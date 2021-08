World Cup-Highlights: Die 5 spannendsten Rennen in Val di Sole

Die Downhill-Rennen in Val di Sole haben es so an sich, dass sie für spannendes Chaos sorgen - mitverantwortlich ist da die gefürchtete Strecke selbst, die ihren Namen "Black Snake" wahrlich verdient hat. Was einmal ein Gewirr an Wurzeln, Felsen und lehmigem Unterboden war, wurde über die Jahre zu einer Strecke, die Jahr für Jahr ein echtes Highlight im UCI World Cup-Kalender ist. Als Vorbereitung auf die

werfen wir einen Blick zurück auf die ikonischsten Rennen auf dem italienischen Track.