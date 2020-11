Bike 2 Boat: Ein klimaneutrales Kajak-Abenteuer auf zwei Rädern

800 km und 8.000 hm ab – vollkommen klimaneutral mit nichts als ihrer Muskelkraft! Was ihnen am Ende geholfen hat diese einmalige Challenge zu bewältigen? "Eine super Crew, Spaß am Verlassen der eigenen Komfort-Zone und Vaseline – und zwar viel davon", lacht Adrian.

Adrian, was steckt hinter Bike 2 Boat, was hat euch zu diesem Trip inspiriert?

Mit welchem Ziel seid ihr gestartet?

Die Beweggründe für diesen Trip waren vielfältig: Erstens war es für mich und alle die dabei waren die Chance, trotz der Reisebeschränkungen dennoch unseren Sport auszuüben, und auf Expedition zu gehen. Normalerweise finden diese in weit entlegenen Regionen wie Afrika oder Südamerika statt. Dieses Mal habe ich mir eine Challenge vor meiner eigenen Haustür gesucht, die mich fordert, Spaß macht und mich wachsen lässt. Zweitens wollten wir die Wildwasser der Alpen, die ich eigentlich in und auswendig kenne, neu und anders entdecken.

Und drittens war es mir ein Anliegen, nicht Wasser zu predigen und Wein zu trinken. Als Kajaker bin ich komplett von der Natur abhängig. Ich brauche die Unberührtheit der Natur, damit die Flüsse frei fließen können. Umweltschutz und Naturschutz sind mir auch deshalb extrem wichtig. Gleichzeitig ist der Kajaksport mit dem vielen Reisen dahingehend problematisch. Man sagt in der Szene nicht ohne Grund Kajaksport ist Motorsport. Hinzukommen normalerweise um die 20 Flüge pro Jahr, mit denen ich eine ganze Menge CO2 in die Atmosphäre schieße.

Nach welchen Kriterien habt ihr die Strecke ausgewählt?

Welche Flüsse seid ihr letztlich gepaddelt?

Los ging’s an der Saalach, in der Teufelsschlucht. Von da aus ging es zügig nach Osttirol, wo wir viel auf der Isel gepaddelt sind, insbesondere dem Iselkatarakt, dem schwierigsten Abschnitt dort. Von der Isel sind wir dann weiter zum Defereggenbach. Hier haben wir diverse Abschnitte gemacht wie die Wasserfallstrecke und die Tunnelstrecke und so weiter. Über den Stallersattel, also den Pass von Defereggenbach nach Südtirol sind wir dann zu den Reinbach-Wasserfällen und weiter nach Meran auf die Etsch und einige andere Spots. Über das Timmelsjoch ging es dann zurück ins Ötztal, wo wird die Venter Ache, die Gurgler Ache und die Ötz gepaddelt sind. Von da aus ging es dann zurück nach Innsbruck.

Was musstest du tun, um Brendan Orton zu überzeugen, sich dir anzuschließen?

Ich kann es ihm nicht mal übel nehmen, weil die erste Etappe gleich eine der härtesten war, weil das Radeln bergauf für uns einfach so ungewohnt war. Ich glaube, als wir uns dazu entschieden haben, das Ding wirklich zu machen, war uns beiden noch nicht ganz bewusst, auf was wir uns da eigentlich einlassen. Aber wenn man dann einmal mittendrin ist, gibt es kein Zurück mehr. Fakt ist, ich war wahrscheinlich noch nie so fit, wie nach Bike 2 Boat! Das geht Bren sicher ähnlich.

Angesichts der großen Anstrengungen, die euch erwartet haben: Wie habt ihr euch auf das Projekt vorbereitet?

Wild-Camping am Defereggenbach in Osttirol: Adrian in seinem Element.

Stichwort Nachhaltigkeit: Warum lohnt es sich, trotz der organisatorischen und körperlichen Anstrengungen, so einen Trip klimaneutral durchzuziehen?