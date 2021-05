Snowboard-Trickkiste: Diese Moves lassen kein Auge trocken

Eine Sache, die sich am Snowboarden niemals ändern wird, ist die Art und Weise, wie der Sport an Innovationen herangeht. Die heutige Generation an Slopestyle-Pros bringt unglaubliche Kontrolle mit, während sie ihre Tricks in einem unvergleichlichen Tempo immer wieder neu erfindet. Die unten angeführten Rider mischen dabei ganz besonders mit! Wir zeigen dir, welche Tricks auch dein Repertoire kräftig aufwerten.

1. Mark McMorris – Front Board Dub 12

McMorris macht bei der Natural Selection Tour das, was er am besten kann. © Mark Clavin/Natural Selection Tour/Red Bull Content Pool

Schwierigkeit: Heftig! Hier haben wir einen Trick, den du wohl nur in deinen Träumen perfekt hinbekommst. Mark MacMorris hat die schweren Verletzungen hinter sich gelassen und voll abgeliefert. Wir wissen nicht genau, wie man ihn am besten beschreibt - am ehesten ist das ein "Backside 1170 Double Cork Out Of A Front Board". Wow!

2. Marcus Kleveland – Backside 180 Rewind

Marcus Kleveland holte bei den X-Games Gold im Big Air! © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Schwierigkteit: Einfach...wenn du Marcus Kleveland heißt. Der Rewind war im Jahr 2017 eine wahre Neuheit und er gehört zu den wohl schwierigsten Trick-Variationen, die du momentan machen kannst. Im Grunde änderst du in der Mitte einer vollen Rotation - 360, 540, 720, wie du magst - kurz vor der Landung die Richtung und drehst dich 180° zurück.

3. Tyler Chorlton – Elbow Carve

Tyler Chorlton im Film "Levity". © WhatWeWantFilms

Schwierigkeit: Einfach. Der "Elbow-Carve" ist ein Nachfolger des "Euro-Carve", der in den 1980er-Jahren von Serge Vitelli ins Leben gerufen wurde. Heute hieven Style-Giganten wie Tyler Chorlton den Moveauf einen neuen Level und die Variationen scheinen dabei endlos zu sein. Alles, was du brauchst, ist eine gute Körperspannung, volle Kontrolle auf der Kante deines Bords und einen stabilen Ellbogen.

4. Alek Oestreng – Andrecht

Alek Oestreng weiß, wie es geht! © Blotto

Schwierigkeit: Eher einfach. Handplants gehören in jede Trickkiste eines Riders: Dabei schaust du nicht nur gut aus, sondern ein solcher fühlt sich auch gut an. Daneben sind sie auch noch relativ einfach - zumindest einfacher auf einem Snowboard als auf einem Skateboard. Alek Oestreng gelingt das auf beidem und das macht sich auch bemerkbar: Seine Handplants sind so "on point", wie bei keinem zweiten.

5. Rene Rinnekangas – Frontside Boardslide Backside Grab

Rene Rinnekangas World Snowboard Tour © Krister Majander

Schwierigkeit: Schwierig. Das ist ein Trick, an den du wohl noch nicht einmal gedacht hast. Sobald du ihn gesehen hast, wünscht du dir aber, ihn selbst zu beherrschen. Auf einer langen Widefunbox im Park ist er wohl etwas einfacher, Rene Rinnekangas konzentriert sich dabei aber auf eine bedeutend kürzere Rail. Beeindruckend!

6. Niklas Mattson – Backside Lipslide To Frontflip

Schwierigkeit: Mittel. Niklas ist ein wahrer Rider der Herzen. Er steht zwar nicht oft auf dem Podium, aber sein Talent bringt es mit sich, dass man ihm einfach gerne bei der Arbeit zusieht. Während er also absolut dazu in der Lage ist, dich mit einem Backside 1620 in Staunen zu versetzten, ist es aber dieser seltsame und zugleich unglaubliche "Backside-Lipperfronflip", dem du deine Aufmerksamkeit schenken solltest.

7. Torgeir Bergrem – Switch Backside 540, Late Method

Schwierigkeit: Schwerer, als es aussieht. Torgeir Bergrem weiß, dass man mit Triple-Corks Wettbewerbe gewinnen kann, aber auch Style und Kreativität sorgen für Respekt. Dieser butterweiche "Switch-Backside 540" ist wohl der stylischste Trick, der jemals auf einem Snowboard performt wurde.

8. Niklas Mattson – Backside Double Cork 1080 Rewind

Schwierigkeit: Absolut verrückt. "Backside 3 Rewinds" sind sooo Oktober 2017. Niklas Mattson verfrachtete diese schwierige Rotations-Variation im April 2018 auf den nächsten Level, als er einen "Double Cork 10" in einen Rewind münden ließ. Diesen Move solltest du dir schnell aneignen, denn er wird gerade regelrecht ausgeschlachtet.