Red Bull 60 Seconds: Big Toe

Du rufst an, willst klären? Ich leg auf wie ein DJ

Das nennen wir mal eine bewegte Vergangenheit. So frisch Big Toe hier auch um die Straßenecke kommt, so tief verwurzelt ist er im Berliner Untergrund – allerdings lange unter seinem früheren Namen: Fatal. 2011 erschien dessen erstes Album „Toxischer Beton“, und irgendwo zwischen Hell Raisa Records und DePeKa, zwischen Südstaaten-Rap (

Ein paar prominente Features – u.a. mit LX und Bonez MC – und Alben später ist er in seinem neuen Ich als Big Toe längst komplett angekommen. 2022 manifestiert der Charlottenburger seinen Status mit dem Album „Lass es uns kriegen“ und der „Gospel“-EP uns dem mellow Beinahe-Sommerhit „Block Party“.

