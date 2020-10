"Shapes in the City": Visuelle BMX-Kunst auf blankem Beton in Kapstadt

Aus dieser Idee ist das Projekt "Shapes in the City" geboren. Das ziel besteht darin, Fotos zu schießen, die die Architektur und die geometrischen Muster einer Stadt einfangen und sich zugleich die Frage stellen, wie sich das BMX vor dieser Szenerie in Szene setzen lässt. Naturgemäß sind die beiden Südafrikaner vor allem in Kapstadt unterwegs - der perfekte Boden für dieses Projekt.

Murray Loubser an der Location für Shapes in the City.

Das Projekt entwickelte sich im Laufe der Zeit zu so viel mehr, als einem reinen Fotoprojekt. So entstand auf dem blanken Beton ein großartiger Action-Edit und die damit einhergehende Shapes in the City-Dokumentation, die du dir oben ansehen kannst.

Ein Shot von einem gelben Rechteck in der Bahnstation in Kapstadt gab den Zündstoff. Reiche, der selbst BMXer ist, konzentriert sich in seiner Fotografie auf kräftige Linien und Formen.

Wenn ich etwa eine Line filme, dann mache ich eine ganze Variation an Tricks, um ein fließendes Bewegtbild zu schaffen. Willst du da ein Foto herausziehen, wird es nicht funktionieren. Du musst ein Foto ästhetisch aufbereiten und den perfekten Moment erwischen. Deshalb waren die Fotos in diesem Projekt auch so wichtig, da du im richtigen Winkel mit den Formen spielen kannst - das macht es besonders.

