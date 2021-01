Female Power: Diese 8 Skateboarderinnen solltest du auf dem Schirm haben

Das Skateboarding ist vorrangig männerdominiert. Diese Aussage scheint verrückt, wenn man bedenkt, dass Frauen seit den Anfängen ganz groß mitmischen - und damit meinen wir nicht, dass sie auf der Rampe sitzen und der Action nur passiv beiwohnen. Von Anfang an gab es auch Pro-Skateboarderinnen!

Im Jahr 2021 bekommen die Skateboarderinnen nun immer mehr jene Aufmerksamkeit, die ihnen zusteht. In den Straßen und den Skateparks hat sich in den letzten fünf bis zehn Jahren eine neue Bewegung formiert, die das weibliche Skateboarding immer mehr in den Fokus rückt - in Afghanistan gehört das Skateboarding gar zu den größten Sportarten für Frauen.

Während manche darunter das Gefühl haben, der Skateboarding-Welt etwas zu schulden, ist tatsächlich das Gegenteil der Fall. Die Damen haben dem Skateboarding mehr Freiheit geschenkt, mehr Verrücktheit und mehr Einzigartigkeit - und das bereits seit seinen Anfängen.

Die erste Pro-Skateboarderin

Patti McGee war die erste Skateboarderin unter den Profis und sie holte sich im Jahr 1964 den Titel als erster weiblicher National Skateboard Champion. Ein Jahr später fuhr McGee für Hobie Skateboards. Dabei reiste sie auf nationalem Level von Stadt zu Stadt, um den neuen Sport, der die USA verzaubern sollte, zu repräsentieren. Patti trat sogar in der populären "Johnny Carson Show" auf und war 1965 auf zwei Cover bekannter Magazine zu sehen: dem "Life Magazine" (Mai) und dem "Skateboarder" (Oktober). 2010 war Patti McGee die erste Skateboarderin, die in die Skateboarding Hall von IASC (International Association of Skateboard Companies) aufgenommen wurde. Nicht zuletzt ist sie Rekordhalterin: Mit 75 km/h setzte sie sich die Krone als schnellste Frau auf einem Skateboard auf.

Dank Pionierinnen wie Pattie McGee blicken die Skateboard-Damen auf 60 Jahre Geschichte zurück! Auch wenn die Popularität nach McGee nachließ, waren immer Frauen im Skateboard-Sport vertreten - auch wenn es definitiv nicht genug waren!

In den 90ern sahen wir Elissa Steamer und Jamie Reyes dabei zu, wie sie sich durch die Straßen tricksten, während um die Jahrtausendwende Vanessa Torres und Maria Del Santos die X-Games-Podien dominierten. Heute treten die besten Skateboarderinnen der Welt bei den Olympischen Spielen gegeneinander an und loten die Grenzen des Möglichen aus, während sich immer mehr junge Mädchen und Frauen genau davon inspirieren lassen. Es geht nicht allein um die Frage, welche Möglichkeiten den Frauen gegeben sind, sondern darum, was in der Skateboarding-Welt noch alles möglich ist!

Das sind die besten Skateboarderinnen, die 2021 ganz groß aufzeigen!

Alexis Sablone, 33

Alexis Sablone © Brett Wilhelm/ESPN

Während sich die Damen heute ihre Karriere vor allem im Contest-Metier aufbauen, gehört Alexis Sablone ganz klar auf die Straßen. Versteh uns nicht falsch, Alexis blickt auf einige eindrucksvolle Erfolge im Wettbewerb zurück - immerhin hat sie ganze sieben X-Games-Medaillen gesammelt - aber sie hat definitiv klargemacht, dass sie das Street-Skating präferiert. Damit schlägt sie in die Kerbe von Elissa Steamer und Jamie Reyes. Alexis filmte einige eindrucksvolle Video-Parts für ihre Sponsoren WKND und Converse, inklusive eindrucksvoller Switch-Flip-Fifty-Fifties in den Straßen von NYC. Sie sicherte sich einen Platz im Aufgebot des ersten Olympischen Skateboard-Damenteams der USA - und das, während sie ihren Abschluss am MIT in Architektur machte. Kein Wunder, dass sie die Straßen bevorzugt! Beide Welten brachte sie mit ihren skatebaren architektonischen Skulpturen in West Palm Beach, Florida und Stockholm zusammen. Daneben gestaltet sie die Designs ihrer Pro-Boards mit. Eines ist klar: Alexis kann buchstäblich alles!

