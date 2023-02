Die 6 besten Streetdance-Competitions der Welt

Per Definition ist Streetdance ein Überbegriff für urbane Tanzformen, die energiegeladen, ausdrucksstark und improvisiert sind. Red Bull BC One-Champion 2021 Amir bringt es aber noch besser auf den Punkt: Er sagt, Breaking ist eine Kunst.

"Für mich ist es wichtig, dass meine Performance kreativ, ästhetisch und überraschend ist", erklärt er. "Breaking ist eine Kunstform. Es ist wie ein Gemälde."

B-Boy Amir und Mighty Jimm beim Red Bull BC One World-Finale in New York © Little Shao / Red Bull Content Pool

Zu den bekanntesten Streetdance-Styles gehören Hip-Hop, Breaking, Popping, Locking und Krumping. B-Boying bzw. B-Girling ist ein weiteres Subgenre im kreativen Dunstkreis "Breaking", das in den vergangenen zwei Jahrzehnten an Popularität gewonnen hat. Ausgehend davon haben sich Events und Contests für B-Boys und B-Girls wie Red Bull BC One entwickelt -- und viele mehr:

Die 6 besten und populärsten Streetdance-Wettbewerbe

Mit 18 World Finals und 60 Qualifier-Events an mehr als 30 Locations auf der ganzen Welt ist Red Bull BC One das wohl aufregendste Streetdance-Event der Gegenwart. Aber es ist nur eines von sechs Streetdance-Events, die es allemal wert sind, abzuchecken.

01 Red Bull BC One, Verschiedene Locations weltweit

Red Bull BC One ist ein Breakdance-Wettbewerb, der jährlich stattfindet und bei dem Tausende von Breakdancer:innen um die einzigartige Chance batteln, auf der großen Red Bull BC One-Bühne zu performen. Der Contest beginnt mit regionalen Wettbewerben auf der ganzen Welt, bei denen die Tänzer:innen nur ein Ziel vor Augen haben: Den Einzug ins World Final. Die internationalen Qualifier-Events sind extrem intensiv, da nur 16 B-Boys und B-Girls für die Teilnahme an den World Finals ausgewählt werden. Die Battles werden bei Red Bull BC One vor einer handverlesenen Jury aus erfahrenen B-Boys und -Girls und Expert:innen bewertet. Die tänzerischen Darbietungen werden dabei in den Kategorien Kreativität, Musikalität, Technik und Overall Performance mit einem endgültigen Score versehen. Seit 2004 gab es bereits 18 World Finals in verschiedenen Städten. Außerdem hat Red Bull BC One über 60 Qualifier-Events und Programme an mehr als 30 Orten der Welt veranstaltet.

7 Min B-Girls final battle: Logistx vs Vavi Watch B-Girls Logistx and Vavi go head-to-head in the final battle to win the Red Bull BC One crown for 2021.

Eine weitere großartige Möglichkeit, Teil des Movements zu werden, ist das Red Bull BC One E-Battle , bei dem Breaker:innen online gegeneinander antreten, um den Nationentitel zu erobern.

Und wenn das noch immer nicht genug ist, hat Red Bull BC One noch ein Ableger-Programm namens Red Bull BC One Cypher, das darauf abzielt, die lokale Breakdance-Szene in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt auf ein neues Level zu bringen und zu supporten. Im Rahmen von BC One Cypher werden Events und Workshops organisiert, die lokale Breaker:innen zusammenbringen und ihnen die Möglichkeit geben, erfahrene Personen aus der Szene zu treffen und ihre Fähigkeiten zu verbessern. Das Cypher-Programm wurde bereits in mehr als 20 Städten durchgeführt und es hat dazu beigetragen, das Talent vieler aufstrebender Breakdancer:innen zu fördern.

02 Battle of the Year, Verschiedene Locations weltweit

Battle of the Year -- auch bekannt als "Weltcup des Tanzens" -- gilt nach wie vor als einer der wichtigsten Breakdance-Wettbewerbe der Welt. 2022 wurde der Wettbewerb zum ersten Mal in seiner 32-jährigen Geschichte in Japan ausgetragen. Beim BOTY gibt es eine Vorrunde, in der 24 Teams in 5-minütigen Team-Face-Off-Battles gegeneinander antreten. Nur die besten 4 Teams bekommen einen der begehrten Spots im Main Event. Das Main Event umfasst eine Halbfinal- und eine Finalrunde, in denen die 4 Teams ein 7-minütiges Halbfinale und ein 8-minütiges Finale bestreiten. Wer das Finale für sich entscheidet, gewinnt und wird zum Champion gekürt. Die wahren Gewinner sind aber zweifellos die Fans, denn sie erleben beim BOTY ein actiongeladenes Breakdance-Spektakel der Extraklassse!

