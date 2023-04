Legendäre Videospiel-Rennstrecken: Unsere Top 10

Jack Miller A race-winning MotoGP™ rider, Australia's Jack Miller has impressed ever since making the move directly from Moto3™ to the top class.

Sébastien Loeb Die Dominanz des französischen Fahrers Sébastien Loeb in der Welt der Rallyefahrer hat ihm den Spitznamen "Le Patron" oder "The Boss" eingebracht.

Bereits seit den 1970er-Jahren geben wir in Rennspielen auch virtuell Vollgas, dabei ist das Racing-Genre so vielfältig wie der Motorsport selbst.

Die schiere Länge von über 20 Kilometern und, in der aktuellen Ausführung, ganze 73 Kurven machen eine Runde auf der Nordschleife zu einem Adrenalinrausch, der seinesgleichen sucht. Wem das noch nicht reicht, der wagt sich alternativ an die Langstrecken-Variante, die die Nordschleife mit der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings verbindet.

Mit seinen ikonischen Felsformationen und drei Tunneln hat sich Trial Mountain für immer in das Gedächtnis der GT-Fanbase gebrannt. Wer erinnert sich nicht gerne an das PS2-Debüt zurück, als die durch die Baumkronen strahlende Sonne die Kinnlade der virtuellen Rennfahrerinne und Rennfahrer herunterklappen ließ?

Mal abgesehen von den malerischen herbstlichen Ahornbäumen, die die Strecke umgeben, bietet der Kurs alles, was eine schöne Strecke auszeichnet. Nicht zuletzt die langgezogene Rechtskurve nach dem Start und der knifflige Vollgas-Knick am Ende der Runde machen die Piste auch zu einem der anspruchsvollsten Kurse der Forza-Reihe.

„Race to the Clouds"

Das „Race to the Clouds“ auf dem namensgebenden, 4.301 Meter hohen, Berg in den US-amerikanischen Rocky Mountains ist eine der, wenn nicht sogar die, legendärste Offroad-Strecke der Welt und war natürlich auch Bestandteil verschiedener Rennspiele.

in DiRt Rally, in dem Offroad-Legende

Gerne erinnern wir uns an den Husarenritt an Bord des knapp

Relive Sebastien Loeb's run up Pikes Peak Hill Climb in 2013 when the Frenchman smashed the record.

dem wohl bekanntesten Langstreckenrennen der Welt. Natürlich durften wir in der Vergangenheit in etliche Racern unsere Runden auf dem rund 13,6 Kilometer langen Kurs drehen und das sogar die vollen, echten 24 Stunden lang.

Der legendäre Circuit de la Sarthe ist Heimat der 24 Stunden von Le Mans , dem wohl bekanntesten Langstreckenrennen der Welt. Natürlich durften wir in der Vergangenheit in etliche Racern unsere Runden auf dem rund 13,6 Kilometer langen Kurs drehen und das sogar die vollen, echten 24 Stunden lang.