Margielyn Didal, 21

Margielyn Didal auf den Philippinen. © Nina Sandejas / Red Bull Content Pool

Margielyn "Margie" Didal gehört zu den seltenen Fällen, die jeden Aspekt des Sports in ihrem Repertoire haben: Flatground, Treppen, Rails und die Fähigkeit, all diese Features mit Konsistenz und Style zu ihrem Spielplatz zu machen. Margie gehört zu den spannendsten Damen in der Skate-Szene. Immer wieder passiert es, dass ein Skateboarder daherkommt, der uns zu lachen bringt und zugleich unsere Kinnlade hinunterkippen lässt - und Margie ist eine solche Skateboarderin. Mit ihrer einnehmenden Persönlichkeit gehört sie in den Contests immer zu den Favorits der Crowd und als erste Skateboarderin, die von den Philippinen abstammt, ist sie teil dieser global anwachsenden Welle des weiblichen Skateboardings. 2018 krönte sie sich zum Champion der Asian Games und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Margie ihre erste X-Games- oder SLS-Goldmedaille holt.

Samarria Brevard, 25

Samarria Brevard – Kickflip © Brian Shamanski

Manche Skateboarder sind für das Board geboren - Samarria Brevard schlägt ganz klar in diese Kerbe. Bei den X-Games 2017 machte sie sich mit ihrer Silbermedaille als "Serena Williams des Skatings" einen Namen. Sie selbst blickt eher zurückhaltend auf diesen Vergleich, da sie glaubt, dass dieser etwas mit ihrer Hautfarbe zu tun hat - vielmehr aber ist es ihre kraftvolle Präsenz auf dem Skateboard und ihre Fähigkeit, Menschen zu inspirieren. In einer Welt, in der Frauen ständig unterrepräsentiert sind, legte Samarria den Fokus auf ihre Skills und holte sich als erste schwarze Frau eine X-Games-Medaille. Ihr großes Ziel ist es, eines Tages teil des Olympischen Aufgebots zu sein. Derzeit dreht sie aber Videos für ihre Sponsoren Enjoi und Etnies, hat mehrere Musikprojekte am Laufen und verfolgt Pläne für ein eigenes veganes Restaurant. Samarria erinnert uns daran, dass wir alles schaffen können, selbst einen 360-Flip zehn Treppen hinunter.

Rayssa Leal, 12

Es gibt wohl kein besseres Beispiel für die weibliche Bewegung in der Skateboard-Szene als Rayssa Leal aus Brasilien. Mit dem Aufstieg von Social Media gibt es immer mehr junge Mädchen, die auf die weibliche Präsenz im Skateboarding aufmerksam werden, wodurch Talente wie Rayssa Lunte riechen und einen schnellen Aufstieg hinlegen. Ihr virales Video, in dem sie sich im Feen-Kostüm durch die Straßen trickst, ging 2015 in der Skate-Szene regelrecht durch die Decke. Es dauerte nicht lang, bis sie in Nike SB einen Sponsor fand. 2019 holte sie sich dann bei den SLS World Championship Finals den zweiten Platz. In kurzer Zeit entwickelte sich Rayssa zur professionellen Skateboarderin und gehört nun einer Industrie an, die die Damen zu oft unterschlagen hat - Genau das macht sie sich kompromisslos zunutze. Dank Persönlichkeiten wie Rayssa und den weiblichen Athletinnen, die vor ihr kamen, liegt die Zukunft des Skateboardings in guten Händen.