03 The Notorious IBE, Niederlande

Dieses seit 25 Jahren bestehende Festival feiert Hip-Hop-Tanz, Musik und Zusammengehörigkeit über einen Zeitraum von drei Tagen. Das Ziel von The Notorious IBE ist denkbar einfach: Hip-Hop zu ehren! Das Festival bietet ein Vielzahl verschiedener Streetdance-Styles, wobei der Schwerpunkt ganz klar auf Breakdance liegt. Die Gewinner von The Notorious IBE werden durch eine Reihe von Ausscheidungsrunden und Battles ermittelt. Der Startschuss fällt in der Regel mit einer offenen Qualifikationsrunde, in der die Breaker:innen ihr Können unter Beweis stellen können, in der Hoffnung, in die nächste Runde einzuziehen. Die nächste Runde besteht aus einem Group Dance, bei denen die Tänzer:innen mit unterschiedlichen Backgrounds und Stilrichtungen in sogenannten Cyphers zusammen improvisieren, wobei nur die Besten in die nächste Runde gelangen. Weiter geht es dann mit einer Reihe von 1-gegen-1-Battles im Head-to-Head-Format. Im Finale treten dann die verbliebenen Tänzer:innen ein letztes Mal gegeneinander an und die Jury bestimmt nach dem großen Showdown wer die Sieger sind. Das Publikumsvoting fließt ebenfalls in die endgültige Bewertung ein.

04 Red Bull Dance Your Style, Verschiedene Locations weltweit

2 Min So funktioniert ein Red Bull Dance Your Style Event Hier erfährst du, wie der weltweite 1v1-Street-Dance-Wettbewerb Red Bull Dance Your Style funktioniert.

Red Bull Dance Your Style ist eine globale Dance Competition, bei dem die Fans für ihre Lieblings-Tänzer:innen abstimmen und sie so zum Sieg führen. Dance Your Style ist ein Solo Mixed-Style-Battle, das Tanz, Musik und Show miteinander vereint und verschiedene Styles in einem Format feiert. 2022 kämpften 60 Tänzer:innen aus über 30 Nationen um die begehrten 8 Spots im World Final in Johannesburg, Südafrika. Die populärsten Tanzstile sind unter anderem Breakdance, Popping, Hip-Hop und Locking. Die Stile können aber von Jahr zu Jahr variieren, da Dance Your Style darauf abzielt, ein breites Spektrum an Streetdance-Genres aus der ganzen Welt zu präsentieren.

05 Urban Street Jam, Verschiedene Locations in Kalifornien

Der Urban Street Jam ist ein jährlich stattfindendes Festival, das die Hip-Hop-Kultur in all ihrer Vielfalt zelebriert -- von Aufführungen und Ausstellungen bis hin zu Musik, Kunst, Tanz und Mode. Der erste Urban Street Jam fand 2010 in Kalifornien statt. Das Event umfasst eine Fashion Show, einen Choreografie-Contest, ein 2-vs-2-Dance-Battle in unterschiedlichen Stilrichtungen, einen B-Boy-Wettbewerb, Kleiderbörsen und Graffiti-Shows -- und natürlich gibt es dicke Luxusautos. Der Gewinner des Urban Street Jam wird von einer Jury ermittelt, die die Teilnehmer:innen in den Kategorien Technik, Originalität und Bühnenpräsenz bewertet. Der Teilnehmer oder die Teilnehmerin mit dem höchsten Score wird zum Sieger oder zu Siegerin erklärt. Mehrere Mitglieder der America's Best Dance Crew und von So You Think You Can Dance haben in der Vergangenheit bei dem Festival teilgenommen und sind dort aufgetreten.

06 Hip Hop International, Los Angeles, Kalifornien

Hip Hop International (HHI) ist ein in Los Angeles ansässiges Unternehmen, das Streetdance-Wettbewerbe und -Events live im TV überträgt. HHI wurde 2002 mit dem Ziel gegründet, Streetdance und Hip-Hop zu zelebrieren und einem breiteren Publikum zu präsentieren. Die Wettbewerbe und Veranstaltungen von HHI sind dafür bekannt, dass sie zu den größten und angesehensten der Welt gehören. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, die Traditionen und Ursprünge von Streetdance in Ehren zu halten und arbeitet deshalb eng mit wichtigen Schlüsselfiguren, angesehenen Streetdancer:innen und etablierten Fachleuten zusammen, um standardisierte Bewertungspraktiken zu erhalten und weiterzuentwickeln. Hip Hop International bietet den Teilnehmer:innen die Möglichkeit, als Solo-Act, Duo/Trio, Gruppe oder Crew anzutreten. HHI bietet außerdem eine Reihe von einzigartigen Tanzstilen, wie zum Beispiel Breaking, Popping, Locking und House Dance. Das HHI veranstaltet sogar internationale Judging-Workshops, um sicherzustellen, dass bestimmte Regeln eingehalten werden. Das HHI ist als führende Autorität im Bereich Hip-Hop und Streetdance bekannt und in über 50 Ländern der Welt vertreten.

Fazit

Bei Breakdance und Streetdance geht es um mehr als nur zufällige Bewegungen -- es geht darum, Kreativität und Charakter zu zeigen. B-Boys und B-Girls verbringen unzählige Jahre damit, ihr Handwerk zu perfektionieren, um bei internationalen Events anzutreten und sich selbst und ihre harte Arbeit zu repräsentieren, während sie gleichzeitig dazu beitragen, dass die Kunstform auf globaler Ebene weiter wächst.