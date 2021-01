Die 10 besten Surferinnen der Welt

Auch wenn es nie einfach ist, ein Best-of zu erstellen, versichern wir dir, dass diese 10 Surferinnen den Sprung in die Liste der besten 10 mehr als verdient haben. Wir haben auf die vergangenen 30 Jahre Surfen zurückgeblickt und sind mit diesen Namen wieder in der Gegenwart aufgetaucht. Jede dieser Frauen hat den Sport auf individuelle und unwiderrufliche Weise geprägt. Lerne nun gemeinsam mit uns die besten Surferinnen der Welt kennen (in ungeordneter Reihenfolge).

1. Bethany Hamilton

Bethany Hamilton surft Teahupoo © Rip Curl

Stance: Goofy

Geburtsjahr: 1990

Größe: 1,80 m

Heimatstadt: Kauai, Hawaii

Nicht viele Surfer haben es geschafft, sich außerhalb der Surfszene einen Namen zu machen - Bethany Hamilton ist eine davon. Als erfolgreiche Amateur-Surferin überlebte sie 2003 eine grausame Haiattacke durch einen Tigerhai, der ihr einen Arm abbiss und nachdem Bethany bis zu ihrer Ankunft im Krankenhaus 60 % ihres Bluts verlor. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte! Als Autorin ihrer 2004 erschienenen Autobiografie „Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Board", kehrte die Hawaiianerin tatsächlich wieder zum professionellen Surfsport zurück - und das mit nur einem Arm. Nach Interviews bei Oprah, Ellen und der Tonight Show kam ihre Geschichte 2011 mit dem Film „Soul Surfer" auf die große Leinwand. In ihrem neuesten Biopic „Unstoppable" surft die heutige Ehefrau und Mutter „Jaws" - die gefährlichste und eine der größten Wellen der Welt. Bethany Hamilton ist zweifellos eine lebende Legende!

2. Carissa Moore

„RISS"

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1992

Größe: 1,70 m

Heimatstadt: Honolulu, Hawaii

Die aktuelle WSL-Weltmeisterin Carissa Moore befindet sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die dreifache WSL-Weltmeisterin ist aber noch lange nicht fertig und wer weiß, womöglich stecken noch drei weitere Titel in ihr. Schließlich war sie es, die die 7-jährige Regentschaft von Steph Gilmore im Jahr 2011 beenden konnte und ihren Platz an der Spitze des Sports einnahm. Carissa Moore hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie die vielleicht stärkste Surferin ist, die je auf dem Board gestanden ist. Ihr steht das „Aloha" förmlich ins Gesicht geschrieben und mit ihrem Lächeln bringt sie regelmäßig die Kommentatoren-Herzen auf der ganzen Welt zum Schmelzen. Wenn sie nicht gerade spektakuläre Manöver in den Wellen zeigt, verzaubert sie mit ihrer freundlichen Art und ihrer positiven Ausstrahlung ihre Mitmenschen - wie es sich für ein echtes Surf-Girl eben gehört!

3. Keala Kennelly

Keala Kennelly mit einem Wipe-Out in Jaws © Adam Carbajal

Stance: Goofy

Geburtsjahr: 1978

Größe: 1,67 m

Heimatstadt: Kauai, Oahu, Hawaii

Unbeeindruckt, cool und furchtlos: Besser kann man Keala Kennelly wohl kaum beschreiben. Die Hawaiianerin ist zwar vor allem für haarsträubende Big Wave-Action bekannt, 2003 war sie aber kurz davor den Weltmeistertitel bei der ASP World Tour der Frauen zu gewinnen und wurde nur knapp Zweite. Erst danach wagte sich die heutige DJane in damals für sie unbekannte Gewässer und konzentrierte sich auf die größten Wellen des Planeten. Als zweifache Gewinnerin des Billabong Pro in Teahupoo, dreifache Triple Crown-Champion und zweifache Gewinnerin des Billabong XXL Girls Performance-Awards ist sie eine der erfolgreichsten Big Wave-Surferinnen aller Zeiten. Ihre Welle 2016 in Teahupoo, Tahiti, war zwar nicht die größte Welle, die je von einer Frau gesurft wurde, dafür aber die gefährlichste, was ihr einen Platz in der ewigen Bestenliste des Surfsports bescherte.

