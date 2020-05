Die 10 stärksten Waffen im Borderlands 3 DLC Guns, Love, and Tentacles

Verantwortlich für diesen Schauplatz, der so gar nicht zu einer typischen Hochzeit passen mag, ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Gaige, der spielbare Charakter aus Borderlands 2 ist wieder mit von der Partie. Der Fanliebling hat seinen Job als Kammerjäger an den Nagel gehängt und betätigt sich mittlerweile als Hochzeitsplaner.

Verantwortlich für diesen Schauplatz, der so gar nicht zu einer typischen Hochzeit passen mag, ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Gaige, der spielbare Charakter aus Borderlands 2 ist wieder mit von der Partie. Der Fanliebling hat seinen Job als Kammerjäger an den Nagel gehängt und betätigt sich mittlerweile als Hochzeitsplaner.

Verantwortlich für diesen Schauplatz, der so gar nicht zu einer typischen Hochzeit passen mag, ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht: Gaige, der spielbare Charakter aus Borderlands 2 ist wieder mit von der Partie. Der Fanliebling hat seinen Job als Kammerjäger an den Nagel gehängt und betätigt sich mittlerweile als Hochzeitsplaner.