Die besten Day Partys & Festivals für deinen Sommer

Was gibt es Schöneres als eine ausgelassene Day Party? Ganz klar: eine, die mehrere Tage dauert – besser bekannt als Festival. Für echte Musikliebhaber:innen gehört es zur DNA der elektronischen Szene, schon dann auf dem Dancefloor zu stehen, wenn die Sonne noch am Himmel steht. Von den frühen Acid-House-Events in Großbritannien bis hin zu ikonischen Großveranstaltungen wie der Love Parade in Berlin zieht sich diese Tradition durch die Geschichte der Clubkultur.

Von London bis Lissabon, von Berlin bis Budapest: Sommerfestivals bringen Menschen, Artists und Communitys aus aller Welt zusammen, um Musik gemeinsam zu erleben und zu feiern. Dabei hat sich auch die Idee der Day Party weiterentwickelt. Was einst als eintägiges Event begann, ist heute oft ein mehrtägiges – manchmal sogar mehrwöchiges – Erlebnis. Und nicht selten geht die Party weit über den Sonnenuntergang hinaus.

Für Day-Party-Aficionados wird die Auswahl da schnell zur Herausforderung. Doch warum sich festlegen? Ob EDM, Rap, Pop, Rock oder ein eklektischer Mix aus allem – diese Festivals bieten für jeden Geschmack das Richtige. Also: Ticket sichern, Sonnenbrille einpacken und eintauchen. Der Sommer wartet nicht.

01 Red Bull Midsummer

Wo: Berlin, New York, Tokio, Mumbai, Wien, London, Los Angeles

Wann: 20. Juni 2026

Red Bull Midsummer findet in sieben Städten auf der ganzen Welt statt. © Bleron Llugiqi/Red Bull Content Pool

Red Bull Midsummer knüpft an die Wurzeln der elektronischen Musik an – von den frühen Acid-House-Partys bis zur legendären Open-Air-Kultur auf Ibiza – und denkt dieses Erbe konsequent global weiter. Analog zur Reise der Sonne um die Welt entfaltet sich auch dieses 28-stündige, synchronisierte Event rund um den Globus – mit Stopps in Metropolen, die näher sind, als du denkst.

Den Auftakt macht Tokio , wo der britische Produzent Vegyn als Headliner den Startschuss gibt. Von dort aus zieht die Party weiter nach Wien , wo der australische DJ-Superstar und Producer FISHER mit seinen treibenden Club-Sounds übernimmt. In Berlin wartet ein Secret Headliner auf die Crowd, davor legen unter anderem DJ Seinfeld und X.Club auf. In Mumbai bringt Arjun Vagale die Crowd zum Beben, bevor – nach zahlreichen weiteren Stationen und durchfeierten Stunden – TOKiMONSTA in Los Angeles den finalen Act liefert und mit ihrem hybriden, beatgetriebenen Sound den Abschluss markiert.

Kurz gesagt: Red Bull Midsummer ist ein globales Schaufenster der elektronischen Musikkultur – eine riesige, grenzüberschreitende Feier der Sounds, die wir lieben, in einigen der spannendsten Städten der Welt. Das Besondere: Alle sieben Events werden in Echtzeit übertragen und über Live-Portale miteinander verbunden. So verschmelzen die einzelnen Dancefloors zu einem einzigen, weltumspannenden Erlebnis.

Bei der Berlin-Edition von Red Bull Midsummer dürfen sich Partygänger:innen unter anderem auf einen eigenen Floor freuen, der von Refuge Worldwide kuratiert wird.

02 Notting Hill Carnival

Der Notting Hill Carnival hat sich zu einem modernen Phänomen entwickelt. © Jake Turney/Red Bull Content Pool

Wo: Straßen von Notting Hill, London, W10/W11

Wann: 29. bis 31. August 2026

Wenn es um heimische Festivals in Großbritannien geht, denken alle sofort an den Notting Hill Carnival. Er ist nicht nur eines der ältesten noch stattfindenden Festivals Großbritanniens, sondern mit einer Million Teilnehmer:innen auch eine der größten Day Partys der Welt. Ursprünglich als Möglichkeit für die Mitglieder der Windrush-Generation, ihr Erbe in ihrer neuen Heimat in West-London zu feiern, wurde der Carnival (wie er von den Einheimischen genannt wird) zu einem modernen kulturellen Phänomen, das alle Menschen willkommen heißt.

