Die 6 besten Snowboard-Games aller Zeiten

Das Original - und für viele Fans beste - Snowboardgame für die PS2, brachte den Sport einer riesigen Anzahl an Konsolenbesitzern nahe. So betagt es heute auch aussieht, damals hatte man wirklich das Gefühl in einem Downhill-Rennen von ESPN oder MTV mitzumischen. Die Mechanik der Schwerkraft trotzenden Specialmoves hat viele Entwickler des Genres beeinflusst und den Fokus auf diesen Extremsport deutlich verstärkt.

Zu Zeiten als unter "Konsolenkrieg" nur Sony vs Nintendo verstanden wurde, war der Hauptkokurrent von Cool Boarders 1080 Snowboarding. 1080 brachte jedoch frischen Wind in das Genre, weil das Rennelement und nicht die Tricks im Vordergrund standen (keine Sorge, Tricks gab es dennoch zugenüge...). Egal wieviele Punkte man durch stylische Tricks auf dem Board erbrachte, auf das Endresultat des Rennens hatten sie keinen Einfluss. Holt es euch im Virtual Console Shop von Nintendo und überzeugt euch selbst, dass die Physik-Engine von Cool Boarders auch heute noch begeistern kann.

