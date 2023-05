One Trip, One Clip: Bruno Hoffmann in Japan

An Tag 14 geht es die rund sechs Autostunden von Kobe nach Tokio in gerade einmal zweieinhalb Stunden mit dem Shinkansen zurück in die Mega City. Diesmal geradewegs zu Hikaru nach Hause. Dort angekommen, bleiben Bruno und Co. noch zwei ganze Tage, bevor es mit dem Flieger über Warschau in rund 20 Stunden zurück nach Frankfurt geht.