Sei dabei, wenn sich die Straßen von Notting Hill in ein Meer aus Farben, Musik und Lebensfreude verwandeln. Sobald die kunstvoll gestalteten Parade-Wagen in Bewegung kommen, liegt der Duft von frisch gegrilltem Jerk Chicken in der Luft, während pulsierende Steeldrums den Takt vorgeben. Farbenfrohe Kostüme, mitreißende Tänze und mächtige Soundsysteme ziehen durch die Straßen und machen jede Ecke zum Erlebnis. Mehr als 300 Stände laden dazu ein, die Vielfalt der karibischen Küche zu entdecken – begleitet von von Socca und Reggae. Ein Fest, das die Kultur, Energie und Lebensfreude der Karibik mitten in die Stadt bringt.

03 Tomorrowland

Wo: Boom, Belgien

Wann: 17. bis 19. Juli 2026 (Wochenende 1) und 24. bis 26. Juli 2026 (Wochenende 2)

Liebst du EDM? Liebst du es, dich zu verkleiden? Magst du Glitzer und Make-up? Dann ist das belgische Megafestival genau das Richtige für dich. Hier gilt: mehr ist mehr. Konfetti? Klar. Discokugeln? Selbstverständlich. Ein Vulkan als Bühnenspektakel? Warum nicht gleich alles auf einmal.

Mit insgesamt 14 Bühnen, verteilt auf zwei Wochenenden, liefert das Festival ein Nonstop-Erlebnis, bei dem die Energie nie abreißt. Jede Stage hat ihren eigenen Vibe, jeder Moment fühlt sich größer an als der letzte. Und als wäre das nicht genug, expandiert das Konzept weiter: 2026 feiert das erste Tomorrowland Thailand Premiere – und bringt die ikonische Festival-Magie direkt an einen tropischen Strand. Kurz gesagt: opulent, überdreht und absolut unvergesslich.

04 Coachella

Wo: Indio, USA

Wann: Mitte April

Das Coachella, das jedes Jahr Mitte April 10 Tage lang stattfindet, hat sich zu einem wahren Festival-Giganten in der Wüste entwickelt. Durch die Nähe zu Los Angeles ist es auch das angesagteste Festival der Welt, bei dem TikTok-Stars, Kardashians und aufstrebende Musikstars fast garantiert anwesend sind. Wenn du Lust auf Selfies mit Superstars hast, dann bist du hier genau richtig. Wenn nicht, kannst du es ruhiger angehen lassen und die einzigartige Wüstenstimmung genießen, während du dir große Namen wie Sabrina Carpenter, Beyonce, Justin Bieber und Ethel Cain anschaust. Aber nicht nur Pop-Acts sind zu sehen - auch Rockfans kommen auf ihre Kosten: Turnstile, The Strokes und 2026 (sorry, du hast es gerade verpasst) auch auch die Band Geese.

Coachella - der Festival-Gigant in der Wüste. © Maria Jose Govea/Red Bull Content Pool

05 MUTEK

Wo: Montreal, Kanada

Wann: 25. bis 30. August 2026.

MUTEK steht für Electro pur! © Rodrigo Jardón Galeana/Red Bull Content Pool

Planst du eine Reise nach Kanada? Dann liefert dir das MUTEK-Festival den perfekten Anlass. Im Musée d’art contemporain de Montréal beheimatet, verbindet das Event avantgardistische Kunst mit elektronischer Musik – und steht europäischen Szene-Festivals in Sachen Coolness in nichts nach. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich MUTEK ganz der elektronischen Klangforschung verschrieben. Neben klassischen Electro-Sets erwarten dich auch Acts aus Ambient, Drone und Microhouse – ein Line-up für alle, die gerne tiefer in die feineren Nuancen elektronischer Musik eintauchen.

Und keine Sorge: Anders als bei manch selbsternanntem Hipster-Treff brauchst du hier kein Spezialwissen, um auf deine Kosten zu kommen. Die Atmosphäre ist offen, neugierig und angenehm entspannt – ganz im Sinne der kanadischen Gastfreundschaft. Falls Montréal gerade nicht auf deiner Reiseroute liegt: MUTEK ist längst global unterwegs und macht unter anderem auch in Mexiko City und Tokio Station. Heißt: Das nächste inspirierende Festival-Erlebnis ist vielleicht näher, als du denkst.

