Highlight-Garantie: Das sind die besten fünf Weltcup-Rennen aus Albstadt

Angefangen bei Katastrophen in der Mechanik, bis hin zu extremem Wetter, herausragenden Performances und massiven Crashes - in Albstadt ist mitreißende Action garantiert. Das hat auch mit dem Streckenlayout zu tun: Der technisch anspruchsvolle Track schlängelt sich auf steilen Anstiegen und Abfahrten hoch und runter, während massive Drops, Felsen und mehr den Fahrern das Leben nicht unbedingt einfacher machen. Und wenn es einmal regnet, dann regnet es richtig - das Herren-Rennen 2019 ist dafür Beweis genug.

Seit seiner Aufnahme in den UCI Weltcup-Kalender im Jahr 2013 hat Albstadt gezeigt, dass es intensives Racing zu bieten hat, das Momente generiert, die uns in Erinnerung bleiben. Das sind die fünf besten davon.

