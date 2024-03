Jeder Atemzug flutet kalte Winterluft in die Lungen - anstrengend sind sie ja schon, diese Skitouren. Wenn in der Abfahrt die Schneekristalle in der Sonne funkeln und Spuren wie Kunstwerke am Berg zurückbleiben, sind die Mühen des Aufstieges schnell vergessen. Damit du dein Skitouren-Abenteuer genießen kannst, kommt hier deine Safety Notice von Nadine Wallner, Freeride-Profi und Berg- und Skiführerin:

"Skitouren im Gelände sind Unternehmungen in alpiner Umgebung. Wissen und Erfahrung im Umgang mit Schnee- und Wetterverhältnissen sowie das Mitführen und der gekonnte Umgang mit LVS Notfallausrüstung sind absolute Grundvoraussetzungen." Nadine hat auch einen Tipp parat:

Lokale Guides kennen nicht nur die Verhältnisse, sie zeigen dir auch die Hidden Gems und sorgen für einen sicheren, erfüllten Skitag. Nadine Wallner

Mehr zum Thema Snow Safety und Lawinenkunde findest du HIER .

Von Berchtesgaden bis an den Arlberg führen uns die Skitouren-Profis Nadine Wallner und Toni Palzer - okay, der ist jetzt Rad-Profi, aber im Winter noch immer fleißig auf Ski unterwegs. Da ist sicher auch was für dich dabei, denn: Skitouren liegen voll im Trend - ab in die Berge, ab auf die Bretter!

Toni Palzer tankt nach einer early bird Session in Berchtesgaden auf © Anderl Hartmann / Red Bull Content Pool

01 Hirschkaser - Tonis Trainingsberg

Kurz und knackig auf den Spuren des jungen Toni Palzer: Der Anstieg zum Hirschkaser am Hochschwarzeck in Ramsau bei Berchtesgaden ist mit 350 Höhenmetern der Kürzeste in dieser Story. Genau richtig für Skitouren-Einsteiger:innen. Die Felle unter die Ski geklebt und los geht’s durch Fichtenwälder und über Lichtungen. Mal steil, mal flach und die Berge des Nationalparks Berchtesgaden stets im Blick. Nach Gipfelsnack und Sonnenbad dann in entspannten Turns über die breite Skitrasse zurück zum Ausgangspunkt.

Hier liegen Toni Palzers Wurzeln, hier ist er groß geworden. Speziell in jungen Jahren, während seiner Ausbildung, sei der Hirschkaser der perfekte Trainingsberg nach der Arbeit gewesen.

Ideal für ein hartes Intervalltraining - mein Rekord liegt bei 11 Minuten. Dank der Bergwirtschaft und dem Ausblick aber auch das ideale Ziel für Anfänger:innen oder Familien. Anton Palzer

Startpunkt: Hochschwarzeck, Ramsau bei Berchtesgaden Länge (Aufstieg und Abfahrt): 4km Höhenunterschied: 350hm Höchster Punkt: Hirschkaser, 1385m Schwierigkeit: 1 von 5 Sternen

Anton Palzer © Hans Herbig / Red Bull Content Pool

02 Jenner über Königsbachalm

„Der Kenner fährt am Jenner!“, wird seit jeher geworben. Touring hoch über dem Königssee: Die Skitourenroute führt nur kurz entlang der Piste und zweigt dann ab auf die sogenannte „Hochbahn“. Eine kurze Rast am Aussichtspunkt beim „Blauen Kastl“ ist Pflicht. Der Tiefblick zum Königssee ist beeindruckend und erinnert an eine norwegische Fjordlandschaft. Flach vorbei an der Königsbachalm und schließlich in steiler Spur bis zur Bergstation der Jennerbahn.

Wer nach gut 1000 Höhenmetern noch Kraft in den Beinen hat, macht sich auf zum Gipfelsturm. Der Watzmann auf Augenhöhe, der Königssee zu Füßen - diese Panorama lässt den Kraftakt des Uphills schnell vergessen. Bei der Abfahrt dann die Qual der Wahl: Skigebiet oder Off-Piste, je nach Verhältnissen und persönlichem Können stehen mehrere Optionen zur Auswahl.

Der Jenner ist sehr schneesicher und in allen Expositionen ein toller Skiberg. Anton Palzer

Neben vielen Trainingseinheiten konnte Toni beim großen Klassiker der Skitourenrennen in Deutschland, dem Jennerstier, seinen ersten Deutschen Meister Titel holen.

