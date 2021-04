Die 4 besten Snowboard-Videos aller Zeiten

Snowboarden ist zweifellos eine der coolsten Sportarten die es gibt, aber gleichzeitig auch eine, wo viele unterschiedliche Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Dinge wie schlechtes Wetter, ungünstige Schneebeschaffenheit, kein Zugang zu hohen Bergen und der einfache Mangel an Können bedeuten, dass man Snowboarden manchmal am besten vom Sofa aus genießen sollte. Also, lehn dich zurück und begleite uns auf einen Snowboard-Trip durch die ganze Welt, denn wir präsentieren die vier beeindruckendsten Clips mit einigen der größten Namen des Sports!

1. Flying – The Magic of It

Flying - The Magic of It: Was passiert während eines Snowboard-Sprungs?

Es mag zwar nur für ein paar Sekunden sein, aber wenn sich Snowboarder über einen meterhohen Kicker werfen, erleben sie etwas, das wir Normalsterblichen uns nur vorstellen können - sie fliegen. Die Snowboard-Stars Queralt Castellet , Marcus Kleveland , Clemens Millauer und Katie Ormerod verraten, was es braucht, um einen perfekten Sprung in den Schnee zu stampfen und wie es sich anfühlt, wenn das Adrenalin durch den Körper schießt.

2. Pillow Talk in British Columbia

Pillow Talk in British Columbia

Vier der weltbesten Freerider, ein außergewöhnlicher Hang und erstklassiger Powder im Herzen von British Columbia in Kanada sorgen für einen aufregenden Backcountry-Clip, der dir den Atem rauben wird. Genieße spektakuläre POV- und Weitwinkelaufnahmen von Travis Rice , Austen Sweetin , Blair Habenicht und Robin Van Gyn auf der Line ihres Lebens!

3. The Best of Times

The Best of Times

In ihrer einzigartigen Mini-Serie versuchen sich die beiden Geschwister Mark und Craig aus Kanada in drei verschiedenen Snowboard-Disziplinen. Mit dabei einige ihrer absoluten Helden - von Streetriding mit Eero Ettala bis hin zum Backcountry-Wahnsinn in Alaska mit Travis Rice. In diesem 17-minütigen Special präsentieren die Brüder nur das beste Material, das sie auf ihren außergewöhnlichen Trips gesammelt haben. Viel Spaß!

4. Eero x Kalle

Eero x Kalle

Du willst doppelte Action? Kein Problem: In diesem herausragenden Edit erleben wir gleich zwei Sportarten, die es in sich haben. Der finnische Rallyefahrer Kalle Rovanperä und der wohl bekannteste Snowboarder des Landes, Eero Ettala, machen gemeinsame Sache. Ihr Ziel? Herauszufinden, was passiert, wenn Ettala hinter dem WRC2-Auto von Rovanperä hergezogen wird. Das mag in der Theorie vielleicht einfach klingen, erfordert in der Praxis jedoch jede Menge Geschick und richtig viel Aufwand.