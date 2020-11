Die 5 besten Ultrarunning-Streifen auf Red Bull TV

Sei hautnah bei den Athleten dabei, die die einfachste Sportart zu einem Extrem treiben, das sich viele von uns nicht vorstellen können. Laufend bringen sie ihre Körper an ihre Grenzen, überqueren Gebirgsketten und raues Terrain, während sie nur ein Ziel im Auge haben: die Bestzeit zu schlagen. In diesen Filmen tauchst du ein in die Welt der Ultrarunner!