Startpunkt: Schönau am Königssee 1874m Länge (Aufstieg und Abfahrt): 14,5km Höhenunterschied: 1200hm Höchster Punkt: Jenner Schwierigkeit: 3 von 5 Sternen

Toni Palzer beim Skibergsteigen. © Hans Herbig / Red Bull Content Pool

03 Durch das Watzmann Kar auf des Königs 3. Kind

König Watzmann war einst ein rauer und wilder König. Erstarrt und versteinert sind der König, seine Frau und die 7 Kinder heute das Wahrzeichen des Berchtesgadener Talkessels. Die anspruchsvolle Skitour führt durch das Watzmann Kar auf das 3. der 7 Kinder.

Speziell im Frühjahr müssen die ersten Meter meist zu Fuß und mit den Skiern am Rucksack bewältigt werden. Spätestens ab der „Benzinkurve“, der Abzweigung vom Forstweg in den Lärchenwald geht es dann aber auf dem weißen Teppich los. Auf die steilen Spitzkehren im Wald folgt offenes und flacheres Gelände im Watzmann Kar. Zu früher Stunde pfeift einem bissig kalt der Bergwind entgegen.

Im Switchback-Modus die Flanke zum Gipfel hinauf kann sich ganz schön ziehen. Der Blick in die berüchtigte Watzmann-Ostwand lädt zum Verweilen ein. Aber hey, da war ja noch was: Felle ab, Skischuhe verriegeln und getreu dem Motto „Respect the Kurzschwung“ Schwung für Schwung Zöpfe in König Watzmanns weißes Kleid flechten. Wie Toni Palzer, denn auch hier liegen die Wurzeln seiner Karriere als Skibergsteiger - die Watzmann-Gams war alljährlich das letzte Rennen seiner Saison.

„Eine Tour für Profis, hier muss alles passen! Ich gehe am liebsten im Frühjahr in das Watzmann Kar. Oft sind die Täler schon grün, das Kar aber leuchtend weiß und nach jeden Niederschlag prall gefüllt mit frischem Pulverschnee. Anton Palzer

Startpunkt: Hammerstiel, Schönau am Königssee Länge (Aufstieg und Abfahrt): 15km Höhenunterschied: 1450hm Höchster Punkt: 3. Watzmannkind, 2167m Schwierigkeit: 5 von 5 Sternen

Nadine Wallner weiß ein Schneeprofil zu lesen - safety first! © Syo van Vliet / Red Bull Content Pool

04 Spuller Schafberg - Nadine Wallners Backyard

Von den Berchtesgadener Alpen westwärts an den Arlberg. Selbst in schneearmen Wintern dumpt es regelmäßig in den Bergen zwischen Vorarlberg und Tirol. So ziemlich jede Nordwestströmung staut und entlädt sich erstmal am Arlberg. Der Spuller Schafberg ist ein Klassiker im Lechquellengebirge und die technisch herausforderndste Tour in dieser Auswahl. Trotzdem ist sie, laut Nadine Wallner, an sonnigen Frühlingstagen einer der Hotspots am Arlberg.

Nadine Wallner © Mirja Geh / Red Bull Content Pool Beim Aufstieg von Zug am Lech sollten für die knackigen Steilstufen auf jeden Fall Harscheisen im Rucksack dabei sein. Das Highlight am Spuller Schafberg ist die steile Südostflanke. Bei sicheren Firnverhältnissen eine Mega-Abfahrt! Nadine Wallner

Startpunkt: Zug am Lech Länge (Aufstieg und Abfahrt): 12km Höhenunterschied: 1200hm Höchster Punkt: Spuller Schafberg, 2679m Schwierigkeit: 5 von 5 Sternen

Nadine Wallner lässt den Schnee fliegen © Christoph Schoech/Red Bull Content Pool

05 Kreuzjochspitze mit Abfahrt durch das Malfontal

Kurzer Aufstieg, lange Abfahrt! Mit nur 735 Höhenmeter im Aufstieg und über 1500 Höhenmetern im Downhill, eine Empfehlung für abfahrtsorientierte Skitourengeher:innen. Über das Skigebiet von St. Anton am Arlberg und dank Liftunterstützung der Riffelbahn 1 zum Ausgangspunkt. Aufstieg über den Roßfallwinkel und vorbei an der Madaunspitze.

