Das sind die 10 besten Radsport-Podcasts für das Jahr 2021

Egal, ob in der Arbeit oder auf dem Bike - Podcasts sind einfach zugänglich, überall zu hören und sie liefern dir jede Menge Informationen über deinen Sport und die Charaktere, die diesen ausüben.

Angefangen bei inspirierenden Geschichten, über aktuelle News, bis hin zu angesehen Industrie-Insidern, die sich den großen Fragen des Radsports stellen - für alle da draußen gibt es das richtige Format! Das weiß auch Katherine Moore, Triebfeder hinter der auf Bikepacking und Adventure fokussierten Serie "Unpaved Podcast" , die hier ihre absoluten Favorites mit uns teilt.

Alle hier gelisteten Podcasts findest du auf Spotify, sowie auf den meisten anderen Plattformen wie Apple, Google und viele mehr.

1. The Adventure Stache

Der us-amerikanische MTB-Pro Payson McElveen hat den Ruf, ganz gerne den Mund aufzumachen, mit dem Willen, sich mit Konkurrenten, Fans und so gut wie allen anderen in der Biking Community auszutauschen. Da überrascht es nicht, dass der zweimalige US-National-Champion im Marathon-Mountainbiking seit 2019 einen weithin anerkannten Podcast sein Eigen nennt.

In "The Adventure Stache" führt McElveen Gespräche mit den größten Namen des Rad- und Adventure-Sports, immer mit der Frage im Schlepptau, was sie antreibt und wie sie an ihre Leidenschaft herangehen. In seiner 100. Episode spricht er etwa mit dem Pro-Radfahrer und neuen Red Bull Athleten Justin Williams über die amerikanische Radsport-Szene und dessen Bemühen, den Sport auch für unter-repräsentierte Gruppen zugänglich zu machen.

Justin Williams gemeinsam mit Payson, Colin Strickland und Kate Courtney © Aaron Blatt/ Red Bull Content Pool

Weitere Bike-Pros, die McElveen in seinem Podcast bereits begrüßen durfte, sind Kate Courtney , Gary Fisher , Jill Kintner , Gwen Jorgenson , Ellen Noble , Brook Macdonald und Carson Storch . Es gibt auch eine Folge mit den Kletterern Sasha DiGiulian und Tommy Caldwell .

2. Decoding Athletes

Der professionelle BMX-Rider und achtmalige Flatland-Weltmeister Matthias Dandois tauscht sein Bike gegen ein Mikrophon, um als Host der neuen Podcast-Serie "Decoding Athletes" in Erscheinung zu treten. Egal, wohin es Dandois treibt, immer wieder ist er mit der Frage konfrontiert, wie er zum professionellen Athleten wurde. Im Podcast versucht er genau darauf Antworten zu finden, indem er einige der besten Actionsport-Athleten der Welt interviewt.

Gleich in der ersten Episode holt sich Dandois die Trials-Legende Danny MacAskill vors Mikro. In einem tiefgreifenden Gespräch werfen die beiden einen Blick auf die Karriere des schottischen Riders. In weiteren Episoden kommen außerdem Rallye-Fahrer Cyril Despres , FMX-Athlet Tom Pagès , Snowboarder Scotty James und der Extremsportler Mike Horn zu Wort.

3. How to Be Superhuman

Außergewöhnliche Geschichten von Radfahrern und anderen Extremsport-Athleten aus aller Welt - "How To Be Superhuman" ist ein neuer Podcast, in dem sich alle Endurance-Junkys wohlfühlen. Den Host macht hier der Mann, der im Rekordtempo durch ganz Amerika gelaufen ist - Rob Pope . Wöchentlich führt er Interviews mit Läufern, Radfahrern, Schwimmern, Bergsteigern und vielen mehr, die eines vereint: Sie alle bringen ihren Körper ans Limit!

In den frühen Episoden ist etwa Mark Beaumont zu hören, der mit dem Rad einmal um die Welt gefahren ist. Auch Mollie Hughes kommt zu Wort, die mit 26 Jahren als jüngste Frau überhaupt beide Seiten des Mount Everest bestiegen hat. Daneben treten noch unzählige interessante Persönlichkeiten auf, die dich inspirieren und motivieren, es einmal selbst zu versuchen.

4. The Cycling Podcast

"The Cycling Podcast" gehört schon lange zu den etablierten Vertretern im Radsport-Genre, in dem sich die Hosts Lionel Birnie, Daniel Friebe und Richard Moore ganz und gar dem professionellen Rennrad-Sport widmen.

