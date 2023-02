Die besten Minispiele der Yakuza-Reihe

Die Yakuza-Reihe (die mittlerweile international den Namen “Like a Dragon” trägt) ist bekannt für spannende Geschichten, toll geschriebene Charaktere und eine offene Spielwelt voller Nebenmissionen. Doch in jedem Teil warten auch unterschiedliche Mini-Games darauf, von euch entdeckt zu werden. Manche davon sind einfach kurze Ablenkungen, andere bieten tieferes Gameplay mit definierten Sub-Systemen.

Wir haben euch einmal die zehn besten Minispiele aus dem Yakuza-Universum heraus gesucht.

10. Karaoke (Mehrere Teile)

Der Yakuza-Klassiker . Sogar in Like a Dragon: Ishin, welches im Japan des 19. Jahrhunderts spielt, ist es möglich, vor einem Publikum ein Ständchen zu geben. Dabei haben die Songs, die ihr hier performt mittlerweile echten Kultstatus in der Gaming-Welt. Vor allem Baka Mitai und 24-hour Cinderella sind absolute Favoriten der Fans.

Dabei ist das Minispiel an sich allerdings relativ einfach. Es handelt sich um ein simples Rhythmus-Game , welches teilweise nicht einmal wirklich auf dem Takt funktioniert. Aber es geht hier auch mehr um die teilweise absurden Auftritte der Hauptcharaktere, und weniger um das Gameplay an sich.

9. U.F.O-Catcher (Mehrere Teile)

Es sind die kleinen Dinge in Yakuza-Games, die einen für lange Zeit beschäftigen. Und die Greifautomaten sind hierfür das perfekte Beispiel. Es kann süchtig machen die unterschiedlichen Figuren und Maskottchen zu sammeln.

Dabei kann man dieselben Strategien wie im echten Leben nutzen, um die Goodies innerhalb der U.F.O-Catcher erfolgreich herauszuziehen. Werft sie um, schiebt sie durch die Gegend und sackt sie ein. Das macht vor allem in Teilen der Reihe Spaß, in denen ihr diese dann auch noch irgendwo ausstellen könnt.

8. Arcade-Games (Mehrere Teile)

Doch in den Spielhallen könnt ihr noch mehr tun, als Figuren und Plushies aus einem Automaten zu retten. In jedem Teil der Reihe steht euch eine Vielzahl unterschiedlicher Arcade-Games aus dem Hause Sega zur Verfügung.

Dabei spielt ihr Klassiker wie Outrun, Afterburner oder Space Harrier , aber auch moderne Games wie Virtua Fighter 5 . Letzteres sogar bei Bedarf im Versus-Mode gegen andere Spieler. Damit bieten die Spiele nicht nur eine kleine Sammlung von Sega-Retro-Games, sondern verstärken noch mehr das Gefühl, als wäre man wirklich in einer japanischen Stadt mit allen seinen Entertainment-Angeboten unterwegs.

9 Min Arcades Old and young alike discuss the importance of Japan's vibrant and flourishing arcade scene.

7. Schneeballschlacht (Yakuza 5)

Yakuza 5 bietet euch einen Ego-Shooter der besonderen Art. Hier wird nicht geballert, sondern mit Schneebällen geworfen. Dabei gilt es geschickt den Angriffen eurer Gegner auszuweichen und selbst Treffer zu landen, um Punkte zu sammeln.

Dabei steht euch immer nur eine bestimmte Anzahl von Schneebällen zur Verfügung. Geht euch die Munition aus, müsst ihr an den Rand der Arena, um euer Arsenal erneut aufzufüllen.

6. Cabaret Club Manager (Yakuza 0)

Ein Manager-Spiel der besonderen Art. Als Majima Goro helft ihr in Yakuza 0 einem kleinen Cabaret Club in Sotenbori auf die Sprünge. Sotenbori basiert hier auf Dotonbori, einem Stadtteil der Stadt Osaka. Ein Cabaret Club ist eine Einrichtung, in der Gäste gemeinsam mit den Damen des Hauses Getränke trinken und Gespräche führen können.

