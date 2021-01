Joey Brezinski und die besten Skateparks in den USA

Was macht man als Skater, wenn man nicht skaten gehen kann? Richtig: Skate-Videos schauen. Und glücklicherweise haben wir davon eine ganze Menge zu bieten. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten haben wir Joey Brezinski mit seinem Skateboard und einer Kamera losgeschickt, um die besten Skateparks abzuklappern und sie gemeinsam mit seinem Sidekick im Ganzkörperanzug namens „Rip" auf Herz und Nieren zu prüfen.

Du willst wissen, was dich als Skater in den USA erwartet? Hier findest du, was du suchst.

Pacific Highlands

Als Skater will man an einem guten Tag möglichst viele verschiedene Skatespots anfahren. An einem Ort wie Kalifornien bedeutet das oft, dass man zwischen den Spots mit dem Auto hin- und herfahren muss, in Verkehrsstaus kommt, über die man keinerlei Kontrolle hat und sich an jedem Spot neu aufwärmen und einfahren muss. Und genau hier liegt die Schönheit des Pacific Highlands Skateparks und Pumptracks. Nicht weit entfernt von der Carmel Valley-Abzweigung, liegt die Pacific Highlands Ranch nicht einmal zehn Minuten landeinwärts, ohne dabei über die riesige und viel befahrene Interstate 5-Autobahn fahren zu müssen, die Los Angeles und San Diego verbindet.

Pacific Highlands ist ein sogenannter Multi-Use-Space und zieht durch seine unterschiedlichen Fahrmöglichkeiten viele Leute an, was es zu einer Art alternativen Sportplatz macht. Ace Pelka betont jedoch, dass man, wenn gerade viele Menschen dort sind, einfach auf den Pumptrack ausweichen kann, oder umgekehrt. Wie so oft gilt auch hier: Timing ist alles!

Chicano Park

Wer von den Pacific Highlands zum Chicano Park möchte, fährt wohl oder übel über die Interstate 5 hinunter nach San Diego, Kaliforniens südlichste Stadt. Für eine relativ kleine Stadt hat San Diego immer wieder eine zentrale Rolle in der Geschichte der Skatekultur in den USA gespielt, nicht zuletzt wegen seiner modernen und perfekt skatebaren Architektur und der Nähe zu Oceanside, einst Heimat des prestigeträchtigen Transworld Skateboarding Magazines. Der Chicano Park ist aber anders als viele Outdoor-Spaces, die Brezinski in seiner Serie sonst besichtigt.

Der Chicano Park liegt im hispanischen Viertel Barrio Logan und entstand im Jahr 2015 aus einem Streetspot heraus - mit der finanziellen Unterstützung der Tony Hawk Foundation. Der Park ist zweifellos einer der markantesten legalen Skatespots in ganz Kalifornien. Gemeinsam mit dem Transition-lastigen Washington Steetpark etwas weiter nördlich, können Skater in einer der sichersten und saubersten Städte Amerikas einen perfekten Skatetag verbringen, ohne Risiko, gekickt zu werden. Und wenn du Hunger bekommen solltest, gibt es leckeres mexikanisches Street Food. Skaten, Meer und gutes Essen - was will man mehr?

The Ashtray

Der Leucadia Oaks Skateparks - auch bekannt als „The Ashtray" - liegt südlich von LA und ist ein ungewöhnlicher und skurriler kleiner Skatespot. Die flachen Banks verzeihen so manchen Fehler und sind perfekt, um Lip-Tricks zu lernen. Wenn du zwischendurch hungrig wirst, solltest du dem berühmten Fish Burrito-Restaurant namens „Fish 101" auf der anderen Straßenseite einen Besuch abstatten. Aber auch am Skatepark gibt es genug zu tun, um dich einen Nachmittag lang zu beschäftigen.

Poods Park

Alright. Well, we are back. In dieser Episode bekommt Joey Brezinski hohen Besuch von Nine Club-Special Guest Kelly Hart. Gemeinsam mit ihrem Kumpel und mysteriösen Sidekick „Rip" machen sie einen Abstecher nach Encinitas, um den 10.300 m² großen Poods Park abzuchecken - einen der beliebtesten Parks des Landes. Poods wurde erst vor fünf Jahren eröffnet und von Kanten Russell entworfen. Er befindet sich am Santa Fe Drive in LA und ist nach dem 2012 verstorbenen Skateboarder Ian „Poods" Barry benannt.

Mit den beiden Locals Dylan Jaeb und Carter Oeflein, die ihr fundiertes Wissen über den Ort teilen und heftige Tricks in den perfekten Boden des Parks stampfen, punktet dieser Review an allen Fronten und ist sicher keiner, den du verpassen willst.

Gardena Skateparks

Beim Gardena Skatepark handelt es sich um einen Street Plaza mit Ledges, Banks und kleinen Stair-Sets. Eine der Herausforderungen für Park-Designer, Street-Spots so authentisch wie möglich nachzubauen, ist die Verwendung von Aluminiumkanten, die vor Abnutzung schützen sollen. Zwar hilft Aluminium tatsächlich hervorragend gegen Abnutzung, dafür bietet es so gut wie keinen Widerstand, was das Skaten extrem tückisch machen kann - vor allem beim Skaten von hohen Ledges. Im Player darüber kannst du Joey und „Rip" bei ihrer Tour durch den Gardena Park begleiten.

