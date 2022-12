Die besten Surf-Events der Welt

Carissa Moore surfte sich 2021 in der WSL World Championship gegen Tatiana Weston-Webb zum Titel und beendete damit ihre perfekte Saison. In diesem Jahr holte sie neben Olympia-Gold auch noch den WM-Sieg -- und das als Titelverteidigerin. Die US-Amerikanerin hat damit erneut eindrucksvoll bewiesen, dass sie nach wie vor die dominierende Kraft im Surfen der Frauen ist.

Moore ist eine Contest-Surferin par excellence und ihre Saison 2021 war, wie WSL-Wettkampfleiter und ehemaliger Pro-Surfer Jesse Miley-Dyer feststellte, "wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr, das je jemand in diesem Sport hatte". Aber Carissa macht es für das Publikum und ihre Fans genauso wie für sich selbst. Sie möchte, "dass sich die Leute an ihr Surfen erinnern, weil sie dabei etwas gefühlt haben".

Carissa Moore surft in Haleiwa, Hawaii © Ryan Miller / Red Bull Content Pool

Während die WSL Championship Tour die meiste Aufmerksamkeit auf das professionelle Surfen lenkt, ziehen viele andere Wettbewerbe ein anderes Publikum an. Und wer es nicht gerade zu den zahlreichen Eventlocations schaffen sollte, um die Action live zu erleben, kann die besten Surf-Comps häufig auch streamen. Das sind die 10 besten Contests, die du dir unbedingt ansehen solltest.

01 Tudor Nazaré Tow Surfing Challenge

WSL Big Wave Nazaré Tow Surfing Challenge © Hugo Silva/Red Bull Content Pool

Sieben der zehn größten jemals gesurften Wellen wurden in Nazaré gesurft. Es ist nur selten der Fall, dass die Bedingungen stimmen, und noch seltener, dass sie lange genug halten, um einen Contest durchzuführen. Aber in der Regel passiert das einmal pro Saison -- irgendwann zwischen Januar und April. Wenn der Startschuss fällt, haben die Teilnehmer etwa 24 Stunden Zeit, um mit ihren Teams nach Portugal zu reisen und sich der wohl größten Challenge in der Surfwelt zu stellen. Natürlich wird das Event für all jene, die es nicht pünktlich zum bekannten Aussichtspunkt am roten Leuchtturm schaffen, live auf Red Bull TV übertragen.

02 Quicksilver Jaws Big Wave Challenge

Jaws ist eine der mächtigsten Big Waves, die es auf unserem Planeten gibt, und der Ort, der in der Vergangenheit wohl den größten Fortschritt im Big Wave-Surfing gebracht hat. Die Leute, die hier surfen, versuchen diese Giganten aus Wasser aber nicht nur sauber abzufahren, sondern geben alles, um in die Barrel zu kommen oder die Fans mit unglaublichen Turns und Airs zu begeistern. Sobald von Seiten der Organisatoren das "go" kommt, reisen die Teilnehmer aus aller Welt nach Maui, in der Hoffnung, den Ride ihres Lebens zu erleben. Die Saison läuft in Jaws von November bis April und auf Red Bull TV kannst du die Action natürlich live verfolgen.

Ian Walsh, in his comfort zone © Fred Pompermayer Kai Lenny sticking the drop at Jaws © Fred Pompermayer Kai Lenny's high-line genius © Fred Pompermayer Billy Kemper re-emerges at Jaws © Fred Pompermayer

03 Vans Triple Crown of Surfing

Jordy Smith bei der Vans Triple Crown of Surfing in Hawaii © Kolesky / Nikon / Red Bull Content Pool

Die Vans Triple Crown of Surfing ist ein Wettbewerb, der bereits seit 1982 regelmäßig im Winter an der North Shore von Oahu ausgetragen wird. Er krönt den besten Surfer aus einer Kombination von Events in Pipeline, Sunset und Haleiwa, wo die Surfer auf die besten und schnellsten Wellen der Welt treffen. Allerdings hat sich im Jahr 2020 das Wettbewerbsformat geändert: Seitdem wird kein 3-tägiges Event veranstaltet, sondern die Surfer reichen nun je zwei Videos von jeder Welle ein. Dieses neue Format ermöglicht einen viel größeren Pool von Teilnehmern und mehr Möglichkeiten für einheimische hawaiianische Surfer zur Teilnahme.

04 Rip Curl WSL Finals

19 Min WSL Finals-Week in Lowers Blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen der Rip Curl WSL Finals 2021 in Lower Trestles.

Die Rip Curl WSL Finals in Lower Trestles sind der ultimative Showdown im Kampf um den WM-Titel. In der Vergangenheit wurde die Person Weltmeister, die während der gesamten Saison die meisten Punkte sammelte, unabhängig davon, ob sie die Finals gewann oder nicht. Doch vor zwei Jahren änderte die WSL das Format. Die Gesamtpunktzahl der Surfer entscheidet nun, wer sich für die Finals qualifiziert, denn nur die Top 5 dürfen antreten. Die Finals werden ann als Turnier gefahren, bei dem der fünfplatzierte Surfer im ersten Heat gegen den viertplatzierten Surfer antritt. Der Sieger fährt dann gegen den drittplatzierten Surfer, und so weiter. Im finalen Battle warten dann drei Heats gegen den Top-Platzierten aus der Saison. Wer gewinnt, ist Weltmeister!

