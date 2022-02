Die besten League of Legends-Spieler aller Zeiten

Der Südkoreaner von SK Telecom T1 ist seit März 2013 Profispieler und eroberte die kompetitive Szene im Sturm. In dieser Zeit gewann der 25-Jährige dreimal die Weltmeisterschaft, das wichtigste Turnier des Jahres, und ist der einzige professionelle LOL-Spieler, der seit fast neun Jahren unter derselben Organisation spielt.

Lee Sang-hyeok gilt als GOAT in League of Legends

Bekannt ist er für zahlreiche Outplays, beispielsweise als Zed gegen Ryu‘s Zed oder sein Solokill in seinem Auftaktspiel gegen Ambition, der damals als der beste Midlaner angesehen wurde.

Zudem hat Faker neun regionale Titel in der höchsten koreanischen Liga sowie diverse weitere Erfolge auf dem Konto. Faker steht für Superlativen aller Art und besticht auch Jahre nach seinem Debüt durch konstant starke Leistungen. Über den Superstar wird die Szene auch lange nach seinem Karriereende noch sprechen.

Einer der mechanisch besten Spieler weltweit ist der 24-Jährige Chinese Uzi. Als Spieler mit den meisten Kills in professionellen Spielen, sowohl regional als auch international, stach er immer aus der Menge der Adc’s hervor. Bekannt ist er für seine gefürchtete Vayne, mit der er drei von insgesamt fünf Pentakills in der LPL hatte.

Dieses Jahr kam er aus seinem eineinhalb-jährigen Ruhestand zurück und hat sich dem Team von Bilibili Gaming angeschlossen, was für viele Fans ein Schock war, da Uzi seine ganze Karriere unter der Flagge von RNG verbracht hat. Zwar hat er viele regionale Titel geholt, aber noch nie konnte er die World-Championship gewinnen. Ein Ziel, das Uzi schon immer hatte und noch erreichen will!

Vor Fakers Zeit gab es nur einen besten Midlaner und das war Ambition. Nachdem er 2011 dem Team MiG Blaze beigetreten ist, konnte er viele internationale Erfolge feiern. Bis 2014 spielte der 29-Jährige Midlane, aber entschied sich dann in den Jungle zu wechseln. Im Nachhinein zeigte sich das als eine der besten Entscheidungen, die er treffen konnte, da er mit dem Team Samsung Galaxy im Jahr 2017 die Weltmeisterschaft gewann.

Nach einer unglaublichen Karriere in den Ruhestand getretene Kang Chan-yong