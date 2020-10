Die besten Skateparks in Deutschland

1. Lentpark (Köln)

ist die Adresse, an der ich mit meinen Jungs am meisten skaten gehe. Vor acht Jahren haben einige Local Skater und ich geholfen, den Park im Rahmen einer Initiative mitaufzubauen. Eine Woche lang haben wir Tag und Nacht geschuftet, um den kleinen aber feinen Skatepark fertig zu stellen. Deshalb fühle ich mich diesem Park sehr verbunden.

2. Kap 686 (Köln)

, in der Südstadt am Rhein gelegen, ist ein weiterer deutlich größerer Skatepark in Köln. Er ist sehr Ledge-lastig und es gibt dort keine Quarters, was zur Folge hat, dass man dort sehr viel Pushen muss. Das hat zur Folge, dass Skaten im Kap deutlich anstrengender ist, als in vielen anderen Parks. Falls ich nach einer Verletzung oder ähnlichem wieder fitter werden will, gehe ich daher dann öfter im Kap skaten.

Dafür ist das Kap zum Flat-Skaten der mit Abstand beste Park in Köln. Es gibt dort keine Unebenheiten im Boden, die stören, weil der Boden aus einzelnen kleinen Platten besteht. So hat man beim Skaten auch dieses in meinen Ohren schöne Klack-Geräusch, was wiederum einen gewissen Street-Flair mit sich bringt.

3. Northbrigade (Köln)

ist der dritte Top-Skatepark in Deutschland, der in Köln liegt. Während die ersten zwei Parks frei sind, muss man im Northbrigade Eintritt zahlen, um dort Skaten zu können. Zudem liegt der Northbrigade, dessen Bau Red Bull mitfinanziert hat, etwas weiter weg vom Stadtkern. Wer sich also entschließt im Northbrigade skaten zu gehen, der bleibt dort länger als nur ein paar Stunden.

4. Skatepark Bonn

5. Skatepark Eller (Düsseldorf)

ist so konzipiert, dass man dort andere Lines fahren kann, als in jedem anderen genannten Skatepark. In Düsseldorf kann man auf kleinstem Raum viele verschiedene Obstacles hintereinander hängen, das gefällt mir persönlich ziemlich gut.