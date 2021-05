Biomutant: So meistert ihr das Open-World-Abenteuer

Tipps für die Kämpfe in Biomutant

Charaktererstellung & Klassenwahl in Biomutant

Gaming in 2021 - Das erwartet uns

haben aber vor allem Auswirkungen auf die ersten Spielstunden, denn im Verlauf des Abenteuers könnt ihr eure Figur in allen Kategorien, Waffenskills und PSI-Kräften aufwerten könnt.

Bevor euch das Abenteuer in die offene Spielwelt entlässt, schustert ihr euch nach euren Vorlieben euren

Bevor euch das Abenteuer in die offene Spielwelt entlässt, schustert ihr euch nach euren Vorlieben euren Waschbär-Panda-Protagonisten zusammen. Die Wahl der Klassen und Spezies haben aber vor allem Auswirkungen auf die ersten Spielstunden, denn im Verlauf des Abenteuers könnt ihr eure Figur in allen Kategorien, Waffenskills und PSI-Kräften aufwerten könnt.

Bevor euch das Abenteuer in die offene Spielwelt entlässt, schustert ihr euch nach euren Vorlieben euren Waschbär-Panda-Protagonisten zusammen. Die Wahl der Klassen und Spezies haben aber vor allem Auswirkungen auf die ersten Spielstunden, denn im Verlauf des Abenteuers könnt ihr eure Figur in allen Kategorien, Waffenskills und PSI-Kräften aufwerten könnt.

in Biomutant verfügen über

Auch die Wahl der Klassen spielt letztlich vor allem zu Beginn des Spiels eine wichtigere Rolle. Klassen in Biomutant verfügen über bis zu zwei einzigartige Perks . Zur Wahl stehen:

Auch die Wahl der Klassen spielt letztlich vor allem zu Beginn des Spiels eine wichtigere Rolle. Klassen in Biomutant verfügen über bis zu zwei einzigartige Perks . Zur Wahl stehen:

Abhängig von eurem bevorzugten Spielstil (also ob Nahkampf, Fernkampf oder Tank) empfiehlt sich eine andere Klasse.

Abhängig von eurem bevorzugten Spielstil (also ob Nahkampf, Fernkampf oder Tank) empfiehlt sich eine andere Klasse. Für Neueinsteiger lohnen sich vor allem die Kombinationen aus Urläufer + Wächter oder Dumdon + Saboteur .

Abhängig von eurem bevorzugten Spielstil (also ob Nahkampf, Fernkampf oder Tank) empfiehlt sich eine andere Klasse. Für Neueinsteiger lohnen sich vor allem die Kombinationen aus Urläufer + Wächter oder Dumdon + Saboteur .

Fernkämpfer setzen am besten auf die Kombination aus Murgel & Kommando

Rollenspieltypisch erhaltet ihr in Biomutant Punkte für gewonnene Kämpfe, die ihr in eine

Rollenspieltypisch erhaltet ihr in Biomutant Punkte für gewonnene Kämpfe, die ihr in eine Verbesserung eurer Werte investiert. Vor allem beim Einstieg empfiehlt es sich, die Punkte ausgeglichen auf die Stats Stärke und Vitalität zu verteilen.

Rollenspieltypisch erhaltet ihr in Biomutant Punkte für gewonnene Kämpfe, die ihr in eine Verbesserung eurer Werte investiert. Vor allem beim Einstieg empfiehlt es sich, die Punkte ausgeglichen auf die Stats Stärke und Vitalität zu verteilen.

, was sich in den zahlreichen Kämpfen als äußerst nützlich erweist.

Damit verbessert ihr eure Lebensenergie und Rüstung , sowie euren ausgeteilten Nahkampfschaden , was sich in den zahlreichen Kämpfen als äußerst nützlich erweist.

Damit verbessert ihr eure Lebensenergie und Rüstung , sowie euren ausgeteilten Nahkampfschaden , was sich in den zahlreichen Kämpfen als äußerst nützlich erweist.

frei, diese erweisen sich allerdings nur selten als wirklich nützlich. Vor allem erhöht ihr mit Charisma die Ankaufspreise bei Händlern – was eher unwichtig ist.

in Gesprächen mit NPCs neue Optionen

Zwar hat dieser Wert auch Auswirkungen auf die Dialoge und schaltet in Gesprächen mit NPCs neue Optionen frei, diese erweisen sich allerdings nur selten als wirklich nützlich. Vor allem erhöht ihr mit Charisma die Ankaufspreise bei Händlern – was eher unwichtig ist.

Zwar hat dieser Wert auch Auswirkungen auf die Dialoge und schaltet in Gesprächen mit NPCs neue Optionen frei, diese erweisen sich allerdings nur selten als wirklich nützlich. Vor allem erhöht ihr mit Charisma die Ankaufspreise bei Händlern – was eher unwichtig ist.

Ancestors: The Humankind Odyssey - Ein einzigartiges …

It Takes Two: Koop-Liebe im Taschenformat

Biomutant ist wahrlich kein Dark Souls und stellt Genreprofis, mit Ausnahme von Bosskämpfen und dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade, nur selten vor ernstzunehmende Probleme. Dennoch erweist es sich, ähnlich wie in den From Software-RPGs als äußerst nützlich, wenn ihr

Biomutant ist wahrlich kein Dark Souls und stellt Genreprofis, mit Ausnahme von Bosskämpfen und dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade, nur selten vor ernstzunehmende Probleme. Dennoch erweist es sich, ähnlich wie in den From Software-RPGs als äußerst nützlich, wenn ihr gut ausweichen und parieren könnt .

