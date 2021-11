BMX-Training mit Superstar Bas Keep

stellt sich Keep gegen noch größere Barrieren aus Ziegelsteinen und riskiert noch höhere Drops und noch längere Gaps auf einem Terrain, wo jeder noch so kleine Fehler fatale Konsequenzen nach sich zieht.

Aber was ist nötig, um seinen Körper für ein solches Projekt vorzubereiten? Und ist der Drang, neue Tricks zu lernen, im Alter von 38 Jahren immer noch so stark? Von inspirierenden Läufen bis hin zu einer Partie Fußball im Park -- hier erfährst du, wie Keep seinen Körper trainiert, um an der Spitze des Sports zu bleiben.