4. Layne Beachley

Layne Beachley © [unknown]

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1972

Größe: 1,67 m

Heimatstadt: Manly, New South Wales, Australien

Kaum eine andere Frau hat den Surfsport so dominiert wie die Wettkampfmaschine aus Australien. Die Top-Surferin Layne Beachley hat zwischen 1998 und 2006 nicht weniger als 7 ASP-Titel gewinnen können und damit die Vormachtstellung ihrer damaligen Erzfeindin Lisa Andersen in den 1990er-Jahren beendet. Als wahre Ikone des Sports und Nationalheldin Australiens erhielt Beachley für ihre herausragenden Leistungen und Dienste für eine Reihe von gemeinnützigen Organisationen sogar den Titel „Officer of the Order of Australia". Außerdem wurde sie im Jahr 2000 mit der Australian Sports Medal ausgezeichnet.

5. Lisa Andersen

Lisa Andersen an ihrem Arbeitsplatz © Roxy

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1969

Größe: 1,67 m

Heimatstadt: Ormond Beach, Florida, USA

Lisa Andersen wurde von der prestigeträchtigen Zeitschrift Sports Illustrated zu einer der 100 „größten Sportlerinnen des Jahrhunderts" ernannt und hat den Surfsport geprägt wie keine andere vor oder nach ihr. Mit ihrer sanftmütigen und super-stylischen Art hat sie Mitte der 90er gleich 4 ASP-Titel gewinnen können, wobei ihre Dominanz 1997 mit 5 Siegen bei Tour-Events in nur einem Jahr den Höhepunkt erreichte. Als sie zu dieser Zeit das Cover des Surfer Magazines zierte, setzte sie damit ein unvergessliches Statement, wenn man bedenkt, wie sehr die Berichterstattung von Männern dominiert wurde. Lisa Andersens müheloser Stil und ihre coole und unbesorgte Einstellung haben heute berühmte Marken wie Roxy auf den Markt gebracht und den Stereotyp des typischen „Surfer-Girls" neu definiert.

6. Maya Gabeira

Das Leben von Maya Gabeira

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1987

Größe: 1,67 m

Heimatstadt: Rio de Janeiro, Brasilien

Die Big Wave-Queen aus Brasilien war immer schon für etwas Größeres bestimmt. Mir ihrer rauchigen Stimme und ihrem umwerfenden Aussehen konnte die selbstbewusste Maya Gabeira den Billabong XXL Gobal Big Wave-Award in der Kategorie „Best Female Performance" zwischen 2007 und 2010 gleich vier Mal in Folge gewinnen. Während sie die Winter an der Nordküste von Oahu verbrachte und mit ihrem Tow-Partner Carlos Burle immer auf der Jagd nach noch größeren Swells war, entging sie 2013 in Nazaré, Portugal, nur knapp einer Tragödie , bei der sie beinahe ertrunken wäre. Carlos konnte sie aber im letzten Moment retten und sie wurde wiederbelebt. Es war ein Schreckmoment, der den Surf-Begeisterten auf der ganzen Welt den Atem stocken ließ. Außer Maya! Im Januar 2018 kehrte sie schließlich an den Praia do Norte zurück, um an einem der verhängnisvollsten Surfspots der Welt auf einer 20,7 m hohen Welle den Rekord der höchsten jemals von einer Frau gesurften Welle aufzustellen. Ein Rekord, den sie nur ein Jahr später am selben Ort brechen würde. Angst ist für die Frau aus Rio ein Fremdwort!