Alana Smith, 19

Alana Smith auf der Red Bull Roller Coaster in München. © Nina Sandejas / Red Bull Content Pool

Im jungen Alter von 19 Jahren schrieb Alana Smith als jüngste Medaillenträgerin der X-Games (12 Jahre) Geschichte. Sie war zudem die erste Frau, die einen 540 McTwist im Wettbewerb landete. Obwohl Alana ihre Anfänge auf der Vert-Ramp bestritt, gehört sie 2021 klar zu den besten Street-Skaterinnen überhaupt. Es gibt einen Begriff, der Alana Smith wohl am besten beschreibt: furchtlos. Im Kindesalter tauschte sie ihr Dirt-Bike gegen das Skateboard - und war für ein Glück das war: Heute verkörpert sie die Inspirationsquelle, die sie dazu brachte, mit dem Skaten anzufangen. Als kleines Mädchen beobachtete sie die Skateboard-Athleten noch selbst bei den X-Games, während sie die heutige Jugend mit ihren Backflips in Big-Air-Contests von ihrer Sportart überzeugt. Hoopla Skateboards kann sich glücklich schätzen, eine der dynamischsten Skateboarderinnen unter Vertrag zu haben.

Elissa Steamer, 44

Elissa Steamer © Stumptown

Während Patti McGee als erste Pro-Skateboarderin aufgeigte, ist Elissa Steamer das Symbol schlechthin für das weibliche Skateboarding. Sie ist die einzige Skateboarderin, die in allen fünf Spielen des "Tony Hawk Pro Skater"-Franchises vertreten war. Dies Auftritte trugen maßgeblich zu der Art und Weise bei, wie Frauen in der Skateboard-Szene gesehen werden, nicht zuletzt hatten die jungen Mädchen vor den Bildschirmen eine Identifikationsfigur. Heute sind Skateboarding-Spiele, Team-Videos, Fernsehserien u.s.w. ohne einen weiblichen Cast einfach nicht komplett. Skateboarderinnen wie Elissa zeigen, dass es letztendlich auf die Skills und nicht auf das Geschlecht ankommt. Heute treten ihr die Herren wie die Damen mit Respekt gegenüber und eines lässt sich klar sagen: Elissa hat auch 2021 noch lange nicht genug. Sieh dir Baker 4 oder die zahlreichen Social Media-Posts an und überzeuge dich selbst.

Leticia Bufoni, 27

Leticia Bufoni skatet in Kalifornien © Steven Lippman / Red Bulletin

Auch der Name Leticia ist fest mit den besten weiblichen Skateboarderinnen der Welt verwoben. Sie ist mehr als eine Skateboarderin, sie ist eine Ikone, die ein weiteres Mal aufzeigt, dass Frauen den Männern nicht nur ebenbürtig sind. Frauen können mehr und bringen eine neue Perspektive in den Sport. Leticia begann in ihrer Heimat in Sao Paulo früh mit dem Skaten, wodurch sie sich schnell einen Namen machte und Sponsoren wie Nike SB, Plan B und Red Bull für sich gewinnen konnte. Sie ist regelmäßig auf den Podien der X-Games zu finden, mittlerweile nennt sie fünf Gold-, drei Silber- und drei Bronze-Medaillen ihr eigen. Daneben hat sie eine beträchtliche Anzahl an Street League-Trophäen gesammelt, während sie beständig mit ihren Video-Parts überzeugt. Auf ihren Social Media-Kanälen hat sie 3,4 Millionen Follower, womit sie zu den wohl zugänglichsten Skateboarderinnen der Szene gehört. Sie motiviert unzählige andere, den Schritt auf die Skateboard-Bühne zu wagen und bleibt eine richtungsweisende Kraft für Skateboarder auf der ganzen Welt.

Lizzie Armanto, 27

Lizzie Armanto in der Vans Park Serie in Huntington Beach. © Anthony Acosta / Red Bull Content Pool