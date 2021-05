Bikepacking für Anfänger: Diese 5 Fehler solltest du vermeiden

Der Begriff selbst mag zwar relativ neu sein, aber die Idee ist schon sehr viel länger in unseren Köpfen. Seitdem es Bikes gibt, stehen alle Zeichen auf Abenteuer in der freien Natur. Im Mittelpunkt stehen dabei natürlich herausfordernde, lange Rennen - eine Szene, die sich vor allem seit dem Race Across America, der Tour Divide und dem Transcontinental Race gefestigt hat.

Bevor du so richtig eintauchst, solltest du dich ausgiebig über die korrekte Vorbereitung informieren, um böse Überraschungen zu vermeiden. Zu deinem Glück haben andere Leute (Anm.: wir) diese Fehler bereits gemacht, also müssen sie dir nicht auch noch passieren...