7. Paige Alms

Paige Alms auf einer Riesenwelle in Jaws © Erik Aeder

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1988

Größe: 1,80 m

Heimatstadt: Haiku, Maui, Hawaii

Während Surferinnen wie Maya Gabeira durch ihre Performances beim Tow-In-Surfen regelmäßig im Rampenlicht stehen, führt Page Alms die wiederauflebende Riege der Big Wave-Surferinnen ohne Leine und Jet-Ski an. Die immer lächelnde Hawaiianerin von der Nordküste Mauis hat sich Top-Namen wie Shane Dorian, Billy Kemper, Ian Walsh angeschlossen, um auf der brutalsten Welle der Welt (Jaws) neue Maßstäbe im Paddle-In-Big-Wave-Surfen aufzustellen. Von den vier WSL Big Wave World Tour-Events konnte Paige gleich drei für sich entscheiden, wobei ihre letzte Performance bei den cbdMD Jaws Big Wave-Championships besonders spektakulär war.

8. Sofia Mulanovich

Begleite Sofía Mulánovich auf dem Trip ihres Lebens

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1988

Größe: 1,65 m

Heimatstadt: Lima, Peru

Sofía Mulánovich in Action! © Simon Williams/Red Bull Content Pool 01 / 05

Klein, aber oho: Sofía Mulánovich aus Peru hat sich vor knapp einem Jahrzehnt ein Denkmal gesetzt und kürte sich als allererste Südamerikanerin zur ASP-Weltmeisterin. Mit ihrem außergewöhnlichen Titel beendete sie 2004 außerdem die Siegesserie von keiner Geringeren als Layne Beachly. Sie ebnete damit den Weg für spätere Weltmeister aus Südamerika (von Souza über Medina bis Italo) und schlug in der Entwicklung des Sports ein völlig neues Kapitel auf. In ihrer Heimat wurde sie damals als Nationalheldin gefeiert. Sofía blieb aber weiterhin bescheiden und stellte auch noch in den darauffolgenden Saisons ihr herausragendes Können in den Wellen unter Beweis.

9. Stephanie Gilmore

Stephanie Gilmore © ASP

Stance: Regular

Geburtsjahr: 1988

Größe: 1,80 m

Heimatstadt: Kingscliff, New South Wales, Australien

Gerade als die Welt dachte Layne Beachlys atemberaubende Serie von 7 Weltmeistertitel wäre unschlagbar, tauchte 2007 plötzlich die Australierin Steph Gilmore auf, die seit 2018 ebenfalls 7 Titel in der Tasche hat. Für viele ist sie die stylischste Surferin der Welt und es stimmt: Wer sie in den Wellen gleiten sieht, dem geht das Herz auf. Aber wer denkt, dass die sympathische Surferin aus Down Under nach 7 Titel das Handtuch wirft, liegt falsch. Gilmore ist noch jung und scheint noch viel zu viel Spaß zu haben, als dass sie ihre Leidenschaft auf Wettbewerbsebene aufgeben könnte. Vielleicht kann sie die Zahl ihrer Titelsiege ja noch auf 8 erhöhen. Wir sind gespannt!

10. Caroline Marks

Caroline Marks RAW – von Seignosse bis Hossegor

Stance: Regular

Geburtsjahr: 2002

Größe: 1,65 m

Heimatstadt: Melbourne Beach, Florida, USA

Caroline Marks aus Florida hat in der Saison 2019 hinter Carissa Moore den fantastischen zweiten Platz in der World Tour belegt und damit ein klares Statement abgegeben. In der Saison davor war Marks übrigens erst 17 Jahre alt. Die kraftvolle Goofy-Footerin fährt die vielleicht beste Backside auf der Tour und lehrte ihrer Konkurrenz nach ihrem Sieg im letzten Jahr beim Boost Mobile Pro Gold Coast-Event das Fürchten. Mit einem weiteren Sieg in Portugal hatte sie den Titel schon fest im Blick. Nach dieser Saison stellt sich nur noch die Frage wann (und wie viele) Weltmeistertitel sie im Laufe ihrer Karriere gewinnen kann.