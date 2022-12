Diese 6 Bike Trials-Videos solltest du dir nicht entgehen lassen

Cycling Around the World Erlebe atemberaubende Zweirad-Abenteuer auf der ganzen Welt – von Bali bis Schottland und rund um den Globus.

zählen zu jenen Ridern, denen es beeindruckend gelang, die Aspekte von Trials Bike in urbanem Terrain überzeugend umzusetzen. Immer wieder schaffen sie es, neue Settings zu kreieren, kreative und innovative Wege zu finden, um ihre Disziplin in den Mittelpunkt zu rücken, und damit neues Publikum anzuziehen, das sich an den Möglichkeiten, die ein Mountainbike zu bieten hat, schlicht und einfach nicht sattsehen kann.

Das verwundert nicht wirklich. Immerhin gelten MacAskill, Wibmer und Co. als wahre Magier, wenn es darum geht, technische Skills, feinstes Bike-Handling und atemberaubende Tricks auf ihren speziell designten Trials-Mountainbikes in Szene zu setzen. Auch

Also, lehn dich zurück und verliere dich in unserer Liste der besten Mountainbike Trials-Videos, -Edits und -Filmen, die diese Athleten produziert haben. Via Red Bull TV hast du unmittelbaren Zugriff darauf.

Back in the "Video Game" mit Fabio Wibmer

von Danny MacAskill wurde über mehrere Jahre hinweg produziert. Hier sehen wir den Schotten, wie er zu seinen Street-Trials-Wurzeln zurückfindet. 2009 wurde MacAskills "Inspired Bicycles" groß gefeiert; das war jener Moment, der seine Karriere so richtig ins Laufen brachte. Seitdem fokussierte er sich eher auf konzeptionelle Videos. In diesem Edit aber sorgt er für Abwechslung und zelebriert seine Street Trials-Skills in San Francisco erneut bis aufs Äußerste.

Fabio Wibmer liebt es, Edits zu produzieren, deren Grundgedanken zunächst so abwegig erscheinen, dass man sie als einfacher Zuseher zunächst nicht glauben mag. Daneben folgen all seine Videos einem stringenten Narrativ; das ist etwas, was sich schon in

Tom Oehler ist ein ehemaliger Trials-Competition-Rider mit gutem Ruf. Der Österreicher ist bekannt für inspirierende Performances -- nicht zu vergessen ist etwa sein Rekord für den höchsten Sprung auf einem Bike (drei Meter) aus einem stehenden Start heraus. In seinem Edit macht er sich auf in die Dolomiten, um Trials-Riding ins italienische Gebirge zu bringen. Er stellt sich der Challenge enger Trails auf schwindelerregender Höhe und es ist nur allzu verständlich, dass manche dieser Situation höchste Vorsicht verlangen. Zwanzig Jahre Trials-Erfahrungen sind hier unerlässlich.

