Das sind die 12 besten Skateboard-Videos bei Red Bull TV

Egal, ob du ein erfahrener Skater bist, der schon Jahrzehnte lang Teil der Szene ist, oder ob du dich gerade erst am Anfang deiner Reise in die Welt von Ollies, Kickflips und Hardflips befindest - hier findest du garantiert einen Skateboard-Film, den du lieben wirst.

Aber, aller Anfang ist schwer und es ist gar nicht so einfach, zu wissen, wo man beginnen soll. Wir haben uns die Mühe gemacht, für dich die Top-Selektion an Skateboard-Clips und Filmen zu sammeln, die du derzeit kostenlos im Stream auf Red Bull TV findest. In den folgenden Videos sind einige der weltbesten Skater zu sehen - sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart. Aber nicht nur das: Mit dabei sind auch A-Promis mit seltenen Gastauftritten. Also halte die Augen offen!

1. Saturdays

Tony Hawks Birdhouse Skateboards hat 10 Jahre lang kein Video mehr herausgebracht. 2017 hatte das Warten dann endlich ein Ende und „Saturdays", unter der Regie von Jason Hernandez, ist das spektakuläre Ergebnis. Das Video wurde drei Jahre lang an Locations auf der ganzen Welt gedreht. Mit dabei sind Legenden wie Tony Hawk, Aaron „Jaws" Homoki, Ben Raybourn, Clint Walker, Lizzie Amanto und die gesamte Birdhouse-Crew. Während du dem großartigen Soundtrack lauschst, solltest du auch Ausschau nach Stars wie Andy Samberg, Jason Sudeikis und Bobby Cannavale halten.

2. The Maze

In seinem jüngsten Skate-Projekt wird Vladik Scholz in ein überdimensionales Brettspiel versetzt, das er gerade noch selbst gespielt hat. Während sich bei dem originalen Holz-Labyrinth-Spiel das Spielbrett zu vier Seiten neigen und dadurch die Spielkugel gezielt durch das Labyrinth bewegen lässt, werden Vladik und seine drei Skate-Buddies Jost Arens, Madars Apse und Gustavo Ribeiro in „The Maze" selbst zum Spielball. Das Ergebnis: Next Level Skate-Action in nie dagewesener Kulisse.

3. Hulhumalé Skatepark

Wenn du dich jemals gefragt hast, wie man einen Skatepark baut, ist das genau der richtige Film für dich. Der Film dokumentiert das unglaubliche Projekt von 2018, einen DIY-Skatepark auf den Malediven zu verwirklichen und zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie eine Crew von 51 Freiwilligen einen Monat lang 18 Stunden täglich durchschwitzte, um ihren gemeinsamen Traum Realität werden zu lassen. Skateboard-Enthusiasten mit Fähigkeiten in Design, Architektur und Unternehmenswesen freestylten sich ihren ganz individuellen Weg zu einem sensationellen Ergebnis - ein Skatepark auf 10.000 m² perfektem Beton für die Einheimischen der Malediven.

4. Simon Strickers Ferry Tale

Simon Stricker erfüllt sich einen Traum: Zusammen mit seinen Freunden sticht er in See zu einer einmaligen Skate-Session vor traumhafter Bergkulisse mitten auf dem Zürisee. Mit dabei außerdem noch Jan Hirt, Noel Schärer und Fabio Martin. Du willst Skate-Action mit Kreuzfahrt-Feeling? Dann ist das dein Clip!

5. Propeller

„Propeller" ist das erste Vans-Video in Filmlänge und dabei dürfen wir alle 22 Team-Skater bestaunen - unter anderem Rowan Zorilla, Kyle Walker und Anthony Van Engelen. Die Produktion des Videos dauerte insgesamt vier Jahre lang und es wurde auf der ganzen Welt gedreht - in Australien, Spanien, Tansania, China und Osteuropa. Und was darf bei übernatürlichen Skate-Skills auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich ein außerirdischer Soundtrack! Das sind 63 Minuten pure Magie - genieß die Show!

6. Back to the Bowl

Du hast noch nie von der berüchtigten Prado Bowl gehört? Keine Sorge, denn hier haben wir die perfekte Skateboard-Lehrstunde für dich! Dieser Film wirft einen Blick zurück auf 25 Jahre Skateboarding in der französischen Hafenstadt Marseille, wo die Kultur seit den berühmten Bowlrider-Contests um die Jahrhundertwende so richtig boomt. Mit Interviews mit Legenden wie John Cardiel, Tony Hawk und Tony Alva verbindet der Film die Traditionen des Skatens in Südfrankreich mit denen in Kalifornien. Außerdem ist der Film mit seltenem Archivmaterial gespickt - ein wahrer Augenschmaus für die Nostalgiker unter euch.

