüt in der Elite des Mercedes-Benz UCI World Cups, aber bereits während ihrer Zeit als Juniorin hat sie mit den Zeiten der Elite-Damen mehr als nur mithalten können. Die Erwartungen sind groß: Mit dem Start der World Cup-Saison 2021 wird sie um die Siege mitkämpfen!

Vali Höll

2. Hannah Bergemann

Disziplin: Mountainbike Freeride

Cooler Fakt: Neben ihren Talenten auf dem Bike ist Hannah auch eine hervorragende Skifahrerin

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Wenn es eine Athletin gibt, die den Damensport vorantreiben wird, dann ist das Hannah

Beim Freeriding dreht sich alles darum, Spaß zu haben und unkonventionell zu denken. Hannah Bergemann bringt beides auf eindrucksvolle Art und Weise mit. Die 24-Jährige weiß ihr Bike perfekt zu kontrollieren und ist immer voller Enthusiasmus bei der Sache - egal, ob bei Enduro-Rennen auf Pro-Level oder wenn sie von einem Dirt-Jump abhebt. Sie ist keine, die stillsteht, sondern permanent darauf aus, ihre Skills zu verbessern. Das Freeriding liefert ihr die perfekten Bedingungen, um ihre Kreativität und Fähigkeiten zu zeigen, bestes Beispiel ist das bahnbrechende Freeride-Camp " Formation ". Bergemann hat bewiesen, dass man als weibliche Bike-Athletin auch abseits der klassischen Rennen Karriere machen kann.

Die Freiheit ist für Hannah Bergemann einfach alles. © Katie Lozancich/Red Bull Content Pool

3. Saya Sakakibara

Disziplin: BMX Racing

Cooler Fakt: Sayas Bruder Kai ist ebenso ein BMX-Profi

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Im Alter von nur 20 Jahren fordert Saya bereits die erfahrene Elite heraus

BMX Racing ist schnell, kompromisslos und voller Action, also braucht es einen kühlen Kopf, um auf höchstem Level erfolgreich zu sein. Saya Sakakibara bringt genau diese Qualität mit. Die Australierin fuhr bereits in jungen Jahren erste Erfolge ein: In der Junioren-Gruppe (14 - 16 Jahre) feierte sie drei Weltmeister-Titel, während sie zugleich fünfmaliger Champion der australischen National-Wertungen ist. Sakakibara ist zum Teil Japanerin, wo sie sich eine große Fangemeinde aufgebaut hat, was bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Tokio sicher kein Nachteil ist. Beim Test-Event in Tokio im Jahr 2019 holte sie sich den Sieg, womit sie mit eine Favoritin auf eine Medaille ist.

Noch mehr Podien warten auf Saya Sakakibara. © Ryan Fudger/Red Bull Content Pool

4. Laura Stigger

Disziplin: Mountainbike Cross-Country

Cooler Fakt: Laura besuchte das Sport-Borg in Tirol, wo die sportliche Ausbildung großgeschrieben wird

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Laura wird gegen die Elite antreten, obwohl sie erst 20 ist

Wenn es darum geht, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, dann ist Laura Stigger ein wahrer Profi darin. In ihren ersten Elite-Rennen des Mercedes-Benz UCI Cross-Country World Cups 2020 in Nové Město fuhr Laura mit zwei fünften Plätzen gleich zweimal aufs Podium, während sie sich im zweiten Short Track-Bewerb den dritten Platz holte. Zuvor schlug die zweimalige Junioren-Weltmeisterin im Cross-Country 2018 auch bei den Straßenrennen zu, wo sie ebenfalls einen Weltmeistertitel feiern durfte - es war das erst zweite Mal, dass sie ein Rennen auf Asphalt gefahren war. Stiggers Fokus liegt mittlerweile aber ganz und gar auf dem Mountainbiking, wo sie die erfahreneren Kolleginnen mächtig unter Druck setzen wird.

Stigger setzt alles daran, ihren Höhenflug fortzusetzen. © Michal Cerveny/Specialized Global Sports

5. Lara Lessmann

Disziplin: BMX Freestyle

Cooler Fakt: Lara hat Flugangst, das hat sie aber nicht davon abgehalten, zu den Wettbewerben zu reisen

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Lara befindet sich im Weltranking der BMX-Disziplin auf dem dritten Platz

Lara Lessmanns Karriere zeichnet sich vor allem durch eines aus: einen ungebrochenen Willen, erfolgreich zu sein. Die Deutsche hat hart dafür gearbeitet, um es an die Weltspitze zu schaffen und musste dafür viele Opfer eingehen. 2017 etwa entschied sich die Familie, ihre Heimat in Berlin zu verlassen, um Zugang zu besseren Trainings-Einrichtungen zu bekommen. Es folgten zwei UCI BMX Freestyle World Cup-Siege in Kroatien und China, während die 20-Jährige bei den bisher einzigen ausgetragenen UCI Urban Cycling Weltmeisterschaften einen zweiten und zwei vierte Plätze einfuhr. Lessmann wird in Tokio den Fokus voll und ganz auf die Medaille richten, wo die BMX Freestyle-Disziplin zum ersten Mal bei den Olympischen Spielen vertreten sein wird.

