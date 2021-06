BMX-Freestyle 101: Der ultimative Guide von Daniel Dhers

BMX Freestyle hat sich ganz und gar der Freiheit verschrieben. Du kannst auf zwei Rädern das machen, was du möchtest - ohne irgendwelche Einschränkungen.

. "Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Das ist das Schöne daran; du kannst alles machen, was du willst und wann du es willst."

"BMX Freestyle ist eine Kombination aus Sport und Kultur. Du hast die Freiheit, etwas zu erschaffen. Es gibt keine Ziellinie, stattdessen geht es um all die coolen Dinge, die du mit deinem Bike machen kannst", erklärt

Die Disziplin gibt es seit den frühen 1980er-Jahren. In dieser Zeit erkannten die Rider das Trickpotenzial in Abgrenzung zum klassischen Fahren von Rennen. 1982 wurde der erste BMX-Rahmen von Haro gebaut, der voll und ganz auf das Tricksen ausgerichtet war.

"Freestyle blieb lange Zeit ein Untergrund-Sport. In den späten 90ern kam dann mit Dave Mirra und den X-Games der Durchbruch", meint Dhers weiter. "Alles dreht sich im Kreis und heute ist der Sport so groß, dass er selbst internationale Bedeutung hat. Die Professionalität des Sports ist zum ersten Mal anerkannt."