7. The Green Cape

Die Idee ist schnell erklärt: Eine Gruppe von Pro-Skatern reist gemeinsam nach Westafrika, um dort eine erstaunliche Kultur kennenzulernen und zu zeigen, was sie draufhaben. Auch wenn das Video nur 20 Minuten lang ist, ist das Ergebnis ein Skate-Abenteuer der Extraklasse. Die Action liefern Skater wie Barney Page, Dakota Servold, Yann Horowitz und Aaron „Jaws" Homoki. Gemeinsam erobern sie die Straßen von Dakar, Senegal, und das Tropenparadies Praia, die Hauptstadt der Kapverden, wo sie auf eine großartige Skate-Atmosphäre stoßen und atemberaubende Stätten des UNESCO-Welterbes bestaunen dürfen.

8. Concrete Dreams

Oscar Niemeyer war einer der größten Visionäre der Architekturwelt und hat im Laufe seines Lebens einige der schönsten und unkonventionellsten Gebäude entworfen, von denen die meisten in seiner Heimat Brasilien stehen. Der Revolutionär Niemeyer, der erst im hohen Alter von 104 Jahren verstarb, vermied eckige Bauweisen und schuf stattdessen Wellen und Bögen, die von so einzigartiger Schönheit sind, dass man von Poesie der Architektur sprechen kann. Und genau das macht seine Bauwerke zum absoluten Paradies für jeden Skater. Lass dich von „Concrete Dreams" verzaubern und lerne die futuristische Welt von Oscar Niemeyer durch die Augen von Pedro Barros und Murilo Peres kennen.

9. Last Resort: Aspotogan

Wie wäre es mit einem All-inclusive-Urlaub im Fünf-Sterne-Resort an der kanadischen Atlantikküste? Ryan Decenzo und TJ Rogers tun genau das - aber auf ihre ganz eigene Art! In diesem Film begeben sich die beiden gemeinsam mit ihren Freunden zu einem Luxus-Resort in Nova Scotia, das seit über 20 Jahren verlassen steht. Mit den Werkzeugen, die von den Bauarbeitern damals dort liegen gelassen wurden, verwandeln sie das Resort in ein ultimatives, dreistöckiges Skate-Mekka. Es ist zwar nicht das, was ursprünglich geplant war, aber wir sind mehr als froh mit dieser Version eines Fünf-Sterne-Urlaubs.

10. Away Days

„Away Days" ist der erste Skateboard-Film von Adidas und alles andere als eine Enttäuschung! Einige der weltbesten Skater zeigen in über 100 verschiedenen Städten auf der ganzen Welt, was sie in der Lage sind, auf einem Holzbrett mit vier Rädern, alles anzustellen. Unter dem großen Einfluss von „Propeller" hebt das Team, rundum Mark Gonzales, Dennis Busenitz, Silas Baxter-Neal und Rodrigo Teixeira, ihre Skills auf ein bisher unvorstellbares Niveau. Schon allein die Szenen in Barcelona sind unbezahlbar (und trotzdem kostenlos).

11. The Signal Hill Speed Run

Dieser Film aus dem Jahr 2014 blickt zurück auf die Geburtsstunde von Downhill-Skateboard-Rennen - ein Phänomen, das beim völlig verrückten Signal Hill Speed Run seinen Ursprung nahm. Initiiert wurde das Rennen damals von einem Anruf der Guinness Buch der Rekorde-TV-Show bei James O’Mahoney und der Bitte, ein Rennen zu organisieren. O'Mahoney wusste genau, dass der Abschnitt auf der Hill Street, mit seiner 30-Grad-Neigung, der perfekte Ort für einen Wettbewerb der besonderen Art sein würde. Vier Jahre lang, zwischen 1975 und 1978, wagten sich draufgängerische Teufelskerle mit ihren Skateboards, bei dem Rennen, das als Vorläufer der X-Games gilt, den kalifornischen Hügel hinunter - mit einem Tempo von bis zu 80 km/h, und das vor Tausenden von Zuschauern. „The Signal Hill Speed Run" erzählt die ganze und unglaubliche Geschichte des Rennens neu.

12. Skate Tales

Skate Tales