06 Primavera Sound

Wo: Barcelona, Spanien

Wann: 3. bis 7. Juni 2026

Einzigartige Atmosphäre am Mittelmeer beim Primavera Sound. © Luis Vidales/Red Bull Content Pool

Der Parc del Fòrum verwandelt sich diesen Sommer erneut in einen Hotspot für eines der renommiertesten Musikfestivals Europas – mit klarem Fokus auf Sound statt Selbstdarstellung (auch wenn Letzteres natürlich nicht ganz zu kurz kommt). Acts wie Gorillaz, The xx und The Cure wissen längst: Primavera ist ein Pflichttermin. In den vergangenen Jahren haben auch spannende neuere Namen wie Wet Leg, Little Simz und Doja Cat die Bühnen erobert.

Heißt: Egal, ob du auf ikonische Headliner oder die spannendsten Newcomer:innen aus bist – hier findest du beides. Was sie alle verbindet? Ein kompromisslos guter Musikgeschmack und ein Line-up, das Genregrenzen spielerisch auflöst. Dazu kommt eine starke Auswahl an europäischer Elektronik, die dich bis tief in die Nacht trägt. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, sorgt die Nähe zu den Balearen zumindest gedanklich für genau die richtige Dosis Erholung, bevor es wieder zurück auf den Dancefloor geht.

07 Sziget Festival

Wo: Budapest, Ungarn

Wann: 11.-15. August 2026

Wenn du noch nie auf der Óbuda-Insel warst, hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Mit mehr als 350.000 Besuchern jährlich ist das Sziget das Juwel der mitteleuropäischen Musikszene. Erfrischenderweise gibt es hier mehr als nur Tanzmusik. Wenn du auf Jazz, Metal, Folk oder Pop stehst, ist hier etwas für dich dabei, denn die Stadt erwacht an 50 Veranstaltungsorten mit über 200 Künstler:innen zum Leben. In deiner Freizeit kannst du das beste Essen Ungarns probieren, dir eine Ausstellung ansehen und sogar den Zirkus besuchen. Das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, das zum Glück jedes Jahr stattfindet.

08 Outlook

Wo: Tisno, Kroatien

Wann: 23. bis 27. Juli 2026

Etwas für alle Beat-Liebhaber:innen da draußen: Kaum ein EDM-Festival kommt ohne einen Verweis auf das legendäre Outlook Festival in Kroatien aus. Eine Woche lang im Juli verwandelt sich die malerische Region der Gespanschaft Šibenik-Knin in einen Hotspot für Fans elektronischer Musik. Musikalisch reicht die Bandbreite von Breakbeat über klassischen Four-on-the-Floor bis hin zu UK-inspiriertem Two-Step. Je tiefer du eintauchst, desto mehr Facetten entdeckst du – nicht zuletzt, weil die Partys bis weit in die Nacht hinein andauern. Besonders begehrt sind die Boots- und Strandpartys, bei denen Acts wie Goldie und Alix Perez für unvergessliche Sets sorgen.

Zwar gibt es mit einer Schwesterveranstaltung auf dem Gelände von Cholmondeley Castle in Großbritannien eine Alternative – doch seien wir ehrlich: Ein Festival an der kroatischen Küste hat seinen ganz eigenen Reiz.

09 EDC Las Vegas

Wo: Las Vegas Motor Speedway, Nevada

Wann: 15., 16. und 17. Mai 2026

Kein Ort kann Party so gut wie Vegas! Und der Electric Daisy Carnival (EDC) ist da keine Ausnahme. Das mehrtägige Spektakel zählt zu den größten Festivals für elektronische Musik weltweit und vereint EDM, House, Techno und Dubstep in einer Kulisse, die ihresgleichen sucht. Drei Nächte lang verwandelt sich die Wüste in ein neongetränktes Paralleluniversum: mit gigantischen Bühnen, atemberaubenden Visuals und einem Line-up, das die Crème de la Crème der Szene versammelt.

Doch EDC ist mehr als nur Musik – Fahrgeschäfte, spektakuläre Feuerwerke und aufwendige Kunstinstallationen machen das Festival zu einem immersiven Gesamterlebnis. Man kann es sich vorstellen wie eine Las-Vegas-Show auf Steroiden – nur mit deutlich besserem Soundtrack. In diesem Jahr kommt noch ein besonderer Anlass dazu: Das Festival feiert sein 30-jähriges Jubiläum. Wenn es also je einen Moment gab, alles auf eine Karte zu setzen, dann ist es genau dieser.