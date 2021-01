Video-Tutorial mit Bruno Hoffmann: So baust du deinen eigenen BMX-Kicker

Nutze zuerst den breiten Rest deiner Fichtensperrholzplatte und schneide ihn auf folgende Maße zu: 125 x 42,5 x 2,4 cm. Markiere dir in der Länge von beiden Seiten je 7,5 cm und in der Breite je 21,25 cm. Lege nun den schmalen Rest deiner Sperrholzplatte als Markierungshilfe an die links angezeichneten Punkte und zeichne so die nötige Breite (2,4 cm) deines Falzes an. Wiederhole das Ganze auf der rechten Seite.