Jede Lady hat andere Stärken für euren Cabaret-Club © Sega

Dabei bietet das Minispiel zwei Bereiche: Zum einen gilt es neue Damen für euren Club zu rekrutieren , oder den bestehenden Stab durch Konversationstraining oder neue Kleidung zu verbessern . Jedes Mitglied hat unterschiedliche Stärken. Sobald der Club öffnet, gilt es dann, die beste Begleitung für die zahlenden Kunden herauszusuchen. Zusätzlich müsst ihr dabei auch auf die Handzeichen eurer Belegschaft achten. Diese zeigen euch, wenn ein Tisch ein weiteres Getränk oder beispielsweise einen frischen Aschenbecher benötigt.

Im Cabaret-Club müsst ihr die Bedürfnisse eurer Kunden bedienen © Sega

5. Slot Car Racing (Yakuza 0, Yakuza Kiwami)

Wer als Kind gerne mit einer Carrera-Bahn gespielt hat, der fühlt sich beim Pocket Circuit sofort wie Zuhause. Hier geht es darum, mit einem Miniaturauto gegen die Boliden der Konkurrenz zu gewinnen. Die Fahrzeuge bewegen sich dabei auf einer vorgefertigten Bahn. Lenken müsst ihr nicht. Allerdings ist es wichtig, euren Boost im Auge zu behalten. Damit ihr eure Siegeschancen in der In-Game-Liga erhöhen könnt, ist es möglich euren Mini-Racer mit unterschiedlichen Teilen aufzuwerten.

Slot Car Racing ist übrigens auch im echten Leben ein beliebter Sport. Alles basierend auf den kleinen Rennbahnen, auf denen man als Kind bereits seine Runden gedreht hat.

4. Baseball (Yakuza 6)

In mehreren Teilen der Reihe kann man ein paar Bälle in Batting Cages schlagen. Das ist generell auch eine nette Ablenkung, die in die Richtung der Minispiele wie Karaoke geht.

Das Baseball-Mini-Game bietet Strategie- und Action-Einlagen © Sega

Yakuza 6 treibt das ganze etwas weiter und baut ein komplettes System um den in Japan extrem beliebten Sport auf. Ihr baut ein Team, stärkt eure Bindung und geht auch selbst auf. Dafür sucht ihr nach neuen Talenten und fügt sie eurer Aufstellung hinzu. Geschlagen werden darf auch. Hier nutzt das Spiel dieselbe Mechanik wie in den zuvor erwähnten Batting Cages.

3. Clan-Creator (Yakuza 6)

Doch Yakuza 6 bietet noch mehr. Der Clan-Creator ist vermutlich eines der tiefsten Mini-Games der gesamten Reihe. Prinzipiell handelt es sich dabei um eine Art umgedrehtes Tower Defense: Ihr baut eine Gang auf und platziert eure Mitglieder in kleinen Levels, um die gegnerische Truppe zu besiegen.

Damit erinnert der Clan-Creator etwas an Mobile Games wie Clash Royale. Ähnlich wie in diesem Titel kosten eure Einheiten Energie und werden am unteren Bildschirmrand dargestellt. Und das erfordert mehr Strategie als man zuvor erwarten mag. Für Clash Royale hat Red Bull sogar seine eigene Turnierserie: Red Bull M.E.O .

2. Dragon Kart (Yakuza: Like a Dragon)

Im siebten Teil der Reihe schwingt ihr euch in Go-Karts und tretet gegen eine ganze Reihe von skurrilen Racern an. Dabei orientiert sich das Mini-Game natürlich an Titeln wie Super Mario Kart oder Crash Team Racing .

Es ist zudem überraschend tief. Euch erwarten mehrere Kurse und die Möglichkeit, euer Gefährt aufzurüsten. Es macht großen Spaß die Straßen und Gassen, in denen man sich sonst mit bösen Jungs prügelt, in einem Kart zu erleben.

1. Kamuro Of The Dead (Judgment)

Der Lightgun-Shooter House of the Dead ist ein echter Arcade-Klassiker von Sega. In dem Yakuza-Spin-Off Judgment haben sie es sich hier nicht nehmen lassen, und eine vollwertige Adaption des Spiels zu verbauen.

Kamuro Of The Dead spielt, wie der Name vermuten lässt, in Kamurocho, was dem reelen tokioter Stadtteil Kabukicho nachempfunden ist. Insgesamt warten hier fünf Stages und ein Bonuslevel darauf abgeschlossen zu werden.

Auf der Suche nach Tipps? Hier gibt es den besten Einsteigerguide für die Games der Yakuza-Reihe .