Lara Lessmann - Berlin Skateparks

6. Rocio del Alba Garcia Martinez

Disziplin: Mountainbike Cross-Country

Cooler Fakt: Als Juniorin gewann Rocio nationale Titel auf dem Asphalt, im Cyclo-Cross und im Mountainbiking

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Rocio ist ein U23-Racer, den man auch in Zukunft auf dem Schirm haben sollte

Rocio del Alba Garcia Martinez gehört einer vielversprechenden Generation an, die die U23 hinter sich lässt und nun in der Elite einschlagen möchte. Garcia Martinez selbst bringt dazu die besten Voraussetzungen mit, ist sie doch spanischer National-Champion. Mit ihrem 10. Platz beim World Cup-Rennen in Lenzerheide im Jahr 2019 bewies sie, dass sie das Versprechen durchaus einzuhalten vermag. Auch 2020 fuhr sie in bei der Weltmeisterschaft in Leogang auf den starken 22. Rang. Die Zukunft wird für die junge Spanierin viel bereithalten, so viel ist sicher.

Garcia Martinez solltest du auf der Rechnung haben. © David Acedo

7. Nikita Ducarroz

Disziplin: BMX Freestyle

Cooler Fakt: Nikita hat eine Initiative für psychische Gesundheit mit dem Namen "m1ndtricks" ins Leben gerufen, wo Actionsport-Athleten ihre Geschichten und Probleme teilen können

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Nikita hat sich das Ziel gesetzt, mehr Mädchen und Frauen vom BMX-Sport zu überzeugen

Wenn es darum geht, den BMX-Sport für Frauen zu promoten, dann gibt es keine lautere Stimme als jene von Nikita Ducarroz . Die Schweizerin mit amerikanischem Einschlag unterstützt ihre Kolleginnen und Newcomerinnen in jeglicher Hinsicht. Im UCI Welt-Ranking nimmt sie momentan Platz fünf ein und ihre Ergebnisse beweisen, dass das Podium in Griffweite liegt. 2019 belegte sie bei den UCI Urban Weltmeisterschaften den fünften Platz, während sie im gleichen Jahr in der Gesamtwertung des World Cups den vierten Platz absicherte. Der Sieg bei der BMX Simple Session 2020 war ihr bisheriges Highlight.

Nikita Ducarroz promotet BMX Freestyle für Damen, wo sie nur kann. © Robert Snow/Red Bull Content Pool

8. Sae Hatakeyama

Disziplin: BMX Racing

Cooler Fakt: Ein ausgestopfter Hase namens Piro-Chan reist mit ihr um die ganze Welt

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Sae ist Außenseiterin im BMX-Feld der Damen mit dem Potential, alles auf den Kopf zu stellen

Sae Hatakeyama ist Japans große Hoffnung im BMX-Racing. Bereits in jungen Jahren lieferte sie vielversprechende Ergebnisse ab und holte sich mehrere Weltmeistertitel in der Altersklasse der 10- bis 13-Jährigen. Sie bringt die Fähigkeit mit, effizient über die BMX-Roller zu springen, was ihr eine Menge Vorteile verschafft. Hatakeyama beendete den UCI BMX SX World Cup 2019 auf dem 12. Rang in der Gesamtwertung, nachdem es ihr gelang, sich für die Medaillen-Rennen in Rock Hill (USA) und Santiago (Argentinien) zu qualifizieren. Auch sie gehört zu jenen Athletinnen, die immer stärker werden.

Sae Hatakeyama wurde für das BMX-Racing geboren. © Yusuke Kashiwazaki/Red Bull Content Pool

9 & 10. Queensaray und Lizsurley Villegas

Disziplin: BMX Freestyle

Cooler Fakt: Die beiden Schwestern sind eineiige Zwillinge

Warum du sie auf dem Radar haben solltest: Die "Villegas Girls" sind die Zukunft von BMX Freestyle in den nächsten Jahren

Die Zwillinge aus Colombia sind ein eingeschweißtes Duo, das seine BMX Freestyle-Karriere bisher gemeinsam bestritten hat. Obwohl die Infrastruktur für adäquates Training und die Resourcen in ihrer Heimat fehlen, schlagen Queensaray und Lizsurley in ihrer Disziplin große Wellen. Die beiden haben sich mittlerweile genügend Sponsoren gesichert, um auch Wettbewerbe im Ausland zu bestreiten, wo der Konkurrenzkampf Früchte tragen und die Performance der beiden weiter verbessern wird. Die beiden haben sich ein Ziel gesetzt: Colombia bei den Olympischen Spielen in Paris im Jahr 2024 zu vertreten. So viel ist klar: Die Chancen stehen gut!