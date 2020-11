Die besten Rallye Games der besonderen Art

Der Rallye Sport gilt als die höchste Kunst des Autofahrens und so wurden wir in den letzten Jahrzehnten mit zahlreichen Videospieltiteln beehrt, die diese Auffassung würdig vertreten. Furchteinflößendes Terrain und der Anspruch in geringstmöglicher Zeit vom Start ins Ziel zu fahren, sind seit jeher die Quelle der Inspiration dieser Sportart. Glücklicherweise gibt es aber auch ein paar Spiele, die all die Faszination des Sportes bergen und sich trotzdem abseits der Racing-Norm befinden.