Das sind die 7 besten WRC-Videos von Red Bull

besucht Mike Thierry Neuville. Der belgische Rallye-Fahrer war in der World Rally Championship schon einige Male erfolgreich unterwegs und gilt als ein herausragendes Talent in der Welt des Motorsports. Mike Chen organisiert einen Helikopterflug, während Neuville seine Auto-Sammlung vorstellt - jene Autos, die ihm vom Junioren-Level bis hin in die Weltmeisterschaft trugen. Am Ende liefern sich die beiden ein Duell im Kart.