Ab jetzt ist Erfahrung und Schwindelfreiheit gefragt. Ein ausgesetzter Schneegrat führt zum 2919m hohen Gipfel. Der höchste Punkt unserer 7 Touring Empfehlungen hier. Die lange Abfahrt in das hintere Malfontal ist ein Hochgenuss. Im Talort Pettneu angekommen einfach per Skibus zurück zum Ausgangspunkt.

Eine lange Abfahrt mit wenig Aufstieg - Skitour genau nach meinem Geschmack. Aufgrund der Höhe und Exposition finden sich hier lange guter Schnee und top Verhältnisse. Nadine Wallner

Und Nadine hat noch einen Tipp: "Die Höhenmeter Freaks können auch noch eine Abfahrt in das Paznauntal anhängen, von dort wieder aufsteigen und erst dann in das Malfontal einfahren.“

Startpunkt: St. Anton am Arlberg / Bergstation Riffelbahn 1 Länge (Aufstieg und Abfahrt): 12km Höhenunterschied: 735hm Höchster Punkt: Kreuzjochspitze, 2919m Schwierigkeit: 4 von 5 Sternen

Nadine Wallner in Sölden © Christoph Schoech/Red Bull Content Pool

06 Über die Roßfallscharte ins Malfontal

Die Tour zur Roßfallscharte ist die etwas einfachere Alternative zur Kreuzjochspitze. Mit Hilfe der Riffelbahn 1 zum Ausgangspunkt an der Bergstation. Nach der Querung in den Roßfallwinkel, Aufstieg in östlicher Richtung zur markanten Scharte unterhalb der Mitterkarspitze. Auf 2732 Metern Höhe angekommen fällt der Blick sofort hinunter in das Malfontal. Eine lange Abfahrt in perfektem Skigelände.

Je nach Verhältnissen und persönlichen Vorlieben kann mit Steilheiten und Expositionen gespielt werden. Leider ist auch auf der längsten Abfahrt irgendwann Schluss mit entspannten Turns in Firn und Pulver - wenn die Oberschenkel glühen, steht in Pettneu der Skibus bereit und bringt dich zurück nach St. Anton. Noch eine Runde?

Die Riffelbahn spart uns Höhenmeter und Körner, die wir für die lange Abfahrt durch das Malfontal gut gebrauchen können. Nadine Wallner

Laut Nadine Wallner ist es die entschärfte Variante zur Kreuzjochspitze und "ein absoluter Klassiker am Arlberg".

Startpunkt: St. Anton am Arlberg / Bergstation Riffelbahn 1 Länge (Aufstieg und Abfahrt): 11km Höhenunterschied: 450hm Höchster Punkt: Roßfallscharte, 2732m Schwierigkeit: 2 von 5 Sternen

Nadine Wallner © Philip Platzer/Red Bull Content Pool

07 Östlicher Maroikopf mit Abfahrt zum Verwallsee

Der krönende Abschluss: Ganz im Arlberg-Style werden auch hier die ersten Höhenmeter bequem per Bahn überwunden. Von der Albona Bergstation mit 250 Höhenmetern Aufstieg zum Gipfel des Östlichen Maroikopf (2529m).

Auch wenn der Maroikopf schnell erreicht ist, früh aufstehen solltest du trotzdem. Die Abfahrt ist nach Osten ausgerichtet und wird schon früh von der Morgensonne bearbeitet. 1000 Höhenmeter Abfahrtsfreuden später schwingst du am Verwallsee ab. Den Weg zurück zur Bahn und nach St. Anton übernimmt dann der Skibus.

Der Maroikopf ist ein echt lohnendes Ziel. Kurzer, knackiger Zustieg, Gipfelpanorama vom Feinsten und eine Vielzahl an Abfahrtsmöglichkeiten. Nadine Wallner

Hinunter ins Verwalltal sei für jeden was dabei, so Nadine Wallner - von breiten Hängen bis hin zu kleinen Features wie Sprüngen oder Rinnen. Und wer blöderweise gerade den Skibus verpasst, setzt den Einkehrschwung in die Wagner Hütte.

Startpunkt: St. Anton am Arlberg / Bergstation Albona Länge (Aufstieg und Abfahrt): 11km Höhenunterschied: 250hm Höchster Punkt: Östlicher Maroikopf, 2529m Schwierigkeit: 3 von 5 Sternen