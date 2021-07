Die besten Speedruns von SGDQ Online 2021

Zweimal pro Jahr kommt die Speedrun-Community zusammen, um im Rahmen von Games Done Quick Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Die diesjährige Sommervariante, Summer Games Done Quick, wurde erneut in einem Online-Format abgehalten. Die Organisation, für die Spenden gesammelt wurden war Ärzte ohne Grenzen. Insgesamt kamen auf diese Weise über 2,8 Millionen US-Dollar zusammen.