Das sind die 13 besten Surf-Videos des Jahres

Die Welt des Surfens ist ein nicht endender Strom an Inhalten: Neue Clips, neue Meinungen, neue Filme und neue Kampagnen - da kann man schnell einmal den Überblick verlieren. Um dir die Arbeit zu ersparen, haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und die besten Surf-Clips des Jahres gesucht – und gefunden.

Von Island bis Australien über Tahiti und Portugal - wenn irgendwo auf der Welt in legendären Barrels alles auf eine Karte gesetzt wurde, kannst du dir sicher sein, dass wir mit der Kamera dabei waren. Und das sind sie, die 13 Surf-Highlights des Jahres. Genieße die Show!

1. Chasing The Shot – Island

Die unentdeckten Wellen Islands

Die Isländer Elli Thor Magnusson und Heidar Logi bekommen hohen Besuch von Natxo González , Conor Maguire , Russ Bierke und Noah Wegrich, um sich gemeinsam auf die Jagd nach einigen der abgelegensten und perfektesten Wellen des atemberaubenden Inselstaates im hohen Norden Europas zu machen.

2. Taking Off – Miles From Anywhere

Miles from Anywhere

Die französische Surferin Michelle des Bouillons begibt sich auf einen einzigartigen Surf-Trip, um die lokale Surf-Szene und die besten Wellen der westaustralischen Wüste hautnah zu erleben.

3. Julian Wilson: The Rail Project

Julian Wilson: The Rail Project

Julian Wilson denkt über den Tellerrand hinaus: Bewaffnet mit einer schwimmenden Grindbox schreibt er im URBNSURF-Wavepool in Melbourne Geschichte und zaubert perfekte Surf-Rail-Lines ins Wasser.

4. Taking Off – Broome

Taking Off – Broome

In der Region Kimberley wartet auf die australischen Surfer Harry Bryant und Jay Davies ein seltener Zyklon-Swell. Außerdem besuchen sie Krokodile und finden lustige Wellen an einem Ort, an dem normalerweise kaum Wellen sind.

5. Made In... Baskenland

Bizkaia: The making of Mundaka

Die beliebte „Made In"-Serie kehrt wieder zurück. Dieses Mal geht es in das Land Surfens, des Cidre und des Jai Alai - das Baskenland. Der baskische Big Wave-Surfer Natxo González zeigt uns den Weg durch diese authentische und verwunschene Surf-Destination.

6. Riss

RISS

Der gefeierte Regisseur Peter Hamblin dokumentiert die Lebensgeschichte der legendären hawaiianischen Surferin Carissa Moore und begleitet sie bei der World Surf League Championship Tour auf der ganzen Welt durch alle Höhen und Tiefen der Saison 2019.

7. No Contest – Gold Coast

Gold Coast 2020

Verrückte Wellen und unglaubliche Reaktionen: Was sagen Gold Coast-Legenden wie Mick Fanning zur Absage des Eröffnungsevents der WSL Championship Tour 2020?

8. No Small Feat

Training ist alles

Auf Schritt und Tritt belgeitet die intime zweiteilige Serie zwei sehr talentierte Big Wave-Surferinnen - Emily Erickson und Izzi Gomez - auf ihren jeweiligen Trips zu den Jaws Big Wave Championships auf Maui - dem heftigsten Big Wave-Event der Welt.

9. The Other Side of Fear

The Other Side of Fear

Big Wave-Champion Mark Mathews kennt das Gefühl der Angst wie kaum jemand anderer. Seine unglaubliche Reise zurück aus dem Abgrund wird jeden inspirieren, der sich seinen eigenen Problemen im Leben stellt.

10. Sessions: Hurricane Epsilon in Nazaré

Epsilon-Swell in Nazaré

In der letzten Oktoberwoche sorgte ein später atlantischer Wirbelsturm für einen historischen und möglicherweise rekordverdächtigen Swell an der Küste Westeuropas. Und wieder einmal blickte die ganze Welt nach Nazaré. Die Big Wave-Legenden Kai Lenny , Lucas Chumbo , Justine Dupont , Andrew Cotton und Pedro Scooby ließen sich die große Show natürlich nicht entgehen.

11. Life of Kai

Aloha Mr. Lenny

Vom Surfen der mächtigsten Wellen der Welt bis hin zur Neudefinition dessen, was auf einem Surfboard möglich ist - „Life of Kai" nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise an der Seite der Surf-Legende Kai Lenny , für den es auf der Jagd nach seinen Träumen keine Grenzen gibt - weder in seiner Vorstellung noch geografisch.

12. Shaping Jordy

Shaping Jordy

Zum ersten Mal seit 10 Jahren verbringt der Surfer Jordy Smith den Winter in seiner Heimat Südafrika. Mit dem Free-Surfing Meister Mikey February begibt er sich dort auf die Suche nach den besten Wellen.

13. OUTDEH

OUTDEH