Biomutant ist wahrlich kein Dark Souls und stellt Genreprofis, mit Ausnahme von Bosskämpfen und dem höchsten der drei Schwierigkeitsgrade, nur selten vor ernstzunehmende Probleme. Dennoch erweist es sich, ähnlich wie in den From Software-RPGs als äußerst nützlich, wenn ihr gut ausweichen und parieren könnt .

führt eine besonders starke Attacke aus – verinnerlicht beide Manöver also schnellstmöglich.

Ähnlich wichtig ist das Ausweichen – besonders bei größeren Feinden oder solchen, die sich mit einem Schild schützen. Ein Angriff während einer Ausweichbewegung führt eine besonders starke Attacke aus – verinnerlicht beide Manöver also schnellstmöglich.

Ähnlich wichtig ist das Ausweichen – besonders bei größeren Feinden oder solchen, die sich mit einem Schild schützen. Ein Angriff während einer Ausweichbewegung führt eine besonders starke Attacke aus – verinnerlicht beide Manöver also schnellstmöglich.

zu können. Schaut in das Wung-Fu-Menü von Biomutant, um die Tastenkombinationen zu verinnerlichen.

durchführen müsst, um in den

Diese Kombos sind äußerst wichtig, da der ausgeteilte Schaden im Vergleich zu normalen Attacken höher ausfällt und ihr zunächst drei (verschiedene) Kombos durchführen müsst, um in den Super-Wung-Fu-Modus wechseln zu können. Schaut in das Wung-Fu-Menü von Biomutant, um die Tastenkombinationen zu verinnerlichen.

Diese Kombos sind äußerst wichtig, da der ausgeteilte Schaden im Vergleich zu normalen Attacken höher ausfällt und ihr zunächst drei (verschiedene) Kombos durchführen müsst, um in den Super-Wung-Fu-Modus wechseln zu können. Schaut in das Wung-Fu-Menü von Biomutant, um die Tastenkombinationen zu verinnerlichen.

Kombiniert vor allem Nah- und Fernkampfattacken. Achtet allerdings auch darauf, die Kombos zu variieren, denn nur so steigt eure Wung-Fu-Anzeige am unteren Bildschirmrand.

Kombiniert vor allem Nah- und Fernkampfattacken. Achtet allerdings auch darauf, die Kombos zu variieren, denn nur so steigt eure Wung-Fu-Anzeige am unteren Bildschirmrand.

Kombiniert vor allem Nah- und Fernkampfattacken. Achtet allerdings auch darauf, die Kombos zu variieren, denn nur so steigt eure Wung-Fu-Anzeige am unteren Bildschirmrand.

Bereiche, Schätze oder Items sind an Missionen geknüpft

Erkundung in Biomutant linearer

Trotz offener Spielwelt läuft die Erkundung in Biomutant linearer ab, als ihr es von den meisten Genrevertretern gewohnt seid. Der Grund: viele Bereiche, Schätze oder Items sind an Missionen geknüpft . Einige Türen oder Truhen könnt ihr erst öffnen, wenn ihr die entsprechende Quest freigeschaltet habt.

Trotz offener Spielwelt läuft die Erkundung in Biomutant linearer ab, als ihr es von den meisten Genrevertretern gewohnt seid. Der Grund: viele Bereiche, Schätze oder Items sind an Missionen geknüpft . Einige Türen oder Truhen könnt ihr erst öffnen, wenn ihr die entsprechende Quest freigeschaltet habt.

Haltet euch also vor allem zu Beginn an euren Questlog und geht nicht direkt auf Entdeckungstour im Wald. Und wenn ihr doch durch die verschiedenen Biome streicht, haltet unbedingt nach

Haltet euch also vor allem zu Beginn an euren Questlog und geht nicht direkt auf Entdeckungstour im Wald. Und wenn ihr doch durch die verschiedenen Biome streicht, haltet unbedingt nach aufsteigendem Rauch Ausschau:

Haltet euch also vor allem zu Beginn an euren Questlog und geht nicht direkt auf Entdeckungstour im Wald. Und wenn ihr doch durch die verschiedenen Biome streicht, haltet unbedingt nach aufsteigendem Rauch Ausschau:

. Einige davon sind in der Open-World verteilt, allerdings findet ihr auch

, an dem ihr neue (mächtige)

Dieser symbolisiert einen Psionik-Schrein , an dem ihr neue (mächtige) PSI-Kräfte freischaltet . Einige davon sind in der Open-World verteilt, allerdings findet ihr auch inmitten der Außenposten der sechs Stämme im Spiel. Ein Besuch lohnt sich immer. Insgesamt könnt ihr 35 Schreine finden.

Dieser symbolisiert einen Psionik-Schrein , an dem ihr neue (mächtige) PSI-Kräfte freischaltet . Einige davon sind in der Open-World verteilt, allerdings findet ihr auch inmitten der Außenposten der sechs Stämme im Spiel. Ein Besuch lohnt sich immer. Insgesamt könnt ihr 35 Schreine finden.

In Biomutant gibt es einige Reittiere zu sammeln, haltet zudem die Augen nach Schnellreisepunkten offen

In der offenen Welt gibt's viel zu entdecken. Damit solltet ihr aber warten

Ghost of Tsushima: Der Weg des Samurai

In bester