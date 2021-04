Die 9 besten Radrennen Europas

Radtouren sind eine wahre Freude, aber wohin geht man, wenn man sich mal so richtig herausfordern will? Wenn man schon Sport macht, dann macht es umso mehr Spaß, wenn man ein Ziel hat. Wettkämpfe sind hierbei sicher ein gutes Mittel zum Zweck. Aber wo kann man die schönsten Strecken Europas entdecken und gleichzeitig an einem perfekt durchorganisierten Event teilnehmen? Wir haben neun der besten Rennen des Kontinents für dich zusammengestellt - und das sind sie:

1. Tour de Yorkshire Ride (England)

Bist du bereit für den typischen Yorkshire-Kies? © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Die Tour de Yorkshire fand erstmals 2015 im Rahmen der UCI statt. Seitdem ändert sich das Streckenprofil in der englischen Grafschaft jedes Jahr, um den Profis auf dem viertägigen Rennen maximale Abwechslung zu bieten. Wenn du flaches Terrain erwartest, wirst du überrascht sein, denn es warten steile Anstiege auf die Teilnehmer. Wer nach den vier unterschiedlich langen Etappen schließlich die Nase vorne hat, darf stolz von sich behaupten, Sieger eines des berüchtigtsten Rennes des Vereinigten Königreichs zu sein.

2. Mallorca 312 (Spanien)

312 km. 1 Tag. Autsch. © Mallorca 312-Giant-Taiwan

Mallorca ist ein beliebtes Winterziel für Radsportler aus ganz Europa. Es ist daher auch keine Überraschung, dass es auf der spanischen Insel ein ganz besonderes Rennen gibt - und bei Mallorca 312 ist der Name Programm: Die Strecke führt über 312 km und 5.000 Höhenmeter und ist nur etwas für die Allerhärtesten. Wer sich das nicht zutraut, kann auch noch aus zwei kürzeren Varianten wählen. Aus welchem Holz bist du geschnitzt?

3. Stelvio Santini (Italien)

Der Kampf hinauf zum Stilfserjoch © Oliver Wieser

Italien hat die Geschichte des Radsports geprägt und der Gran Fondo Stelvio Santini ist mehr als nur ein würdiger Repräsentant dieses Erbes. Mit dem Mortirolopass und dem Stilfser Joch warten bei dem Rennklassiker zwei der unerbittlichsten Anstiege Italiens auf dich. Die 48 Kehren hinauf zum Ziel sind Fluch und Segen zugleich und wer die Bestzeit fahren will, sollte lieber nicht auf einen Espresso einkehren. Auch hier haben die Teilnehmer die Möglichkeit, aus drei unterschiedlichen Rennvarianten auszuwählen - aber nur die lange Hauptroute führt auch über den imposanten Mortirolopass.

4. Vätternrundan (Schweden)

Nächtliche Ausfahrt © Sportograf 01 / 03

Wahrscheinlich hast du noch nie von der Vätternrundan-Radrundfahrt gehört. Und dennoch ist sie in Skandinavien sehr berühmt und zieht immer mehr Teilnehmer aus der ganzen Welt an. Das Konzept ist einfach: Man radelt dem Ufer des Vätternsees entlang. Eins muss man aber wissen, der See ist ziemlich groß, 300 km, um genau zu sein. Die epische Rundfahrt endet in der Stadt Motala. Es gibt auch kürzere Strecken und eine Spezialausgabe für Mountainbiker.

5. Gran Fondo Quebrantahuesos (Spanien)

Was für ein Tag, um sich auf den Sattel zu schwingen © Sportograf 01 / 03

Für alle, die Sonne und Hitze lieben, ist La Quebrantahuesos, aka „The Bone Breaker“, das perfekte Rennen. Es findet in den Pyrenäen statt, im Sommer, wenn sich das Wetter von seiner besten Seite zeigt. Die 200 km lange Strecke bietet einen wunderbaren Blick auf die Landschaft. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Wer dabei sein will, muss also schnell sein. Es gibt auch eine kürzere Strecke über 85 km.

6. Maratona Dles Dolomites (Italien)

Die Intensität muss im Winter nicht unbedingt nachlassen. © sportograf 01 / 03

Was die Distanz angeht (138 km) ist es vielleicht nicht das aufregendste Rennen in der Liste. Aber die Höhenmeter, die es zu überwinden gilt, werden dich schnell vom Gegenteil überzeugen. Die Fahrt führt bis auf 4.200 m über dem Meeresspiegel und die Gipfel reihen sich hier wie Orgelpfeifen aneinander: Passo Campolongo, Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena, Passo Giau, Passo Valparola und der Mür Dl Giat. Wer diese Odyssee nicht mit Strava-App aufzeichnet, ist selbst schuld!

7. Marmotte Alps (Frankreich)

Der Col du Galibier © www.go4cycling.com

Wer schon immer einmal davon geträumt hat, die legendärsten Bergpässe der Tour de France zu bezwingen, hat die Chance, bei La Marmotte Alps genau das zu tun. Die 174 km lange Strecke führt an nur einem Tag über die berüchtigten Anstiege Glandon, Télégraphe, Galibier und Alpe d'Huez. Nach 5.000 Höhenmetern wirst du nach dem Rennen trotz Schmerzen in den Beinen garantiert mit einem Lächeln ins Bett fallen.

8. Tour du Mont Blanc Cyclo (Frankreich)

Bei diesem Event steht der höchste Gipfel Europas im Mittelpunkt, der mächtige Mont Blanc. Die Tour du Mont Blanc gilt als der härteste Radmarathon des Kontinents - und das völlig zu Recht! Mit über 8.500 Höhenmetern ist dieses Alpin-Biest kaum zu zähmen und neben der Tatsache, dass man an nur einem Tag einmal fast auf den Mount Everest radelt, fährt man außerdem noch durch drei Länder hindurch. Auf der Strecke durch Frankreich, Italien und die Schweiz belohnen sich die Teilnehmer mit atemberaubenden Ausblicken auf die malerischsten Landschaften der Alpen. Nur schade, dass man keine Zeit hat, die Schönheit der Natur in Ruhe und in vollen Zügen zu genießen.

9. Ötztaler Radmarathon (Österreich)

Ötztaler Radmarathon: idyllische Szenerie, brutaler Kampf © Jürgen Skarwan