Die besten Skate-Städte der Welt

7. Melbourne – Spotvielfalt in Down Under

Was gibt es über die berühmteste Skate-City der Welt noch zu sagen, was nicht schon längst gesagt wurde? Erstmals so richtig auf dem Radar erschien Barcelona als uns Transworld in den späten 1990er-Jahren in ihren Videos mit wunderschönen Lines auf dem wohl geschmeidigsten Boden und den besten Ledges versorgte -- dieser Spot war

-- und die Stadt entwickelt sich ständig weiter, was kontinuierlich neue Spots aus dem Boden schießen lässt. Barca hat so ziemlich alles, was das Skaterherz begehrt -- vom pulsierenden Nightlife über einen entspannten Lifestyle bis hin zum Stadtstrand voller schöner Menschen.

Am besten checkst du Berlin in den Sommermonaten mal ab, denn dann kannst du die Vorzüge einer der einzigartigsten Städte der Welt mit einem der entspanntesten Vibes der Welt genießen, während du dich auf die Suche nach Spots machst, die du nur in Berlin finden wirst. Deutsche

Wenn du von den perfekten Marmor-Spots einmal genug haben solltest, mach dir keine Sorgen, denn in Guangzhou gibt es viele andere einzigartige Spots zu erkunden, wie die berühmte Ribbon Quarter Pipe, die in so ziemlich jedem Skatevideo von 2014 zu sehen ist. Ein weiterer fetter Pluspunkt ist, dass das Leben in der Stadt vergleichsweise billig ist, mit günstigen Preisen für U-Bahn und Taxi.

Wenn du von den perfekten Marmor-Spots einmal genug haben solltest, mach dir keine Sorgen, denn in Guangzhou gibt es viele andere einzigartige Spots zu erkunden, wie die berühmte Ribbon Quarter Pipe, die in so ziemlich jedem Skatevideo von 2014 zu sehen ist. Ein weiterer fetter Pluspunkt ist, dass das Leben in der Stadt vergleichsweise billig ist, mit günstigen Preisen für U-Bahn und Taxi.

Wenn du von den perfekten Marmor-Spots einmal genug haben solltest, mach dir keine Sorgen, denn in Guangzhou gibt es viele andere einzigartige Spots zu erkunden, wie die berühmte Ribbon Quarter Pipe, die in so ziemlich jedem Skatevideo von 2014 zu sehen ist. Ein weiterer fetter Pluspunkt ist, dass das Leben in der Stadt vergleichsweise billig ist, mit günstigen Preisen für U-Bahn und Taxi.

hat, ist Melbs (wie die Locals ihre Heimatstadt gerne liebevoll nennen) zweifellos die Skateboard-Hochburg Australiens, und fast alle werden dir sagen, dass sie mit Abstand die coolste Stadt in Down Under ist.

ist die Hauptstadt von Dänemark. Sie ist nicht nur extrem fahrradfreundlich sondern auch eine der grünsten Städte der Welt -- bis 2025 will man sogar kohlenstoffemissionsfrei sein. Kopenhagen hat in der Skateboardwelt einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen, nicht zuletzt durch den CPH Open Contest -- eines der besten Skate-Events Europas, das an Contestformate der 90-Jahre erinnert. Die Spots der dänischen Metropole sind ziemlich futuristisch -- so auch ihre Bewohner*innen, die mit ihrem fortschrittlichen Lebensstil echte Vorbilder sind.

Die Stadt ist so etwas wie das lateinamerikanische Skate-Original, was man an den älteren Generationen sehen kann, die immer noch die Betonparks mit ihren Boards unsicher machen.

Die Stadt ist so etwas wie das lateinamerikanische Skate-Original, was man an den älteren Generationen sehen kann, die immer noch die Betonparks mit ihren Boards unsicher machen.

Die Stadt ist so etwas wie das lateinamerikanische Skate-Original, was man an den älteren Generationen sehen kann, die immer noch die Betonparks mit ihren Boards unsicher machen.

Obwohl Skateboarding in Marseille schon vor den 1990-er-Jahren groß geschrieben wurde, brannte sich die älteste Stadt Frankreichs erst mit der Eröffnung des Bowl du Prado im Jahr 1991 in das kollektive Bewusstsein der globalen Skateszene ein. Von diesem Moment an ließen es sich die Pro-Skater*innen nicht nehmen, den neuen französischen Hotspot im Zuge ihrer Europatrips regelmäßig zu besuchen.

Obwohl Skateboarding in Marseille schon vor den 1990-er-Jahren groß geschrieben wurde, brannte sich die älteste Stadt Frankreichs erst mit der Eröffnung des Bowl du Prado im Jahr 1991 in das kollektive Bewusstsein der globalen Skateszene ein. Von diesem Moment an ließen es sich die Pro-Skater*innen nicht nehmen, den neuen französischen Hotspot im Zuge ihrer Europatrips regelmäßig zu besuchen.

Obwohl Skateboarding in Marseille schon vor den 1990-er-Jahren groß geschrieben wurde, brannte sich die älteste Stadt Frankreichs erst mit der Eröffnung des Bowl du Prado im Jahr 1991 in das kollektive Bewusstsein der globalen Skateszene ein. Von diesem Moment an ließen es sich die Pro-Skater*innen nicht nehmen, den neuen französischen Hotspot im Zuge ihrer Europatrips regelmäßig zu besuchen.