Die besten deutschen Skate Events

Von 1990 bis 2005 fand die offizielle Skateboard-Weltmeisterschaft zuerst in Münster und später in Dortmund statt.

Im Rahmen des Jam gingen dort vor allem Sessions am berühmten Doubleset. Nachhaltig in Erinnerung blieben Hyun Kummer, der einfach mal eben per Kickflip in den Flugmodus schaltete, und Jean Wefeld, der im Jahr darauf einen unglaublichen Backside Kickflip draufsetzte (Grüße gehen raus an Jamie Thomas). Frankfurt knallt eben anders. Dabb ma Lobi!