Die originale Show fand im Jahr 2013 seinen Anfang, seitdem entwickelten sich daraus verschiedenste Ableger, wie etwa den auf Damen fokussierten "The Cycling Podcast Féminin", der von Orla Chennaoui präsentiert wird, die "Service Course"-Serie rund um innovative Rad-Technologien von Tom Whalley und die etwas jüngere "Explore"-Serie mit Hannah Troop und den kürzlich zurückgetretenen Ian Boswell, die sich den immer populärer werdenden Off-Road-Disziplinen annehmen.

5. Downtime Podcast

Der britische Mountainbiker Chris Hall rief den "Downtime Podcast" im Jahr 2018 ins Leben, mit dem Ziel, Ratschläge und Trainings-Tipps mit der Welt zu teilen, die er sich selbst aneignen musste, um seine eigene Performance zu steigern.

Unzählige Profis im MTB-Game kommen hier zu Wort, darunter die World Cup-Athleten Loïc Bruni und Tahnée Seagrave , Filmemacher, Bike-Park-Besitzer, Physiotherapeuten, Kraft- und Konditions-Trainer und Mechaniker. Halls Podcast ist damit die erste Anlaufstelle für jeden aufstrebenden Mountainbiker.

6. Bikes or Death

Bei diesem Podcast geht es vor allem darum, den Rucksack zu packen und sich ins nächste Abenteuer zu schmeißen - "Bikes or Death" ist Adventure-Cycling durch und durch, ein Podcast, in dem Radsport-Enthusiast Patrick Fanrsworth unzählige Gäste zum Interview lädt.

Es ist unmöglich, sich der Inspiration zu entziehen und das "verdammte Fahrrad" nicht rauszuholen, wenn man Patricks Gesprächen mit Athleten und den Menschen dahinter lauscht, darunter Ultra-Endurance-Racer wie Lael Wilcox und Sofiane Sehili und die Gravel-Fahrerin Jolene Holland .

7. The Bike Show von Resonance FM

Auch wenn momentan keine neuen Episoden produziert werden, bietet sich dir mit Jack Thurstons Show des britischen Radiosenders Resonance FM ein fantastisches Archiv an Geschichten aus der gesamten Radsport-Welt. Angefangen hat das Ganze im Jahr 2004, seitdem gibt es kein Thema, das Jack ausgelassen hat - vom Leben als Radfahrer im urbanen Straßenverkehr bis hin zu Touren durch ehemalige Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs in den Dolomiten.

Jacks sympathischer und einfacher Zugang kombiniert mit Aufnahmen, die am Bike selbst entstanden sind, machen den Podcast unheimlich zugänglich. Tauche tief ein in die Geschichte des Radsports, entdecke Fahrrad-Poesie und hol dir eine erfrischende Perspektive auf das moderne Biking!

8. Wheel Suckers Podcast

In "Wheel Suckers" werfen die beiden britischen Fahrrad-Kulinariker "Look Mum No Hands" und "London Bike Kitchen" einen Blick auf die Probleme in der Radsport-Industrie. einige der härtesten Fragen im gesamten Sport werden hier durchdiskutiert: Rasse, Gender und Menschen mit Beeinträchtigungen - Dieser Podcast ist ganz und gar auf Gruppen ausgerichtet, die unterrepräsentiert sind.

Jenni Gwiazdowski und Alex Davis laden dazu faszinierende Gäste ein, während sie zugleich abgehaltene Panels im "Look Mum No Hands"-Café aufzeichnen und dokumentieren. Wenn du daran interessiert bist zu erfahren, wie wir die Fahrrad-Industrie breiter aufstellen können, dann ist dieser Podcast definitiv etwas für dich.

9. We Got To Hang Out

"We Got To Hang Out" aus Portland (USA) ist genauso relaxed, wie man ihn sich vorstellt. Die beiden Hosts Annalisa Fish und Anna Grace Christiansen teilen Geschichten von Gästen, die einen positiven Einfluss auf die breitere Radsport-Industrie ausgeübt haben - von jenen Leuten also, von denen man im Mainstream meist nur wenig mitbekommt.

Die besten Gespräche gibt es dabei mit dem Aktivisten Nam, dem Illustrator Bicycle Crumbs und der "Bikepacking-Queen" Sarah Swallow zu hören. Diese gehen dabei wirklich in die Tiefe und erzeugen das Gefühl, dass du die Charaktere hinter der Bike-Szene in Portland durch und durch kennenlernst.

10. The Hidden Athlete Podcast

Mit "The Hidden Athlet" holst du dir eine wunderbare Sammlung an wahrhaft inspirierenden Lebensgeschichten, in denen die Leute bis ans Limit gehen. Dieser Podcast mit dem australischen Host Ross Burrage zelebriert Leistungen und Erfolge von weniger bekannten Endurance-Athleten.