Die 11 besten Trailrunning Strecken in Deutschland

Strecke: Vom Startpunkt läuft man ins Wimbachgries hinein. Das ist eine extrem besondere Strecke, weil man hier anfangs noch im Wald läuft, bis der sich öffnet und zu einer Art Wüstenlandschaft wird. Spektakulär. Vorbei am Wimbachschloss und vorbei an der Wimbachgrieshütte und schließlich rund 1.200 Höhenmeter bergab zum Königssee und nach St. Bartholomä, der Touristen-Hotspot in Berchtesgaden. Ein krasser Kontrast zu der menschenleeren Strecke zuvor. Weiter geht’s direkt am Ufer des Königssees entlang bis zum Rinnkendlsteig und hoch zur Kührointhütte am Watzmann. Von hier folgt man den Wegweisern zurück zum Startpunkt, der Wimbachbrücke.