05 Vans US Open of Surfing

Mateus Herdy surft beim Vans US Open in Huntington Beach, Kalifornien © Sean Evans / Red Bull Contact Pool

Die US Open of Surfing ist eine der großen Konstanten in der kalifornischen Surf-Szene -- und das nicht ohne Grund: Der Contest läuft bereits seit 1959 unter verschiedenen Namen, aber immer im Sommer und immer in Huntington Beach. Huntington Beach ist eines Surf-Epizentren und auch deshalb Hauptsitz von zahlreichen Surf-Brands. Das einwöchige Festival ist heute das bedeutendste Action-Sport-Spektakel der Welt mit Wettbewerben in den Bereichen Surfen, Skateboarding und BMX. Es ist auch eine der wichtigsten Quali-Events für die World Championship Tour und lockt daher aufstrebende Surfer aus der ganzen Welt an.

06 Mavericks

Mavericks ist einer der seltenen Big-Wave-Wettbewerbe, der in der Wintersaison 2022-23 zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder stattfinden soll. Früher fand der Contests in der Half Moon Bay in der Nähe von San Francisco irgendwann zwischen November und März statt. Wie bei den meisten anderen Big-Wave-Events ist die Planung der Wettbewerbe äußerst kompliziert, weil es nahezu unmöglich ist, vorherzusagen, wann Mavericks "on" ist. Bei schlechten Bedingungen können die Konsequenzen auf Mavericks fatal sein. Nach einer Reihe von logistischen Herausforderungen verkaufte die WSL kürzlich ihre Rechte an eine 23-jährige Frau aus der Region, die ankündigte, einen Contest für die gleiche Anzahl an Männern und Frauen und mit ausgeglichenem Preisgeld zu veranstalten.

07 Vans Pipe Masters

Banzai Pipeline wird häufig als die beste und gefährlichste Welle der Welt bezeichnet. Nach zahlreichen Änderungen und Modifizierungen des Formats wurde dieses Jahr beschlossen, die Wettbewerbsstruktur erneut zu ändern, um progressiveres Surfen zu fördern. Beim aktualisierten Format werden Airs beispielsweise besser bewertet als das traditionelle Barrel-Riding, wofür die Pipeline eigentlich bekannt ist. Beim Pipe Masters dürfen nur eingeladene Surfer teilnehmen, und in diesem Jahr sind einige Pros dabei, die normalerweise nicht dabei sind, wie Mikey February und Caity Simmers, aber auch bekannte Pipeline-Champions wie Kelly Slater, John Florence, Gabriel Medina und Italo Ferreira.

Weitere Events, die es wert sind, sie zu erwähnen:

Zusätzlich zu den sieben oben genannten Surf-Events gibt es noch drei weitere Contests, die wir nicht unerwähnt lassen konnten:

08 Red Bull Magnitude

Annie Reickert bei Red Bull Magnitude in Jaws © Christa Funk / Red Bull Content Pool

Red Bull Magnitude ist der erste reine Frauen-Wettbewerb im Big-Wave-Surfen und soll die Teilnahme von Frauen an dieser exklusiven Disziplin des Surfens fördern. Big-Wave-Surfen erfordert viel Wissen, Ausrüstung und Geld, um es zu betreiben. Es braucht Jetskis, Last-Minute-Flüge um die halbe Welt und wertvolle Tipps von erfahrenen Surfern und Filmern, um sich in dieser Disziplin einen Namen zu machen. Aufgrund der erheblichen Zugangsbarrieren und der Tatsache, dass in der Vergangenheit nicht so viele Frauen Big-Wave-Surfen betrieben haben, wurde Red Bull Magnitude ins Leben gerufen. Red Bull Magnitude stellt Filmemacher, Sicherheitsteams und finanzielle Unterstützung für eine geladene Liste von Surferinnen zur Verfügung, die während der Big-Wave-Saison auf den hawaiianischen Inseln Wellen surfen.

09 Red Bull Foam Wreckers

Red Bull Foam Wreckers in Honolulu, Hawaii © Zak Noyle / Red Bull Content Pool

Die Red Bull Foam Wreckers Tour ist eine etwas andere Art von Surf-Competition. Beschrieben wird der Contest kurioserweise als "Anti-Surf-Contest-Surf-Contest". Bei dem Event handelt es sich um einen reinen Softboard-Contest, an dem jeder teilnehmen kann. Und das Schöne daran: Es gibt kaum Regeln! Bei der Foam Wreckers Tour steht ganz klar der Spaß im Vordergrund, es kann also auch vorkommen, dass gleich mehrere Surfer die gleiche Welle surfen. Die Tour führt die Teilnehmer nach Hawaii, Kalifornien, Florida, New Jersey, Texas, North Carolina und Maryland.

10 Stab High

Stab High ist ein progressiver Surf-Wettbewerb, bei dem es vor allem um spektakuläre Airs geht. Während bei anderen Wettbewerbsformaten nur Punkte für Airs vergeben werden, gibt es bei diesem Wettbewerb 25.000 Dollar für den Gesamtsieger und 20.000 Dollar für den größten Air des Contests. Besonders für junge Surfer ist das hohe Preisgeld natürlich ein großer Anreiz. Der Contest ist in der Regel ein Garant für atemberaubende Manöver in der Luft und absolute Trickneuheiten.

Fazit

Egal, ob du professionelles Contest-Surfing auf allerhöchstem Niveau sehen möchtest, oder eine Gruppe von Surfern, die sich auf der gleichen Welle mit ihren Softboards vergnügen -- die Welt der Surf-Events ist so vielseitig wie der Swell im Pazifik selbst. Und das Beste daran: Viele der besten Surfwettbewerbe kannst du kostenlos streamen . 🤙