The Berrics

The Berrics hat das Konzept von Skateparks revolutioniert und neu definiert. Seit 12 Jahren und an zwei Standorten ist es DAS Testgelände für Skater aus aller Welt und ein beliebter Treffpunkt in der Stadt der Engel. Die Skateboarding-Industrie hat mit Sicherheit vom Berrics-Skatepark profitiert, aber das Revolutionäre war die Weitsicht, den Ort als Content-Hub zu nutzen. Die heiligen Hallen der Berrics sind unter Skatern weltweit bekannt und das nicht ohne Grund: Der Park ist riesig und verfügt über so viele Features, dass wir gleich gar nicht beginnen damit, sie aufzuzählen. Als Skater kennst du den Park aber wahrscheinlich ohnehin aus einer der beliebten Serien wie „Bangin" oder „Battle Commander". The Berrics ist außerdem der erste Indoor-Park der in dieser Review-Staffel inspiziert wird. Wenn du sehen willst, wie Donovan Strain, Sewa Kroetkov und Paul Hart bei „The Berrics" auf ihren Skateboards richtig abgehen, weißt du, was du zu tun hast.

Chevy Chase-Skatepark

Der Chevy Chase-Park liegt an der Ecke einer Grünfläche mit einem Tante-Emma-Laden, einem Essensstand, Grillplätzen und ein paar Street-Features, die rundherum verstreut sind. Eines der ungewöhnlichsten Elemente ist allerdings eine betonierte Miniramp, die man auf LA-Plazas so gut wie nie findet, weil Slams auf Beton-Rampen meist unschön enden. Trotzdem ist die Miniramp eine willkommene Ergänzung zu den vielen Ledges. Auf 975 m² Beton zieht Chevy Chase regelmäßig eine Reihe bekannter Pro-Skater an, die hier in Downtown LA stressfrei skaten können. Neben Stefan Janoski kann es zum Beispiel leicht sein, dass man den gesundheitsbewussten Heelflip-Maestro Neen Williams vor der Session mit der Grillzange im Schatten der umliegenden Bäume erspäht.

Lincoln Plaza

Etwas weniger als fünf Kilometer östlich der Innenstadt von Los Angeles liegt der Lincoln-Skatepark - ein ungewöhnlicher Plaza mit fließenden Downhill-Features, die an einen Snake-Run erinnern. Über ein kurzes Stair-Set geht es zu einem kleineren Plaza-Bereich mit heimtückischen kleinen Ledges und Rails, vor denen man Respekt haben sollte. Weil: Stolpergefahr! Auf einer Gesamtfläche von 836 m² (und mit Design-Input von Lance Mountain) findest du im angrenzenden Park gemütliche Grillplätze und Picknicktische, die von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zum Verweilen einladen. Nach der Schule und an den Wochenenden wird es hier natürlich voll, also plane deine Session lieber im Voraus.

Redlands

Wieder einmal begeben sich Joey Brezinski und sein mysteriöser Sidekick „Rip" in den fürchterlichen Verkehr von LA, um den Redlands-Skatepark zu besuchen - ein weiterer Park, der zum Teil von der Tony Hawk Foundation finanziert wurde und über ein Jahrzehnt brauchte, um fertig zu werden. Der Park wurde von California Skateparks gebaut und ist ein Skatespot mit zwei Gesichtern: Eine perfekte Bowl und ein weitläufiger Snake-Run verleihen dem Park riesige Dimensionen. Auch hier ist Timing alles. Weil Redlands ebenfalls ein öffentliches Skatepark ist, ist es vor allem an Sonntagen dort ziemlich überfüllt. Am Redlands-Park gilt also: Entweder sehr früh oder sehr spät hinkommen, freundlich sein, Spaß haben und keinen Müll hinterlassen. Und wenn du die Tricks beherrschst, die die Locals im Video machen, bist du der King!

Yucaipa-Skatepark

Wie du sicherlich aus eigener Erfahrung weißt, kann der Begriff „Skatepark" ziemlich viel bedeuten. Von riesigen Beton-Plazas bis hin zu asphaltierten Skate-Paradiesen, die manchmal menschenleer sind und manchmal von unzähligen Kids mit Scootern bevölkert werden. Skateparks können perfekt, fürchterlich, und alles dazwischen sein. Einige Skateparks sind so schlecht gebaut, dass es schon eine fast lebensgefährliche Herausforderung ist, sie mit dem Board nur zu durchqueren, dann gibt es wiederum andere, die einfach schlecht und unbefahrbar sind. In dieser Folge kämpfen sich Joey Brezinski und sein verkleideter Kumpel „Rip" durch den fürchterlichen Verkehr, um den fragwürdigen Charme des Yucaipa-Skateparks in San Bernardino genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor sie ihr Urteil fällen.

Stoner Plaza

